Toshkent metrosida yangilik: yana uchta zamonaviy poyezd qo‘shildi

·20·O‘zbekiston
Toshkent metrosida yangilik: yana uchta zamonaviy poyezd qo‘shildi

Toshkent metropoliteni parki yana uchta zamonaviy to‘rt vagonli poyezd bilan boyidi. Yangi harakat tarkiblari poytaxt metrosida yo‘lovchilarga yanada qulay xizmat ko‘rsatish, poyezdlar harakati intervalini qisqartirish hamda tashish quvvatini oshirishga xizmat qiladi.

Ma’lum qilinishicha, mamlakatda jamoat transportini modernizatsiya qilish va aholiga ko‘rsatilayotgan transport xizmatlari sifatini yaxshilash ishlari izchil davom etmoqda. Shu maqsadda Toshkent metropolitenining moddiy-texnik bazasi bosqichma-bosqich yangilanib, zamonaviy harakat tarkiblari soni oshirilmoqda.

Metropolitenga keltirilgan yangi poyezdlar yoz faslida samarali sovitish, qish mavsumida esa isitish tizimi orqali yo‘lovchilar uchun barcha mavsumda qulay muhitni ta’minlaydi.

Mutasaddilarning ta’kidlashicha, mazkur poyezdlarning yo‘nalishlarga chiqarilishi harakat intervalini qisqartirish, xizmat sifatini yanada oshirish va xizmat muddati tugab borayotgan eski tarkiblarni bosqichma-bosqich zamonaviy poyezdlar bilan almashtirish imkonini beradi.

Shu bilan birga, yangi harakat tarkiblari metropolitenning umumiy tashish salohiyatini kengaytiradi, harakat jadvalining barqarorligini ta’minlaydi va tobora ortib borayotgan yo‘lovchilar oqimiga samarali xizmat ko‘rsatishga yordam beradi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, joriy yil oxiriga qadar Toshkent metropoliteni uchun yana 11 ta zamonaviy poyezd olib kelish rejalashtirilgan. Bu orqali metro infratuzilmasini yanada rivojlantirish va yo‘lovchilar uchun xizmat sifatini yangi bosqichga olib chiqish maqsad qilingan.

Тошкент метрополитени
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hafta oxirigacha jazirama kuchayadi: +44 daraja kutilmoqdaHafta oxirigacha jazirama kuchayadi: +44 daraja kutilmoqdaBugun, 11:50Toshkent–Bekobod yo‘lida yangi davr: 586 o‘rinli elektropoyezd qatnovi yo‘lga qo‘yildiToshkent–Bekobod yo‘lida yangi davr: 586 o‘rinli elektropoyezd qatnovi yo‘lga qo‘yildiBugun, 11:2713–17 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkin13–17 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkinBugun, 11:26O‘zbekistonda energetika tizimi kuchaytirilgan rejimga o‘tkazildiO‘zbekistonda energetika tizimi kuchaytirilgan rejimga o‘tkazildiBugun, 11:19Endi O‘zbekistonda 10 mindan ortiq maktab Canva platformasidan bepul foydalana oladiEndi O‘zbekistonda 10 mindan ortiq maktab Canva platformasidan bepul foydalana oladiBugun, 08:13Toshkentdan katta tashabbus: islom merosi uchun yangi alyansToshkentdan katta tashabbus: islom merosi uchun yangi alyansKecha, 23:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?