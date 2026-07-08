Yashirin iqtisodiyotga zarba: 2026 yil yakunigacha qanday tizim ishga tushadi?

·33·Iqtisodiyot
Yashirin iqtisodiyotga zarba: 2026 yil yakunigacha qanday tizim ishga tushadi?

O‘zbekistonda 2026 yil oxiriga qadar “Yashirin iqtisodiyot xaritasi” deb nomlangan yirik raqamli platforma to‘liq ishga tushiriladi. Ushbu yangi tizim yashirin iqtisodiyot bilan bog‘liq xavflarni avtomatik ravishda aniqlash, nazorat ishlarini to‘g‘ri yo‘naltirish hamda sohada inson omilini maksimal darajada kamaytirishga xizmat qiladi.

Prezidentga yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar taqdimoti doirasida ushbu loyiha tanishtirildi va davlat rahbari tomonidan ma’qullandi. Zamin.uz yangi platformaning asosiy imkoniyatlari va kutilayotgan natijalarni taqdim etadi.

To‘liq raqamlashtirish: 16 ta idora bir tizimda

Yangi raqamli platformaning asosiy kuchi uning katta ma’lumotlar (Big Data) bilan ishlay olishidadir. Ma’lum qilinishicha, tizimga 16 ta vazirlik va idoraning axborot tizimlari integratsiya qilinadi. Bu esa iqtisodiy ma’lumotlarni real vaqt (real-time) rejimida yig‘ish va tahlil qilish imkonini beradi.

Platforma mamlakatning barcha nuqtalarini qamrab oladi:

  • 22 ta iqtisodiyot tarmog‘i;

  • 85 ta yirik soha;

  • 14 ta hudud va 208 ta tuman.

Tizim 100 dan ortiq maxsus xavf mezonlari asosida sohalar va hududlarni avtomatik tarzda xavflilik darajasiga ko‘ra «yashil», «sariq» va «qizil» toifalarga ajratib chiqadi.

Yangi tizim qanday qoidabuzarliklarni fosh etadi?

«Yashirin iqtisodiyot xaritasi» nazorat organlarining ishini yengillashtirib, muammolarni tuman darajasidan respublika miqyosigacha tezkor yetkazishga yordam beradi. Platforma quyidagi holatlarni inson aralashuvisiz, avtomatik aniqlaydi:

  • Tegishli ruxsatnoma va litsenziyasiz faoliyat yuritish;

  • Korxonalarning haqiqiy tovar aylanmasini yashirishi;

  • Ish o‘rinlari va mehnatga haq to‘lash jamg‘armasini sun’iy ravishda kam ko‘rsatish;

  • Rentabellik va sof foydani pasaytirib ko‘rsatish.

Raqamlarda: Erishilgan natijalar va 2030 yilgacha bo‘lgan maqsadlar

Olib borilgan islohotlar natijasida so‘nggi ikki yil ichida mamlakatda kuzatilmaydigan iqtisodiyot ulushi 35 foizdan 23 foizgacha qisqardi. Buning hisobidan davlat budjetiga qo‘shimcha 38 trillion so‘m tushum ta’minlandi. Rasmiy band aholi soni 8,5 million nafardan oshdi, o‘rtacha oylik ish haqi esa qariyb 6,5 million so‘mga yetdi.

Kelgusi yillar uchun ham jiddiy rejalar belgilab olingan:

Iqtisodiy ko‘rsatkichlar

So‘nggi 2 yildagi natija

2030 yilgacha qo‘yilgan maqsad

Yashirin iqtisodiyot hajmi

35% dan 23% ga tushdi

Yana 2 barobar qisqartirish

Rasmiy band bo‘lganlar soni

8,5 million nafardan oshdi

14 million nafarga yetkazish

Naqdsiz to‘lovlar ulushi

Barqaror o‘sishda

75 foizgacha oshirish

Mutasaddilarning ta’kidlashicha, platformaning tahliliy imkoniyatlari soliq va nazorat organlarining faoliyatini faqat xavf mavjud bo‘lgan nuqtalarga aniq yo‘naltirish imkonini beradi, bu esa halol ishlayotgan tadbirkorlarga ortiqcha xalaqit bermaslikni kafolatlaydi.

O'zbekistonSo'ya iqtisodiyoti xaritasiZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

9 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda9 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaBugun, 10:31O‘zbekiston gilos eksportidan 36,5 mln dollar oldiO‘zbekiston gilos eksportidan 36,5 mln dollar oldiKecha, 19:58O‘zbekistonda uy-joy narxi so‘mda 4,8 foizga arzonladiO‘zbekistonda uy-joy narxi so‘mda 4,8 foizga arzonladiKecha, 17:228 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 16:278 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaKecha, 10:33O‘zbekistonda inflyatsiya 6,4 foizgacha tezlashdiO‘zbekistonda inflyatsiya 6,4 foizgacha tezlashdiKecha, 09:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda