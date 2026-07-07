Fransiyada Ebola aniqlangan ilk bemor sog‘ayib, shifoxonadan chiqdi

·41·Dunyo
Fransiyada Ebola aniqlangan ilk bemor sog‘ayib, shifoxonadan chiqdi

Fransiyada Ebola virusi aniqlangan ilk bemor muvaffaqiyatli davolanib, shifoxonadan chiqarildi. Bu haqda France 24 nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, bemor Kongo Demokratik Respublikasida faoliyat yuritgan shifokor bo‘lib, u joriy yilning 23 iyun kuni Fransiyaga qaytganidan so‘ng topshirgan tahlillarida Ebola virusi aniqlangan. Shundan keyin u darhol maxsus tibbiyot muassasasiga yotqizilib, qat’iy nazorat ostida davolanishni boshlagan.

Fransiya sog‘liqni saqlash idoralari shifokor to‘liq sog‘ayganini ma’lum qildi. U 5 iyul kuni shifoxonadan chiqarilib, uyiga javob berilgan. Mazkur holat Fransiya hududida qayd etilgan Ebola virusining ilk tasdiqlangan holati hisoblanadi. Avvalroq, 2014 yilda G‘arbiy Afrikadagi epidemiya davrida ikki nafar bemor Fransiyaga olib kelingan edi, biroq ularga tashxis mamlakat tashqarisida qo‘yilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, shifokor Fransiyaga Air France reysi orqali yetib kelgan. Unda bosh og‘rig‘idan tashqari kasallikning deyarli boshqa alomatlari kuzatilmagan. Ehtiyot chorasi sifatida u bilan bir samolyotda uchgan yana besh yo‘lovchi ham kuzatuvga olinib, vaqtincha izolyatsiya qilingan.

Shifokor faoliyat yuritadigan Xalqaro tibbiy harakatlar alyansi bemor tashkilot xodimlaridan biri ekanini tasdiqladi. Tashkilot tartibiga ko‘ra, Ebola bilan kasallangan bemorlar bilan ishlagan gumanitar xodimlar odatda uch hafta davomida karantinda bo‘ladi.

So‘nggi rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, Kongo Demokratik Respublikasida 15 may kuni boshlangan Ebola epidemiyasi davomida virus 1 561 nafar kishida tasdiqlangan. Ulardan 506 nafari kasallik oqibatida vafot etgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Makron turgan mehmonxona yaqinida portlashlar yuz berdiMakron turgan mehmonxona yaqinida portlashlar yuz berdiBugun, 16:29Quruqlikda yashaydigan g‘aroyib baliq haqida eshitgansizmi?Quruqlikda yashaydigan g‘aroyib baliq haqida eshitgansizmi?Bugun, 16:14Yo‘qolgan britaniyalik 10 kun Barselonada dam oldiYo‘qolgan britaniyalik 10 kun Barselonada dam oldiBugun, 15:59Makron turgan mehmonxona yaqinida ikki portlash yuz berdiMakron turgan mehmonxona yaqinida ikki portlash yuz berdiBugun, 15:51Rossiyada benzin tanqisligi otlarga bo‘lgan talabni keskin oshirdiRossiyada benzin tanqisligi otlarga bo‘lgan talabni keskin oshirdiBugun, 15:50Dunyodagi eng katta qog‘oz samolyot rekord o‘rnatdiDunyodagi eng katta qog‘oz samolyot rekord o‘rnatdiBugun, 15:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi