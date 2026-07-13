So‘xda transport inqilobi: muntazam aviaqatnovlar yo‘lga qo‘yilmoqda

·30·O‘zbekiston
So‘xda transport inqilobi: muntazam aviaqatnovlar yo‘lga qo‘yilmoqda

Farg‘ona viloyatining So‘x tumanida transport infratuzilmasini tubdan yaxshilash va hududning logistika salohiyatini oshirish bo‘yicha yirik loyihalarga start berildi. Prezidentning 2026 yil 8 iyuldagi PQ–258-sonli qarori bilan So‘x tumanini 2026–2028 yillarda rivojlantirish dasturi tasdiqlandi.

Ushbu tarixiy hujjat So‘x aholisi uchun qanday yengilliklar olib kelishi haqida Zamin.uz materialida tanishing.

Kichik aviatsiya va uchish-qo‘nish maydonining kengaytirilishi

Qarorga muvofiq, So‘x tumanida aholining harakatlanish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida muntazam aviaqatnovlar yo‘lga qo‘yiladi. Buning uchun mahalliy aerodrom infratuzilmasi jiddiy yangilanadi:

  • Qo‘shimcha yer maydoni: Muntazam parvozlarni xavfsiz tashkil etish, uchish-qo‘nish maydoni va yo‘lagini kengaytirish uchun qo‘shimcha 13 gektar yer ajratiladi.

  • Havo kemalari: Qatnovlar mashhur va ishonchli Cessna-208 Caravan hamda L-410 rusumli havo kemalari orqali amalga oshiriladi.

  • Yangi yo‘nalishlar: Aholi ehtiyoji yuqori bo‘lgan yangi aviayo‘nalishlar ochilib, So‘xning O‘zbekistonning boshqa shaharlari bilan transport aloqasi mustahkamlanadi.

Chegarada navbatlar kamayadi: O‘tkazish punktlari imkoniyati 2 baravarga oshadi

Anklav hudud aholisi uchun chegara tizimidagi qulayliklar juda muhim ahamiyatga ega. Shu bois, yangi dasturda chegara bojxona va o‘tkazish punktlari faoliyatini soddalashtirishga alohida e’tibor qaratilgan.

Transport va chegara sohasidagi asosiy o‘zgarishlar

Chegara o‘tkazish punktlari

Ro‘yxatga olish darchalari soni ikki baravarga ko‘paytiriladi. Bu fuqarolarning davlat chegarasidan o‘tish jarayonini bir necha bor tezlashtiradi.

Jamoat transporti

So‘x tumanidan respublikaning boshqa shahar va tumanlariga doimiy va muntazam jamoat transporti qatnovlari tashkil etiladi.

Maqsad va kutilayotgan natija: Mazkur chora-tadbirlar So‘x tumanining yillar davomida to‘planib qolgan transport-logistika muammolarini hal etish, aholi mobilligini ta’minlash hamda hududda tadbirkorlik va bandlikni jadal rivojlantirishga xizmat qiladi.

СохФарғонаЎзбекистонCessna-208 CaravanZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qalbaki tillaga qarshi yangi qadam: 2029 yildan talab o‘zgaradiQalbaki tillaga qarshi yangi qadam: 2029 yildan talab o‘zgaradiBugun, 13:52Toshkent metrosida yangilik: yana uchta zamonaviy poyezd qo‘shildiToshkent metrosida yangilik: yana uchta zamonaviy poyezd qo‘shildiBugun, 12:05Hafta oxirigacha jazirama kuchayadi: +44 daraja kutilmoqdaHafta oxirigacha jazirama kuchayadi: +44 daraja kutilmoqdaBugun, 11:50Toshkent–Bekobod yo‘lida yangi davr: 586 o‘rinli elektropoyezd qatnovi yo‘lga qo‘yildiToshkent–Bekobod yo‘lida yangi davr: 586 o‘rinli elektropoyezd qatnovi yo‘lga qo‘yildiBugun, 11:2713–17 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkin13–17 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkinBugun, 11:26O‘zbekistonda energetika tizimi kuchaytirilgan rejimga o‘tkazildiO‘zbekistonda energetika tizimi kuchaytirilgan rejimga o‘tkazildiBugun, 11:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?