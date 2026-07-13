So‘xda transport inqilobi: muntazam aviaqatnovlar yo‘lga qo‘yilmoqda
Farg‘ona viloyatining So‘x tumanida transport infratuzilmasini tubdan yaxshilash va hududning logistika salohiyatini oshirish bo‘yicha yirik loyihalarga start berildi. Prezidentning 2026 yil 8 iyuldagi PQ–258-sonli qarori bilan So‘x tumanini 2026–2028 yillarda rivojlantirish dasturi tasdiqlandi.
Ushbu tarixiy hujjat So‘x aholisi uchun qanday yengilliklar olib kelishi haqida Zamin.uz materialida tanishing.
Kichik aviatsiya va uchish-qo‘nish maydonining kengaytirilishi
Qarorga muvofiq, So‘x tumanida aholining harakatlanish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida muntazam aviaqatnovlar yo‘lga qo‘yiladi. Buning uchun mahalliy aerodrom infratuzilmasi jiddiy yangilanadi:
Qo‘shimcha yer maydoni: Muntazam parvozlarni xavfsiz tashkil etish, uchish-qo‘nish maydoni va yo‘lagini kengaytirish uchun qo‘shimcha 13 gektar yer ajratiladi.
Havo kemalari: Qatnovlar mashhur va ishonchli Cessna-208 Caravan hamda L-410 rusumli havo kemalari orqali amalga oshiriladi.
Yangi yo‘nalishlar: Aholi ehtiyoji yuqori bo‘lgan yangi aviayo‘nalishlar ochilib, So‘xning O‘zbekistonning boshqa shaharlari bilan transport aloqasi mustahkamlanadi.
Chegarada navbatlar kamayadi: O‘tkazish punktlari imkoniyati 2 baravarga oshadi
Anklav hudud aholisi uchun chegara tizimidagi qulayliklar juda muhim ahamiyatga ega. Shu bois, yangi dasturda chegara bojxona va o‘tkazish punktlari faoliyatini soddalashtirishga alohida e’tibor qaratilgan.
Transport va chegara sohasidagi asosiy o‘zgarishlar
Chegara o‘tkazish punktlari
Ro‘yxatga olish darchalari soni ikki baravarga ko‘paytiriladi. Bu fuqarolarning davlat chegarasidan o‘tish jarayonini bir necha bor tezlashtiradi.
Jamoat transporti
So‘x tumanidan respublikaning boshqa shahar va tumanlariga doimiy va muntazam jamoat transporti qatnovlari tashkil etiladi.
Maqsad va kutilayotgan natija: Mazkur chora-tadbirlar So‘x tumanining yillar davomida to‘planib qolgan transport-logistika muammolarini hal etish, aholi mobilligini ta’minlash hamda hududda tadbirkorlik va bandlikni jadal rivojlantirishga xizmat qiladi.
…