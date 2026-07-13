Jorge Jesus Portugaliya terma jamoasini boshqaradi: Cristiano Ronaldo safda qoladi

·60·Sport
Jorge Jesus Portugaliya terma jamoasini boshqaradi: Cristiano Ronaldo safda qoladi

Portugaliya milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi etib tayinlangan Jorge Jesus oʻzining ilk bayonotlarida jamoa sardori Cristiano Ronaldo borasidagi rejalari bilan oʻrtoqlashdi. Tajribali mutaxassis 41 yoshli hujumchi hali ham terma jamoa uchun muhim figura ekanini va u bilan ishlashda hech qanday muammo koʻrmayotganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

71 yoshli murabbiy Portugaliya futbol federatsiyasi bilan 2030-yilgi Jahon chempionatiga qadar moʻljallangan toʻrt yillik shartnoma imzoladi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Jesus Roberto Martinezning oʻrnini egalladi. Martinez 2026-yilgi Jahon chempionati nimchorak finalida Ispaniyadan qabul qilingan magʻlubiyatdan soʻng oʻz lavozimini tark etgan edi.

Tajriba va ishonch omili

Jorge Jesus va Cristiano Ronaldo uchun bir-biri bilan ishlash begona emas. Ular yaqindagina Saudiya Arabistonining Al-Nassr klubida birga faoliyat yuritib, Saudiya Pro ligasida chempionlikni qoʻlga kiritishgan edi. Aynan shu muvaffaqiyatli hamkorlik murabbiyning terma jamoadagi qarorlariga ham taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.

"Modomiki u oʻynashda davom etar va chaqiruvga munosib holatda boʻlar ekan, men uni tarkibga jalb qilaman. Albatta, bu muayyan limitlar va terma jamoa uchun eng maqbul deb hisoblagan sharoitlarim doirasida amalga oshadi", — deya tushuntirdi Jorge Jesus matbuot anjumanida.

Ronaldo — muammo emas, balki ramz

Koʻplab mutaxassislar yoshi oʻtib borayotgan yulduz futbolchini boshqarish yangi murabbiy uchun qiyinchilik tugʻdirishi mumkinligini taxmin qilayotgan bir paytda, Jesus bu fikrlarni rad etdi. Uning soʻzlariga koʻra, Cristiano Ronaldo kabi yuqori darajadagi professional bilan ishlash murabbiy uchun faqat zavq bagʻishlaydi.

"Cristiano Ronaldo hech qachon terma jamoa uchun muammo boʻlmaydi. Na jamoa uchun va na men uchun. Oʻtgan yili u bilan birga ishlash men uchun katta sharaf boʻldi, u bilan til topishish juda oson", — deya qoʻshimcha qildi murabbiy. Jesus Ronaldoni Portugaliya futbolining ramzi va kiyinish xonasida ulkan nufuzga ega boʻlgan yetakchi sifatida taʼrifladi.

Eslatib oʻtamiz, Portugaliya terma jamoasi 2026-yilgi mundialda oʻz yurishini erta toʻxtatishga majbur boʻlgan edi. Roberto Martinez oʻz vaqtida jamoani chempion qilish maqsadida kelganini, biroq bunga erisha olmagach, ketish vaqti kelganini tan olgan edi. Endilikda Jorge Jesus iqtidorli yoshlar va tajribali faxriylar uygʻunligida yangi jamoa shakllantirishi lozim boʻladi.

PortugaliyaКриштиано РоналдоJorge JesusFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Julian Alvarez uchun kurashda Atletiko Madridga shart qoʻydiBarselona Julian Alvarez uchun kurashda Atletiko Madridga shart qoʻydiBugun, 13:56Neymar terma jamoadagi faoliyatini yakunlab, Las-Vegasda poker oʻynashga kirishdiNeymar terma jamoadagi faoliyatini yakunlab, Las-Vegasda poker oʻynashga kirishdiBugun, 13:34Arsenal ayollar jamoasida inqilob: Slegers tarkibni yoshartirish va chempionlikka qaytishni koʻzlamoqdaArsenal ayollar jamoasida inqilob: Slegers tarkibni yoshartirish va chempionlikka qaytishni koʻzlamoqdaBugun, 13:17Kylian Mbappe Ispaniyaga qarshi: Tanqidchilarga javob berish uchun soʻnggi imkoniyatKylian Mbappe Ispaniyaga qarshi: Tanqidchilarga javob berish uchun soʻnggi imkoniyatBugun, 12:33Ruben Amorim Manchester Yunayted yulduzlarini Milan safiga chorlamoqdaRuben Amorim Manchester Yunayted yulduzlarini Milan safiga chorlamoqdaBugun, 12:31Cole Palmer yangi Eden Hazard boʻla oladimi: Mutaxassislar futbolchining pasayishi sababini aytdiCole Palmer yangi Eden Hazard boʻla oladimi: Mutaxassislar futbolchining pasayishi sababini aytdiBugun, 12:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi