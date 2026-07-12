O‘zbekistonga eng ko‘p parfyumeriya qaysi mamlakatdan kelmoqda?

·42·Iqtisodiyot
O‘zbekistonga eng ko‘p parfyumeriya qaysi mamlakatdan kelmoqda?

2026 yilning yanvar–aprel oylari davomida O‘zbekistonga xorijdan 1,3 million AQSH dollarlik atir-upa va parfyumeriya mahsulotlari import qilindi. Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 13,8 foizga oshgan.

Hisobotga ko‘ra, ushbu davrda O‘zbekistonga eng ko‘p parfyumeriya mahsulotlarini Turkiya yetkazib bergan. Turkiyadan import qilingan mahsulotlar qiymati 417 ming AQSH dollarini tashkil etgan.

Import hajmi bo‘yicha keyingi o‘rinlarni Rossiya (245,6 ming dollar) va Fransiya (235,2 ming dollar) egallagan. Shuningdek, Chexiyadan 197,1 ming dollarlik, Belarusdan esa 41,1 ming dollarlik atir-upa va parfyumeriya mahsulotlari olib kirilgan.

Bundan tashqari, boshqa davlatlar hissasiga jami 203,1 ming AQSH dollarlik parfyumeriya mahsulotlari to‘g‘ri kelgan.

Keltirilgan raqamlar O‘zbekistonda atir-upa va parfyumeriya mahsulotlariga bo‘lgan talab ortib borayotganini, import bozorida esa Turkiya yetakchilikni saqlab qolayotganini ko‘rsatmoqda.

O'zbekistonTurkiyaRossiyaФранцияЧехия
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda tilla va qimmatbaho toshlar nazorati kuchaytiriladiO‘zbekistonda tilla va qimmatbaho toshlar nazorati kuchaytiriladiBugun, 16:21O‘zbekistonning eng yirik TOP-10 savdo hamkorlari ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonning eng yirik TOP-10 savdo hamkorlari ma’lum bo‘ldiBugun, 10:34O‘zbekistonda oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmi oshdiO‘zbekistonda oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmi oshdiBugun, 09:1113 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi13 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi10.07, 16:15O‘zbekistonga konditsioner olib kirish 11,5 foizga ko‘paydiO‘zbekistonga konditsioner olib kirish 11,5 foizga ko‘paydi10.07, 12:20Jahon banki O‘zbekistonga milliardlab dollar olib keluvchi 3 ta sohani ma’lum qildiJahon banki O‘zbekistonga milliardlab dollar olib keluvchi 3 ta sohani ma’lum qildi10.07, 11:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda