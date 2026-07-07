JCH-2026dagi siyosiy mojaro: Tramp hammasini tan oldi...

·92·Sport
JCH-2026dagi siyosiy mojaro: Tramp hammasini tan oldi...

Jahon chempionati atrofidagi siyosiy va sport mojarosi kutilmagan burilish oldi. AQSH prezidenti Donald Tramp FIFA prezidenti Janni Infantinoga qo‘ng‘iroq qilib, milliy jamoa hujumchisi Folarin Balogunning qizil kartochkasini bekor qilishni so‘raganini rasman tan oldi.

Avvalroq Xalqaro futbol federatsiyasi shov-shuvli tarzda amerikalik futbolchining diskvalifikatsiyasini bir yilga kechiktirib, unga Belgiyaga qarshi 1/8 final o‘yinida qatnashish imkonini bergan edi. Zamin.uz ushbu shov-shuvli voqeaning eng qizg‘in tafsilotlarini taqdim etadi.

«Qizil kartochka nimaligini ham bilmasdim»: Trampning samimiy iqrori

6 iyul kuni Oq uyda jurnalistlar bilan muloqot qilgan Donald Tramp vaziyat yuzasidan bayonot berdi. Uning fikricha, turnirning 1/16 finalida Bosniya va Hersegovinaga qarshi kechgan o‘yinda (2:0) Balogunni maydondan chetlatish uchun hech qanday asos bo‘lmagan:

  • Vaziyat haqida: «Men epizodni ko‘rdim. O‘zim yaxshi sportchi bo‘lganman, sportni tushunaman. U yerda fol yo‘q edi. Shunchaki ikki baquvvat yigit katta tezlikda to‘qnashib ketgan».

  • Hakam haqida: Tramp o‘yin hakamining qarorini «juda shubhali» deb atadi va uning tarixi surishtirilsa, savollar tug‘ilishini aytdi.

  • Qoidalar haqida: Prezident futbol qoidalarini yaxshi tushunmasligini yashirmadi: «Men qizil kartochka nimaligini ham bilmasdim. Ammo hali o‘ynalmagan o‘yin uchun jazolash – haddan tashqari adolatsizlik».

Tramp FIFA rahbari Janni Infantinoga qo‘ng‘iroq qilganidan so‘ng, uni endi «o‘n karra ko‘proq hurmat qilishini» bildirdi. Shuningdek, u JCH-2026 AQSHda aynan uning sharofati bilan o‘tayotganini ta’kidladi: «U vaqtda Bayden uxlayotgandi», — deya qo‘shimcha qildi AQSH rahbari.

«Men FIFA adolatiga ishonaman»: Infantino o‘zini oqlamoqda

Butun dunyo bo‘ylab keskin tanqidlarga uchragan va iste’fosi talab qilinayotgan Janni Infantino uchun Trampning bu iqrori noxush syurpriz bo‘ldi. FIFA rahbari darhol rasmiy murojaat e’lon qilib, lobbizm bo‘yicha shubhalarni rad etishga urindi:

  • Infantino AQSH prezidenti unga qo‘ng‘iroq qilganini tan oldi, biroq buni «odatiy amaliyot» deb atadi. Unga dunyoning ko‘plab davlat rahbarlari va hukumat amaldorlari muntazam qo‘ng‘iroq qilib turishini aytdi.

  • FIFA rahbarining ta’kidlashicha, tashkilotning intizomiy va sud organlari mutlaqo mustaqil bo‘lib, u ularning qaroriga ta’sir o‘tkaza olmaydi va Balogun haqidagi qarorni ular e’lon qilgandagina o‘qigan.

Siyosiy bosim AQSHni baribir qutqarib qolmadi

6 iyul kuni Xalqaro futbol federatsiyasi Balogunning diskvalifikatsiyasini amalda bekor qilib, unga bir yillik sinov muddati berdi. Vaholanki, reglament bo‘yicha u kamida ikkita o‘yindan chetlatilishi ko‘zda tutilgan edi.

Biroq, bunday misli ko‘rilmagan siyosiy lobbizm AQSH terma jamoasiga yordam bermadi. Tunda bo‘lib o‘tgan 1/8 final bahsida Folarin Balogun Belgiyaga qarshi maydonga tushib, to‘liq 90 daqiqa o‘ynadi. U raqib darvozasiga uch bor zarba berdi, ammo birorta ham gol ura olmadi.

AQSH milliy jamoasi esa Belgiyaga yirik — 1:4 hisobida mag‘lub bo‘ldi va o‘z uyidagi jahon chempionatini sharmandalarcha tark etdi.

Donald TrumpGianni InfantinoFIFAFolarin BalogunBelgium
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PSJ Milan akademiyasining navbatdagi iqtidorini oʻz safiga qoʻshib oldiPSJ Milan akademiyasining navbatdagi iqtidorini oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 16:55Rodri va Bernardo Silva oʻrtasidagi nizo: Ispaniya yulduzi sobiq jamoadoshidan uzr soʻradiRodri va Bernardo Silva oʻrtasidagi nizo: Ispaniya yulduzi sobiq jamoadoshidan uzr soʻradiBugun, 16:36Angliya terma jamoasida jiddiy muammo: Bellingham va Rice yarim finalni oʻtkazib yuborishi mumkinAngliya terma jamoasida jiddiy muammo: Bellingham va Rice yarim finalni oʻtkazib yuborishi mumkinBugun, 16:16Everton Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferi boʻyicha muzokaralarni boshlamoqdaEverton Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferi boʻyicha muzokaralarni boshlamoqdaBugun, 15:15Jon Terri: Jud Bellingem oʻyin uslubi boʻyicha Zinedin Zidanga oʻxshaydiJon Terri: Jud Bellingem oʻyin uslubi boʻyicha Zinedin Zidanga oʻxshaydiBugun, 14:30«Real» Enso Fernandes bilan aloqa qilgani ma’lum bo‘ldi...«Real» Enso Fernandes bilan aloqa qilgani ma’lum bo‘ldi...Bugun, 14:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi