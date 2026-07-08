9 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Turonbank — 11 970 so‘m.
• Octobank — 12 010 so‘m.
9 iyul kuni amal qiladigan dollar kursi 20–21 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Turonbank — 11 970 so‘m.
• OFB — 11 965 so‘m.
• Ipotekabank — 11 965 so‘m.
• Asakabank — 11 960 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Octobank — 12 010 so‘m.
• Hayotbank — 12 020 so‘m.
• Tengebank — 12 020 so‘m.
• Agrobank — 12 020 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…