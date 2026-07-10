13 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 39,74 so‘mga qimmatlab, 13 731,16 so‘m bo‘ldi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 13 iyul kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 63,77 so‘mga qimmatlab, 12 075,98 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 39,74 so‘mga qimmatlab, 13 731,16 so‘m bo‘ldi.
• Funt sterling 94,04 so‘mga qimmatlab, 16 111,98 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,08 so‘mga qimmatlab, 73,97 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 31,33 so‘mga qimmatlab, 14 886,86 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 2,63 so‘mga qimmatlab, 1 768,09 so‘mni tashkil etdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…