SpaceX koinotda sunʼiy intellekt uchun maʼlumotlar markazlarini ishga tushiradi

·0·Texno
SpaceX koinotda sunʼiy intellekt uchun maʼlumotlar markazlarini ishga tushiradi

Ilon Mask boshchiligidagi SpaceX kompaniyasi global texnologik infratuzilmani yangi bosqichga olib chiqishni rejalashtirmoqda. Kompaniya 2025-yildan boshlab Yer orbitasiga sunʼiy intellekt (AI) tizimlariga xizmat koʻrsatuvchi ilk maʼlumotlar markazlarini (data-center) uchirishni boshlaydi. Bu loyiha nafaqat hisoblash quvvatlarini oshirish, balki Yer resurslarini tejash borasida ham inqilobiy qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

SpaceX rahbari Texas gubernatori Greg Ebbot bilan suhbatda ushbu strategik rejaning tafsilotlarini ochiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, kelasi yili ilk sinov sunʼiy yoʻldoshlari koinotga yoʻllanadi, 2027-2028-yillarga kelib esa ushbu jarayon keng koʻlamli tus oladi. Bu orqali koinotda sunʼiy intellekt vazifalarini bajaruvchi ulkan hisoblash tarmogʻi shakllantiriladi.

Yer resurslarini asrash va Starmind loyihasi

Ilon Maskning taʼkidlashicha, hisoblash quvvatlarini koinotga koʻchirishning asosiy sabablaridan biri — Yer yuzasidagi cheklangan resurslardir. Maʼlumotlar markazlari juda katta miqdorda elektr energiyasi va sovutish uchun suv talab qiladi. Koinotda esa bu ehtiyojlarni quyosh energiyasi va vakuum sharoitidagi tabiiy sovutish tizimlari orqali qondirish mumkin. Bu esa sayyoramiz ekologiyasiga salbiy taʼsirni kamaytiradi.

Ushbu tashabbus SpaceX tomonidan ishlab chiqilayotgan Starmind loyihasining bir qismidir. Starmind — bu sunʼiy intellekt algoritmlarini qayta ishlashga ixtisoslashgan dunyodagi eng yirik orbital infratuzilmaga aylanishi kerak.ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha doirasida koinotdagi hisoblash quvvatlari Starlink sunʼiy yoʻldoshlari bilan integratsiya qilinishi ham ehtimoldan xoli emas.

Yangi zavod va ishlab chiqarish quvvati

Rejalarni amalga oshirish uchun SpaceX hozirda maydoni 1 million kvadrat metrga teng boʻlgan ulkan zavod qurilishini davom ettirmoqda. Ushbu korxonada aynan sunʼiy intellektga moʻljallangan yangi avlod sunʼiy yoʻldoshlari ishlab chiqariladi. Shunisi qiziqki, Maskning fikricha, bunday orbital data-centrlarni loyihalash va yigʻish hozirgi Starlink aloqa sunʼiy yoʻldoshlariga qaraganda ancha osonroq kechadi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy texnologik hamjamiyat uchun bu yangilik koinot texnologiyalari va sunʼiy intellektning oʻzaro bogʻliqligi nuqtai nazaridan muhimdir. Agar loyiha muvaffaqiyatli amalga oshsa, kelajakda ChatGPT kabi murakkab tizimlar yoki NVIDIA chiplari asosidagi hisoblash jarayonlari bevosita orbitaning oʻzida amalga oshirilishi mumkin. Bu esa maʼlumotlarni uzatish tezligini oshirib, global raqamli iqtisodiyotga yangi surʼat bagʻishlaydi.

SpaceXElon MuskSunʼiy IntellektStarmindТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinotni zabt etishda yangi qadam: SpaceX Starship V3 parvoziga soʻnggi tayyorgarlik koʻrmoqdaKoinotni zabt etishda yangi qadam: SpaceX Starship V3 parvoziga soʻnggi tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 10:57Koinot haqidagi tasavvurlarimiz notoʻgʻrimi? Kopernik prinsipi shubha ostida qoldiKoinot haqidagi tasavvurlarimiz notoʻgʻrimi? Kopernik prinsipi shubha ostida qoldiBugun, 10:24Sunʼiy intellekt Linux yadrosida 15 yildan beri yashiringan xavfli zaiflikni aniqladiSunʼiy intellekt Linux yadrosida 15 yildan beri yashiringan xavfli zaiflikni aniqladiBugun, 07:51Sunʼiy intellekt poygasi: Texnologik gigantlarning qarzi 350 milliard dollarga yetdiSunʼiy intellekt poygasi: Texnologik gigantlarning qarzi 350 milliard dollarga yetdiBugun, 06:54AMD kompaniyasi 11 ta yangi Ryzen protsessorini taqdim etdi: Zen 5 arxitekturasi qayerda?AMD kompaniyasi 11 ta yangi Ryzen protsessorini taqdim etdi: Zen 5 arxitekturasi qayerda?Bugun, 05:52Olimlar dengiz bulutlarini yoritish orqali El-Ninyo hodisasini jilovlash yoʻlini topdiOlimlar dengiz bulutlarini yoritish orqali El-Ninyo hodisasini jilovlash yoʻlini topdiBugun, 04:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi