Soliq qo‘mitasi P2P o‘tkazmalari nazorati bo‘yicha izoh berdi
Soliq qo‘mitasi bank kartalari o‘rtasidagi yirik P2P o‘tkazmalarini nazorat qilish bo‘yicha qaror loyihasi yuzasidan Markaziy bank va jamoatchilik bildirgan fikrlarga munosabat bildirdi.
Qo‘mita ma’lumotiga ko‘ra, banklar bilan ma’lumot almashinuvi faqat Soliq kodeksi va «Bank siri to‘g‘risida»gi qonun talablari doirasida amalga oshiriladi. Ushbu hujjatlarda soliqqa tortish maqsadida ayrim ma’lumotlarni taqdim etish tartibi nazarda tutilgani qayd etilgan.
Idora P2P o‘tkazmalarning o‘zi soliq obyekti hisoblanmasligini ta’kidladi. Ya’ni jismoniy shaxslar o‘rtasidagi oddiy pul o‘tkazmalari avtomatik ravishda soliqqa tortilmaydi.
Soliq qo‘mitasi ushbu tashabbus shaxsiy tranzaksiyalarni ommaviy kuzatishga qaratilmaganini bildirmoqda. Loyihadan maqsad banklar bilan o‘zaro ma’lumot almashishning aniq va shaffof mexanizmini yaratish ekani aytilgan.
Qo‘mitaga ko‘ra, taklif etilayotgan tartib xalqaro amaliyotga moslashtirilgan mexanizm sifatida ko‘rilmoqda. Shu bilan birga, bank siri va fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlariga rioya qilinishi alohida ta’kidlangan.
Loyiha bo‘yicha taklif va e’tirozlarni qabul qilish yakunlangan. Soliq qo‘mitasi yakuniy qaror qabul qilinishidan oldin barcha bildirilgan fikrlar, jumladan, Markaziy bank dalillari ham o‘rganilishini ma’lum qildi.
…