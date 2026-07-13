Kylian Mbappe Ispaniyaga qarshi: Tanqidchilarga javob berish uchun soʻnggi imkoniyat
Jahon chempionati yarim finali doirasida boʻlib oʻtadigan Fransiya va Ispaniya terma jamoalari oʻrtasidagi bahs Kylian Mbappe uchun shunchaki final yoʻllanmasi emas, balki oʻziga xos revansh va isbotlash maydoniga aylanadi. Ikki yil avval Yevro-2024 yarim finalida aynan La Roja (Ispaniya)dan uchralgan magʻlubiyat alamini olish bilan birga, Mbappe Madrid matbuotining tinimsiz tanqidlariga munosib javob qaytarishni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda 27 yoshda boʻlgan fransiyalik hujumchi turnirga oʻz faoliyatidagi eng yaxshi sport formasida yetib keldi. Biroq uning klub darajasidagi ishlari kutilgandek silliq kechmayapti. Real Madrid safida oʻtkazgan ikki mavsumi davomida u hali birorta ham yirik sovrinni qoʻlga kirita olmadi. Bu esa Ispaniya poytaxtidagi OAV va muxlislarning unga nisbatan bosimini keskin oshirib yuborgan.
Madriddagi qiyin davr va matbuot bilan ziddiyatMbappe 2024-yilda Pari Sen-Jermen klubidan erkin agent sifatida Real Madrid safiga oʻtganidan buyon ispan jurnalistlari bilan munosabati murakkablashib bormoqda. Garchi u Madrid klubi libosida 103 ta oʻyinda 86 ta gol urishga erishgan boʻlsa-da, jamoaning umumiy muvaffaqiyatsizligi bu koʻrsatkichlarni soyada qoldirdi. Goal.com nashri maʼlumotiga koʻra, Los Blancos yirik sovrinlarni boy berayotgan bir paytda, barcha tanqidlar oʻqi aynan jamoa yulduzi Mbappega qaratilmoqda.
Ayniqsa, 2025-26-yilgi mavsum yakuni futbolchi uchun haqiqiy kabusga aylandi. Real Madrid chempionlik poygasida ashaddiy raqibi Barselona jamoasidan sezilarli darajada ortda qolib ketdi, Chempionlar ligasi chorak finalida esa Bavariya tomonidan turnirdan chiqarib yuborildi. Bu muvaffaqiyatsizliklar fonida Mbappening maydon tashqarisidagi xatti-harakatlari ham ispan matbuotida keskin muhokama qilindi.
Fransiya sardorining oʻziga xos revanshiMbappe oʻtgan mavsumda 40 tadan ortiq gol urgan boʻlsa-da, uning mavsumning ikkinchi yarmidagi samaradorligi pasayib ketgani tanqidchilar uchun yangi mavzu boʻldi. Fevral oyi oʻrtalaridan mavsum yakunigacha u jarohatlar sabab bor-yoʻgʻi toʻrt bor raqiblar darvozasini ishgʻol qila oldi. Endilikda u oʻzi uchun ikkinchi uyga aylangan mamlakat terma jamoasiga qarshi maydonga tushib, barcha shubhalarga chek qoʻyishni istaydi.
Jahon chempionati yarim finalidagi gʻalaba Mbappe uchun quyidagi jihatlar bilan muhim:
- Yevro-2024 yarim finalidagi magʻlubiyat uchun Ispaniyadan oʻch olish;
- Real Madrid muxlislari va matbuotiga oʻzining hali ham dunyoning eng yaxshi futbolchisi ekanligini isbotlash;
- Fransiya terma jamoasini ketma-ket ikkinchi bor Jahon chempionati finaliga yetaklab borish.
…