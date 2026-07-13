2,8 mlrd so‘mlik gaz ishi: Urgutda prokuror o‘rinbosari qamoqqa olindi
Samarqand viloyatida huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimi bilan bog‘liq jiddiy holat fosh etildi. Tergov materiallariga ko‘ra, Urgut tumani prokurori o‘rinbosari davlatga yetkazilgan yirik zarar miqdorini kamaytirib berish evaziga pul olganlikda gumon qilinmoqda.
DXX va prokuratura hamkorligida tezkor tadbir o‘tkazildi
Davlat xavfsizlik xizmatining Samarqand viloyati bo‘yicha boshqarmasi Bosh prokuratura va viloyat prokuraturasi bilan hamkorlikda tezkor-qidiruv tadbirlari o‘tkazdi.
Tadbirlar natijasida Urgut tumani prokurori o‘rinbosarining noqonuniy harakatlari fosh etilgani ma’lum qilindi.
Bu ishda gap oddiy ma’muriy xato haqida emas. Tergov materiallarida davlatga yetkazilgan milliardlab so‘mlik zarar, xizmat mavqeidan foydalanish va vositachilar orqali pul olish holatlari tilga olinmoqda.
2,887 mlrd so‘mlik zarar 805,9 mln so‘mga tushirilgani aytilmoqda
Ma’lum qilinishicha, prokuror o‘rinbosari Past Darg‘om tumani prokuraturasida ishlagan davrida mahalliy mas’uliyati cheklangan jamiyat bilan bog‘liq ishga aralashgan.
Ushbu MCHJ tomonidan tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish oqibatida davlatga 2 milliard 887 million so‘m zarar yetkazilgani aniqlangan.
Tergov materiallariga ko‘ra, mansabdor shaxs xizmat mavqeidan foydalanib, ushbu zarar miqdorini 805,9 million so‘mgacha kamaytirib berish evaziga vositachilar orqali 6,5 ming AQSH dollari va 35 million so‘m olgan.
Yana 15 ming dollar talab qilingani ma’lum qilindi
Ish shu bilan tugamagan. Ma’lumotlarga ko‘ra, u mazkur MCHJ mansabdorlariga nisbatan Jinoyat kodeksining 169-moddasi bilan qo‘zg‘atilgan ish doirasida ham “yordam” taklif qilgan.
Tergov materiallarida aytilishicha, u zarar miqdorini 150–200 million so‘mgacha kamaytirish hamda sud organlaridagi tanishlari orqali yengilroq jazo tayinlanishiga ko‘maklashishini bildirgan.
Buning evaziga korxona egasidan yana 15 ming AQSH dollari talab qilgani ma’lum qilindi.
Ashyoviy dalillar rasmiylashtirilgan
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan prokuror o‘rinbosarining noqonuniy harakatlari yuzasidan ashyoviy dalillar protsessual tartibda rasmiylashtirilgan.
Mazkur holat yuzasidan unga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi. Sud qarori bilan “qamoq” ehtiyot chorasi qo‘llandi.
Ayni paytda ish bo‘yicha dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
Bu ish nima uchun katta shov-shuvga sabab bo‘ldi?
Bu holatda jamoatchilik e’tiborini tortgan asosiy jihat — gumonlanuvchining aynan prokuratura tizimida rahbar lavozimlardan birida ishlagani.
Chunki prokuratura qonun ustuvorligini ta’minlashi, jinoyatlarni fosh etishi va davlat manfaatlarini himoya qilishi kerak bo‘lgan tizim hisoblanadi. Shu bois bunday holatlar jamiyatda ishonch, adolat va nazorat masalalarini yana kun tartibiga olib chiqadi.
Oddiy qilib aytganda, qonunni himoya qilishi kerak bo‘lgan odamning o‘zi qonun oldida javob berishi — juda og‘ir signal.
Tergov so‘nggi nuqtani qo‘yadi
Hozircha ish bo‘yicha dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda. Qonunchilikka ko‘ra, shaxsning aybdorligi sud hukmi bilan isbotlanmaguncha u aybsiz hisoblanadi.
Shu bilan birga, ushbu holat mansabdor shaxslar faoliyati ustidan nazorat, davlatga yetkazilgan zararlarni hisoblash va jinoyat ishlarida shaffoflik masalalarining qanchalik muhim ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.
Sizningcha, bunday holatlarning oldini olish uchun prokuratura va sud tizimida qanday nazorat mexanizmlari kuchaytirilishi kerak?
…