SpaceX yangi avlod Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini atayin atmosferada yoqib yuboradi
Ilon Maskning SpaceX kompaniyasi koinotni tadqiq qilishda navbatdagi muhim qadamni tashlamoqda. Starship raketasining boʻlajak parvozi doirasida orbitaga ilk bor yangi avlod — Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlari olib chiqilishi rejalashtirilgan. Biroq, ushbu missiyaning oʻziga xosligi shundaki, mazkur qurilmalar koinotda doimiy qolish uchun emas, balki parvoz yakunida atmosferada yonib ketish uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Starship kemasi oʻzining navbatdagi sinov parvozi davomida 20 ta Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshini koinotga yetkazadi. Ushbu qurilmalar raketaning suborbital trayektoriyasi boʻylab harakatlanadi. Bu degani, ular maʼlum bir balandlikka koʻtarilgach, kema bilan birga pastga shoʻngʻiydi va Yer atmosferasining zich qatlamlariga kirganda ishqalanish natijasida butunlay yoʻq boʻlib ketadi.
Starlink V3 seriyasi global sunʼiy yoʻldosh interneti tarmogʻini tubdan yaxshilashga xizmat qilishi kutilmoqda. Mazkur yangi avlod qurilmalari tarmoqning oʻtkazuvchanlik qobiliyatini sezilarli darajada kengaytirish va maʼlumotlar uzatish tezligini oshirish uchun ishlab chiqilgan. Shunday boʻlsa-da, birinchi partiya faqat texnik sinovlar va Starship kemasining holatini monitoring qilish uchun qurbon qilinmoqda.
Starship xavfsizligini tekshirishda yangi usulMissiyaning eng qiziqarli jihati shundaki, ushbu sunʼiy yoʻldoshlar Starship kemasining oʻzini tekshirish uchun oʻziga xos "koʻz" vazifasini oʻtaydi. Oltita sunʼiy yoʻldosh maxsus kameralar bilan jihozlangan boʻlib, ular parvoz vaqtida Starship kemasining issiqlikdan himoya qalqonini skaner qiladi. Olingan tasvirlar real vaqt rejimida SpaceX operatorlariga uzatib boriladi.
Muhandislar kemaning issiqlik himoyasi qanchalik mustahkamligini tekshirish uchun ayyorona usulni qoʻllashmoqda. Himoya plitalarining bir nechtasi oq rangga boʻyalgan boʻlib, ular sunʼiy yoʻldosh kameralari uchun nishon vazifasini oʻtaydi. Bu kema atmosferaga qayta kirishda yuzaga keladigan yuqori haroratda himoya qatlamining shikastlanishini yoki plitalar koʻchib tushishini aniq qayd etish imkonini beradi.
Ushbu sinovlar SpaceX uchun juda muhim, chunki Starship kelajakda Oyni va Marsni zabt etishda asosiy transport vositasi boʻlishi kutilmoqda. Kemaning Yerga xavfsiz qaytishi uning issiqlik qalqoni ishonchliligiga bevosita bogʻliq. Starlink V3 qurilmalarining bunday "kamikadze" missiyasi kelajakdagi xavfsiz parvozlar uchun qimmatli maʼlumotlar bazasini taqdim etadi.
Hozirgi rejalarga koʻra, Starship tizimining navbatdagi parvozi 16-iyul sanasiga belgilangan. Agar barchasi muvaffaqiyatli oʻtsa, ushbu missiya nafaqat yangi avlod internet sunʼiy yoʻldoshlarining imkoniyatlarini, balki eng yirik raketa tizimining chidamliligini ham isbotlab beradi.
…