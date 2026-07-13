2,8 mlrd so‘mlik gaz ishi: Urgutda prokuror o‘rinbosari qamoqqa olindi

·39·Jamiyat
2,8 mlrd so‘mlik gaz ishi: Urgutda prokuror o‘rinbosari qamoqqa olindi

Samarqand viloyatida huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimi bilan bog‘liq jiddiy holat fosh etildi. Tergov materiallariga ko‘ra, Urgut tumani prokurori o‘rinbosari davlatga yetkazilgan yirik zarar miqdorini kamaytirib berish evaziga pul olganlikda gumon qilinmoqda.

DXX va prokuratura hamkorligida tezkor tadbir o‘tkazildi

Davlat xavfsizlik xizmatining Samarqand viloyati bo‘yicha boshqarmasi Bosh prokuratura va viloyat prokuraturasi bilan hamkorlikda tezkor-qidiruv tadbirlari o‘tkazdi.

Tadbirlar natijasida Urgut tumani prokurori o‘rinbosarining noqonuniy harakatlari fosh etilgani ma’lum qilindi.

Bu ishda gap oddiy ma’muriy xato haqida emas. Tergov materiallarida davlatga yetkazilgan milliardlab so‘mlik zarar, xizmat mavqeidan foydalanish va vositachilar orqali pul olish holatlari tilga olinmoqda.

2,887 mlrd so‘mlik zarar 805,9 mln so‘mga tushirilgani aytilmoqda

Ma’lum qilinishicha, prokuror o‘rinbosari Past Darg‘om tumani prokuraturasida ishlagan davrida mahalliy mas’uliyati cheklangan jamiyat bilan bog‘liq ishga aralashgan.

Ushbu MCHJ tomonidan tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish oqibatida davlatga 2 milliard 887 million so‘m zarar yetkazilgani aniqlangan.

Tergov materiallariga ko‘ra, mansabdor shaxs xizmat mavqeidan foydalanib, ushbu zarar miqdorini 805,9 million so‘mgacha kamaytirib berish evaziga vositachilar orqali 6,5 ming AQSH dollari va 35 million so‘m olgan.

Yana 15 ming dollar talab qilingani ma’lum qilindi

Ish shu bilan tugamagan. Ma’lumotlarga ko‘ra, u mazkur MCHJ mansabdorlariga nisbatan Jinoyat kodeksining 169-moddasi bilan qo‘zg‘atilgan ish doirasida ham “yordam” taklif qilgan.

Tergov materiallarida aytilishicha, u zarar miqdorini 150–200 million so‘mgacha kamaytirish hamda sud organlaridagi tanishlari orqali yengilroq jazo tayinlanishiga ko‘maklashishini bildirgan.

Buning evaziga korxona egasidan yana 15 ming AQSH dollari talab qilgani ma’lum qilindi.

Ashyoviy dalillar rasmiylashtirilgan

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan prokuror o‘rinbosarining noqonuniy harakatlari yuzasidan ashyoviy dalillar protsessual tartibda rasmiylashtirilgan.

Mazkur holat yuzasidan unga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi. Sud qarori bilan “qamoq” ehtiyot chorasi qo‘llandi.

Ayni paytda ish bo‘yicha dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda.

Bu ish nima uchun katta shov-shuvga sabab bo‘ldi?

Bu holatda jamoatchilik e’tiborini tortgan asosiy jihat — gumonlanuvchining aynan prokuratura tizimida rahbar lavozimlardan birida ishlagani.

Chunki prokuratura qonun ustuvorligini ta’minlashi, jinoyatlarni fosh etishi va davlat manfaatlarini himoya qilishi kerak bo‘lgan tizim hisoblanadi. Shu bois bunday holatlar jamiyatda ishonch, adolat va nazorat masalalarini yana kun tartibiga olib chiqadi.

Oddiy qilib aytganda, qonunni himoya qilishi kerak bo‘lgan odamning o‘zi qonun oldida javob berishi — juda og‘ir signal.

Tergov so‘nggi nuqtani qo‘yadi

Hozircha ish bo‘yicha dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda. Qonunchilikka ko‘ra, shaxsning aybdorligi sud hukmi bilan isbotlanmaguncha u aybsiz hisoblanadi.

Shu bilan birga, ushbu holat mansabdor shaxslar faoliyati ustidan nazorat, davlatga yetkazilgan zararlarni hisoblash va jinoyat ishlarida shaffoflik masalalarining qanchalik muhim ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.

Sizningcha, bunday holatlarning oldini olish uchun prokuratura va sud tizimida qanday nazorat mexanizmlari kuchaytirilishi kerak?

СамарқандUrgutPast Dargom
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

P2P o‘tkazmalar mojarosi: bank siri masalasi ochiq qoldiP2P o‘tkazmalar mojarosi: bank siri masalasi ochiq qoldiBugun, 13:48Toshkent ko‘chalarida robotlar: Yandex yangi xizmatga tayyorlanmoqdaToshkent ko‘chalarida robotlar: Yandex yangi xizmatga tayyorlanmoqdaBugun, 13:18Toshkentda anomal issiqqa qarshi ko‘chalarga suv sepilmoqdaToshkentda anomal issiqqa qarshi ko‘chalarga suv sepilmoqdaBugun, 11:58“Soliq” ilovasi bilan qo‘rqitish: Beruniyda shubhali holat yuz berdi“Soliq” ilovasi bilan qo‘rqitish: Beruniyda shubhali holat yuz berdiBugun, 11:47Andijonda gulli Onix ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)Andijonda gulli Onix ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 10:27Mashinasiga uy konditsioneri o‘rnatgan haydovchi internetni hayratda qoldirdi (video)Mashinasiga uy konditsioneri o‘rnatgan haydovchi internetni hayratda qoldirdi (video)Bugun, 10:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi