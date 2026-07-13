Kylian Mbappe Ispaniyaga qarshi: Tanqidchilarga javob berish uchun soʻnggi imkoniyat

·59·Sport
Kylian Mbappe Ispaniyaga qarshi: Tanqidchilarga javob berish uchun soʻnggi imkoniyat

Jahon chempionati yarim finali doirasida boʻlib oʻtadigan Fransiya va Ispaniya terma jamoalari oʻrtasidagi bahs Kylian Mbappe uchun shunchaki final yoʻllanmasi emas, balki oʻziga xos revansh va isbotlash maydoniga aylanadi. Ikki yil avval Yevro-2024 yarim finalida aynan La Roja (Ispaniya)dan uchralgan magʻlubiyat alamini olish bilan birga, Mbappe Madrid matbuotining tinimsiz tanqidlariga munosib javob qaytarishni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda 27 yoshda boʻlgan fransiyalik hujumchi turnirga oʻz faoliyatidagi eng yaxshi sport formasida yetib keldi. Biroq uning klub darajasidagi ishlari kutilgandek silliq kechmayapti. Real Madrid safida oʻtkazgan ikki mavsumi davomida u hali birorta ham yirik sovrinni qoʻlga kirita olmadi. Bu esa Ispaniya poytaxtidagi OAV va muxlislarning unga nisbatan bosimini keskin oshirib yuborgan.

Madriddagi qiyin davr va matbuot bilan ziddiyat

Mbappe 2024-yilda Pari Sen-Jermen klubidan erkin agent sifatida Real Madrid safiga oʻtganidan buyon ispan jurnalistlari bilan munosabati murakkablashib bormoqda. Garchi u Madrid klubi libosida 103 ta oʻyinda 86 ta gol urishga erishgan boʻlsa-da, jamoaning umumiy muvaffaqiyatsizligi bu koʻrsatkichlarni soyada qoldirdi. Goal.com nashri maʼlumotiga koʻra, Los Blancos yirik sovrinlarni boy berayotgan bir paytda, barcha tanqidlar oʻqi aynan jamoa yulduzi Mbappega qaratilmoqda.

Ayniqsa, 2025-26-yilgi mavsum yakuni futbolchi uchun haqiqiy kabusga aylandi. Real Madrid chempionlik poygasida ashaddiy raqibi Barselona jamoasidan sezilarli darajada ortda qolib ketdi, Chempionlar ligasi chorak finalida esa Bavariya tomonidan turnirdan chiqarib yuborildi. Bu muvaffaqiyatsizliklar fonida Mbappening maydon tashqarisidagi xatti-harakatlari ham ispan matbuotida keskin muhokama qilindi.

Fransiya sardorining oʻziga xos revanshi

Mbappe oʻtgan mavsumda 40 tadan ortiq gol urgan boʻlsa-da, uning mavsumning ikkinchi yarmidagi samaradorligi pasayib ketgani tanqidchilar uchun yangi mavzu boʻldi. Fevral oyi oʻrtalaridan mavsum yakunigacha u jarohatlar sabab bor-yoʻgʻi toʻrt bor raqiblar darvozasini ishgʻol qila oldi. Endilikda u oʻzi uchun ikkinchi uyga aylangan mamlakat terma jamoasiga qarshi maydonga tushib, barcha shubhalarga chek qoʻyishni istaydi.

Jahon chempionati yarim finalidagi gʻalaba Mbappe uchun quyidagi jihatlar bilan muhim:

  • Yevro-2024 yarim finalidagi magʻlubiyat uchun Ispaniyadan oʻch olish;
  • Real Madrid muxlislari va matbuotiga oʻzining hali ham dunyoning eng yaxshi futbolchisi ekanligini isbotlash;
  • Fransiya terma jamoasini ketma-ket ikkinchi bor Jahon chempionati finaliga yetaklab borish.
Ushbu qarama-qarshilik nafaqat ikki kuchli terma jamoa oʻrtasidagi kurash, balki bir superyulduzning oʻz reputatsiyasini tiklash yoʻlidagi jangi sifatida ham tarixda qolishi mumkin. Agar Mbappe Ispaniyani toʻxtata olsa, u Madridga gʻolib sifatida qaytadi va oʻziga nisbatan boʻlayotgan negativ toʻlqinni toʻxtatishga erishadi.

Килиан МбаппеReal MadridФранцияIspaniyaJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Julian Alvarez uchun kurashda Atletiko Madridga shart qoʻydiBarselona Julian Alvarez uchun kurashda Atletiko Madridga shart qoʻydiBugun, 13:56Neymar terma jamoadagi faoliyatini yakunlab, Las-Vegasda poker oʻynashga kirishdiNeymar terma jamoadagi faoliyatini yakunlab, Las-Vegasda poker oʻynashga kirishdiBugun, 13:34Arsenal ayollar jamoasida inqilob: Slegers tarkibni yoshartirish va chempionlikka qaytishni koʻzlamoqdaArsenal ayollar jamoasida inqilob: Slegers tarkibni yoshartirish va chempionlikka qaytishni koʻzlamoqdaBugun, 13:17Jorge Jesus Portugaliya terma jamoasini boshqaradi: Cristiano Ronaldo safda qoladiJorge Jesus Portugaliya terma jamoasini boshqaradi: Cristiano Ronaldo safda qoladiBugun, 12:53Ruben Amorim Manchester Yunayted yulduzlarini Milan safiga chorlamoqdaRuben Amorim Manchester Yunayted yulduzlarini Milan safiga chorlamoqdaBugun, 12:31Cole Palmer yangi Eden Hazard boʻla oladimi: Mutaxassislar futbolchining pasayishi sababini aytdiCole Palmer yangi Eden Hazard boʻla oladimi: Mutaxassislar futbolchining pasayishi sababini aytdiBugun, 12:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi