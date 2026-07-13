SpaceX yangi avlod Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini atayin atmosferada yoqib yuboradi

·33·Texno
SpaceX yangi avlod Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini atayin atmosferada yoqib yuboradi

Ilon Maskning SpaceX kompaniyasi koinotni tadqiq qilishda navbatdagi muhim qadamni tashlamoqda. Starship raketasining boʻlajak parvozi doirasida orbitaga ilk bor yangi avlod — Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlari olib chiqilishi rejalashtirilgan. Biroq, ushbu missiyaning oʻziga xosligi shundaki, mazkur qurilmalar koinotda doimiy qolish uchun emas, balki parvoz yakunida atmosferada yonib ketish uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Starship kemasi oʻzining navbatdagi sinov parvozi davomida 20 ta Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshini koinotga yetkazadi. Ushbu qurilmalar raketaning suborbital trayektoriyasi boʻylab harakatlanadi. Bu degani, ular maʼlum bir balandlikka koʻtarilgach, kema bilan birga pastga shoʻngʻiydi va Yer atmosferasining zich qatlamlariga kirganda ishqalanish natijasida butunlay yoʻq boʻlib ketadi.

Starlink V3 seriyasi global sunʼiy yoʻldosh interneti tarmogʻini tubdan yaxshilashga xizmat qilishi kutilmoqda. Mazkur yangi avlod qurilmalari tarmoqning oʻtkazuvchanlik qobiliyatini sezilarli darajada kengaytirish va maʼlumotlar uzatish tezligini oshirish uchun ishlab chiqilgan. Shunday boʻlsa-da, birinchi partiya faqat texnik sinovlar va Starship kemasining holatini monitoring qilish uchun qurbon qilinmoqda.

Starship xavfsizligini tekshirishda yangi usul

Missiyaning eng qiziqarli jihati shundaki, ushbu sunʼiy yoʻldoshlar Starship kemasining oʻzini tekshirish uchun oʻziga xos "koʻz" vazifasini oʻtaydi. Oltita sunʼiy yoʻldosh maxsus kameralar bilan jihozlangan boʻlib, ular parvoz vaqtida Starship kemasining issiqlikdan himoya qalqonini skaner qiladi. Olingan tasvirlar real vaqt rejimida SpaceX operatorlariga uzatib boriladi.

Muhandislar kemaning issiqlik himoyasi qanchalik mustahkamligini tekshirish uchun ayyorona usulni qoʻllashmoqda. Himoya plitalarining bir nechtasi oq rangga boʻyalgan boʻlib, ular sunʼiy yoʻldosh kameralari uchun nishon vazifasini oʻtaydi. Bu kema atmosferaga qayta kirishda yuzaga keladigan yuqori haroratda himoya qatlamining shikastlanishini yoki plitalar koʻchib tushishini aniq qayd etish imkonini beradi.

Ushbu sinovlar SpaceX uchun juda muhim, chunki Starship kelajakda Oyni va Marsni zabt etishda asosiy transport vositasi boʻlishi kutilmoqda. Kemaning Yerga xavfsiz qaytishi uning issiqlik qalqoni ishonchliligiga bevosita bogʻliq. Starlink V3 qurilmalarining bunday "kamikadze" missiyasi kelajakdagi xavfsiz parvozlar uchun qimmatli maʼlumotlar bazasini taqdim etadi.

Hozirgi rejalarga koʻra, Starship tizimining navbatdagi parvozi 16-iyul sanasiga belgilangan. Agar barchasi muvaffaqiyatli oʻtsa, ushbu missiya nafaqat yangi avlod internet sunʼiy yoʻldoshlarining imkoniyatlarini, balki eng yirik raketa tizimining chidamliligini ham isbotlab beradi.

SpaceXStarlinkStarshipIlon MaskТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple M7 Ultra chipi rekord darajadagi 1,5 terabayt tezkor xotirani qoʻllab-quvvatlaydiApple M7 Ultra chipi rekord darajadagi 1,5 terabayt tezkor xotirani qoʻllab-quvvatlaydiBugun, 13:58Apple iPhone 20 ustida ish boshladi: Yubiley smartfoni butunlay oʻzgacha koʻrinish oladiApple iPhone 20 ustida ish boshladi: Yubiley smartfoni butunlay oʻzgacha koʻrinish oladiBugun, 13:25SpaceX koinotda sunʼiy intellekt uchun maʼlumotlar markazlarini ishga tushiradiSpaceX koinotda sunʼiy intellekt uchun maʼlumotlar markazlarini ishga tushiradiBugun, 12:22Koinotni zabt etishda yangi qadam: SpaceX Starship V3 parvoziga soʻnggi tayyorgarlik koʻrmoqdaKoinotni zabt etishda yangi qadam: SpaceX Starship V3 parvoziga soʻnggi tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 10:57Koinot haqidagi tasavvurlarimiz notoʻgʻrimi? Kopernik prinsipi shubha ostida qoldiKoinot haqidagi tasavvurlarimiz notoʻgʻrimi? Kopernik prinsipi shubha ostida qoldiBugun, 10:24Sunʼiy intellekt Linux yadrosida 15 yildan beri yashiringan xavfli zaiflikni aniqladiSunʼiy intellekt Linux yadrosida 15 yildan beri yashiringan xavfli zaiflikni aniqladiBugun, 07:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi