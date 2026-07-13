14 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 24,14 so‘mga qimmatlab, 13 824,57 so‘m bo‘ldi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 14 iyul kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 16,89 so‘mga qimmatlab, 12 092,87 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 24,14 so‘mga qimmatlab, 13 824,57 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,19 so‘mga arzonlab, 157,13 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 0,88 so‘mga qimmatlab, 16 194,77 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,03 so‘mga qimmatlab, 74,65 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 23,51 so‘mga arzonlab, 14 942,38 so‘mga tushdi.
• Xitoy yuani 2,36 so‘mga qimmatlab, 1 784,37 so‘mni tashkil etdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…