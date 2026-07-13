Jorge Jesus Portugaliya terma jamoasini boshqaradi: Cristiano Ronaldo safda qoladi
Portugaliya milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi etib tayinlangan Jorge Jesus oʻzining ilk bayonotlarida jamoa sardori Cristiano Ronaldo borasidagi rejalari bilan oʻrtoqlashdi. Tajribali mutaxassis 41 yoshli hujumchi hali ham terma jamoa uchun muhim figura ekanini va u bilan ishlashda hech qanday muammo koʻrmayotganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
71 yoshli murabbiy Portugaliya futbol federatsiyasi bilan 2030-yilgi Jahon chempionatiga qadar moʻljallangan toʻrt yillik shartnoma imzoladi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Jesus Roberto Martinezning oʻrnini egalladi. Martinez 2026-yilgi Jahon chempionati nimchorak finalida Ispaniyadan qabul qilingan magʻlubiyatdan soʻng oʻz lavozimini tark etgan edi.
Tajriba va ishonch omiliJorge Jesus va Cristiano Ronaldo uchun bir-biri bilan ishlash begona emas. Ular yaqindagina Saudiya Arabistonining Al-Nassr klubida birga faoliyat yuritib, Saudiya Pro ligasida chempionlikni qoʻlga kiritishgan edi. Aynan shu muvaffaqiyatli hamkorlik murabbiyning terma jamoadagi qarorlariga ham taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.
"Modomiki u oʻynashda davom etar va chaqiruvga munosib holatda boʻlar ekan, men uni tarkibga jalb qilaman. Albatta, bu muayyan limitlar va terma jamoa uchun eng maqbul deb hisoblagan sharoitlarim doirasida amalga oshadi", — deya tushuntirdi Jorge Jesus matbuot anjumanida.
Ronaldo — muammo emas, balki ramzKoʻplab mutaxassislar yoshi oʻtib borayotgan yulduz futbolchini boshqarish yangi murabbiy uchun qiyinchilik tugʻdirishi mumkinligini taxmin qilayotgan bir paytda, Jesus bu fikrlarni rad etdi. Uning soʻzlariga koʻra, Cristiano Ronaldo kabi yuqori darajadagi professional bilan ishlash murabbiy uchun faqat zavq bagʻishlaydi.
"Cristiano Ronaldo hech qachon terma jamoa uchun muammo boʻlmaydi. Na jamoa uchun va na men uchun. Oʻtgan yili u bilan birga ishlash men uchun katta sharaf boʻldi, u bilan til topishish juda oson", — deya qoʻshimcha qildi murabbiy. Jesus Ronaldoni Portugaliya futbolining ramzi va kiyinish xonasida ulkan nufuzga ega boʻlgan yetakchi sifatida taʼrifladi.
Eslatib oʻtamiz, Portugaliya terma jamoasi 2026-yilgi mundialda oʻz yurishini erta toʻxtatishga majbur boʻlgan edi. Roberto Martinez oʻz vaqtida jamoani chempion qilish maqsadida kelganini, biroq bunga erisha olmagach, ketish vaqti kelganini tan olgan edi. Endilikda Jorge Jesus iqtidorli yoshlar va tajribali faxriylar uygʻunligida yangi jamoa shakllantirishi lozim boʻladi.
…