Uzum Market yillik savdo hajmi 500 mln dollardan oshganini ma’lum qildi

·22·Iqtisodiyot
Uzum Market yillik savdo hajmi 500 mln dollardan oshganini ma’lum qildi

O‘zbekistonda elektron savdo kichik va o‘rta biznes uchun muhim savdo maydoniga aylanib bormoqda. Uzum Market platformasida bugungi kunda 18 mingdan ortiq sotuvchi faoliyat yuritmoqda, ularning 90 foizi kichik va o‘rta biznes vakillaridir.

Platforma ma’lumotlariga ko‘ra, yillik savdo hajmi, ya’ni GMV 500 mln dollardan oshgan. Bu ko‘rsatkich bir yil ichida 1,5 baravar o‘sgan.

Buyurtmalar soni 34 mln taga yetgan. Sotuvchilar aylanmasi esa yillik hisobda 60 foizga ko‘paygan.

Faol sotuvchilar soni 32 foizga oshgan. Platformadagi tovarlar assortimenti, ya’ni SKU ko‘rsatkichi ham 25 foizga kengaygan.

Uzum Market tadbirkorlarni o‘qitish yo‘nalishini ham rivojlantirmoqda. Uzum Sellers Academy kurslarida 9 ming kishi tahsil olgan. Kompaniya ma’lumotiga ko‘ra, ushbu kurslarni tugatgan tadbirkorlarning daromadi o‘rtacha 3,5 baravargacha oshadi.

Yangi kadrlar tayyorlash maqsadida «Uzum Market menejeri» yo‘nalishi bo‘yicha maxsus kurs ham ishga tushirilgan. Bu orqali elektron savdo sohasida ishlay oladigan mutaxassislar tayyorlash ko‘zda tutilgan.

Uzum MarketElektron savdoO‘zbekistonKichik biznesUzum Sellers AcademyTadbirkorlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 16:07Yashirin iqtisodiyotga zarba: 2026 yil yakunigacha qanday tizim ishga tushadi?Yashirin iqtisodiyotga zarba: 2026 yil yakunigacha qanday tizim ishga tushadi?Bugun, 11:219 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda9 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaBugun, 10:31O‘zbekiston gilos eksportidan 36,5 mln dollar oldiO‘zbekiston gilos eksportidan 36,5 mln dollar oldiKecha, 19:58O‘zbekistonda uy-joy narxi so‘mda 4,8 foizga arzonladiO‘zbekistonda uy-joy narxi so‘mda 4,8 foizga arzonladiKecha, 17:228 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 16:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda