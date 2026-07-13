Soliq qo‘mitasi P2P o‘tkazmalari nazorati bo‘yicha izoh berdi

·18·Iqtisodiyot
Soliq qo‘mitasi P2P o‘tkazmalari nazorati bo‘yicha izoh berdi

Soliq qo‘mitasi bank kartalari o‘rtasidagi yirik P2P o‘tkazmalarini nazorat qilish bo‘yicha qaror loyihasi yuzasidan Markaziy bank va jamoatchilik bildirgan fikrlarga munosabat bildirdi.

Qo‘mita ma’lumotiga ko‘ra, banklar bilan ma’lumot almashinuvi faqat Soliq kodeksi va «Bank siri to‘g‘risida»gi qonun talablari doirasida amalga oshiriladi. Ushbu hujjatlarda soliqqa tortish maqsadida ayrim ma’lumotlarni taqdim etish tartibi nazarda tutilgani qayd etilgan.

Idora P2P o‘tkazmalarning o‘zi soliq obyekti hisoblanmasligini ta’kidladi. Ya’ni jismoniy shaxslar o‘rtasidagi oddiy pul o‘tkazmalari avtomatik ravishda soliqqa tortilmaydi.

Soliq qo‘mitasi ushbu tashabbus shaxsiy tranzaksiyalarni ommaviy kuzatishga qaratilmaganini bildirmoqda. Loyihadan maqsad banklar bilan o‘zaro ma’lumot almashishning aniq va shaffof mexanizmini yaratish ekani aytilgan.

Qo‘mitaga ko‘ra, taklif etilayotgan tartib xalqaro amaliyotga moslashtirilgan mexanizm sifatida ko‘rilmoqda. Shu bilan birga, bank siri va fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlariga rioya qilinishi alohida ta’kidlangan.

Loyiha bo‘yicha taklif va e’tirozlarni qabul qilish yakunlangan. Soliq qo‘mitasi yakuniy qaror qabul qilinishidan oldin barcha bildirilgan fikrlar, jumladan, Markaziy bank dalillari ham o‘rganilishini ma’lum qildi.

Soliq qo‘mitasiMarkaziy bankP2PBank siriSoliq kodeksiPul o‘tkazmalari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?Bugun, 12:1814 iyul kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda14 iyul kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 10:51O‘zbekistonga eng ko‘p parfyumeriya qaysi mamlakatdan kelmoqda?O‘zbekistonga eng ko‘p parfyumeriya qaysi mamlakatdan kelmoqda?Kecha, 20:29O‘zbekistonda tilla va qimmatbaho toshlar nazorati kuchaytiriladiO‘zbekistonda tilla va qimmatbaho toshlar nazorati kuchaytiriladiKecha, 16:21O‘zbekistonning eng yirik TOP-10 savdo hamkorlari ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonning eng yirik TOP-10 savdo hamkorlari ma’lum bo‘ldiKecha, 10:34O‘zbekistonda oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmi oshdiO‘zbekistonda oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmi oshdiKecha, 09:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi