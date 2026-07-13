Ko‘chmas mulk bozorida kutilmagan vaziyat: Uy-joy narxlari so‘mda arzonlashdi

·23·Iqtisodiyot
Ko‘chmas mulk bozorida kutilmagan vaziyat: Uy-joy narxlari so‘mda arzonlashdi

O‘zbekiston ko‘chmas mulk bozorida o‘ziga xos va qiziqarli trend kuzatilmoqda: uy-joy narxlarining o‘sishi sezilarli darajada sekinlashgan bo‘lsa-da, bozordagi umumiy faollik pasaygani yo‘q. Markaziy bank o‘zining 2025 yil uchun «Moliyaviy barqarorlik sharhi»da ko‘chmas mulk bozoridagi tub o‘zgarishlarni ma’lum qildi. Zamin.uz uy-joy sotib olmoqchi bo‘lganlar va trendlarni kuzatayotganlar uchun eng muhim raqamlarni jamladi.

Narxlar so‘mda pasaydi, dollarda esa barqaror

Markaziy bank tahlillariga ko‘ra, ko‘chmas mulk bozorida narxlarning shakllanishi tobora ko‘proq real fundamental omillarga tayanmoqda. Natijada, avvalgi yillardagidek narxlarning shiddat bilan osmonga uchgani kuzatilmayapti:

  • So‘mdagi bozor narxi: Yillik hisobda 4,8 foizga pasaygan.

  • AQSH dollaridagi narxi: Ekvivalent hisobida atigi 1,5 foizga oshgan.

Bu vaziyat bozorda ko‘pikli shishishlar to‘xtab, narxlar ma’lum ma’noda o‘z real o‘zaniga tushayotganidan dalolat beradi.

Uy-joy savdosi 15 foizga ko‘paydi: Buning siri nimada?

Qiziq jihati, narxlar o‘sishining sekinlashishi xaridorlarni cho‘chitmagan, aksincha, ularni yanada faollashtirgan. Yil davomida notarial tartibda rasmiylashtirilgan uy-joy oldi-sotdi shartnomalari soni 15 foizga oshib, 295,4 mingtaga yetdi.

Regulyator bu fenomenni aholining moliyaviy imkoniyatlari kengaygani va ipoteka bozoridagi qulayliklar bilan izohlaydi:

  • Daromadlar o‘sishi: 2025 yilda mamlakatda nominal ish haqi 19 foizga oshdi.

  • Ipoteka shartlari: Ipoteka kreditlari shartlarining yaxshilanishi uy-joy xarid qilishni ancha qulaylashtirdi.

  • Xarid qobiliyati: Aholining uy-joy sotib olish imkoniyati indeksi yil davomida 115 foizdan 126 foizgacha ko‘tarildi.

Ijobiy natija: Xarid qobiliyati yaxshilangani tufayli 2025 yilda shaxsiy uy-joyiga ega bo‘lmagan uy xo‘jaliklari (oilalar) soni 2024 yilga nisbatan 34,7 mingtaga kamaygan.

Bozorni ushlab turgan eng katta kuch — Demografiya

Markaziy bank mutaxassislarining ta’kidlashicha, uy-joyga bo‘lgan talabni faqatgina cho‘ntakdagi pul yoki ipoteka foizlari bilan baholab bo‘lmaydi. Bozorning doimiy harakatda bo‘lishiga eng katta turtki berayotgan omil — bu demografik o‘sish va yangi oilalarning tashkil topishidir.

Uy-joyga bo‘lgan tabiiy ehtiyoj yuqoriligi sababli, narxlar barqarorlashganiga qaramay, ko‘chmas mulk bozorida yaqin orada talabning keskin pasayib ketishi kutilmayapti.

O'zbekistonMarkaziy bankZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?Bugun, 15:21O‘zbekiston metallurgiyasida inqilob: «Xufiyona» metallolomga chek qo‘yiladiO‘zbekiston metallurgiyasida inqilob: «Xufiyona» metallolomga chek qo‘yiladiBugun, 14:35Toshkentda yangi moliya markazi: 25 mlrd dollarlik rejaToshkentda yangi moliya markazi: 25 mlrd dollarlik rejaBugun, 14:08Bekobodda tarixiy qadam: Prezident po‘lat list ishlab chiqaradigan majmuani ishga tushirdiBekobodda tarixiy qadam: Prezident po‘lat list ishlab chiqaradigan majmuani ishga tushirdiBugun, 13:09Soliq qo‘mitasi P2P o‘tkazmalari nazorati bo‘yicha izoh berdiSoliq qo‘mitasi P2P o‘tkazmalari nazorati bo‘yicha izoh berdiBugun, 12:0414 iyul kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda14 iyul kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 10:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi