Ruben Amorim Manchester Yunayted yulduzlarini Milan safiga chorlamoqda

·39·Sport
Ruben Amorim Manchester Yunayted yulduzlarini Milan safiga chorlamoqda

Italiyaning Milan klubi bosh murabbiyi etib tayinlangan Ruben Amorim oʻzining yangi loyihasini shakllantirishda sobiq jamoasi Manchester Yunayted futbolchilariga asosiy eʼtiborni qaratmoqda. Portugaliyalik mutaxassis "rossonerilar" tarkibini kuchaytirish maqsadida Angliya klubining toʻrt nafar aʼzosini oʻz roʻyxatiga kiritgan. Ular orasida eng asosiy nishon sifatida marokashlik himoyachi Noussair Mazraoui koʻrilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Metro Sport nashri xabariga koʻra, Ruben Amorim Milan rahbariyatiga Mazraoui boʻyicha oʻz qiziqishini rasman bildirgan. Oʻtgan yili Bavariya safidan 17 million funt evaziga Manchesterga koʻchib oʻtgan himoyachi oʻzining universal xislatlari bilan murabbiyning ishonchini qozongan edi. Amorim uni nafaqat himoyada, balki oʻyin tempini nazorat qilishda ham muhim figura deb hisoblaydi.

Transfer roʻyxatidagi boshqa nomlar

Mazraoui Amorimning yagona nishoni emas. Murabbiy Manchester Yunayted tarkibidan yana uch nafar futbolchini Italiyaga olib kelishni istamoqda:

  • Manuel Ugarte — Amorim uni Sporting CP davridan beri yaxshi taniydi;
  • Mason Mount — yarim himoyadagi kreativlikni oshirish uchun;
  • Amad Diallo — hujum chizigʻini tezkorlik bilan taʼminlash maqsadida.
Biroq, bu transferlarni amalga oshirish Milan uchun oson kechmaydi. Xususan, Manuel Ugarte Jahon chempionati paytida olgan jiddiy jarohati sababli transfer bozoridagi jozibasini biroz yoʻqotgan boʻlsa, Manchester Yunayted rahbariyati Mason Mount va Amad Diallo boʻyicha takliflarni koʻrib chiqish niyatida emasligini bildirgan.

Mashhur transfer eksperti Matteo Morettoning Fabrizio Romano YouTube kanalida maʼlum qilishicha, hozircha klublar oʻrtasida rasmiy muzokaralar boshlanmagan. Mazraoui 2028-yilgacha shartnomaga ega boʻlsa-da, Amorimning unga boʻlgan shaxsiy qiziqishi transfer oynasining soʻnggi kunlarida vaziyatni oʻzgartirishi mumkin.

Ruben Amorim oʻz vaqtida Manchesterda ishlagan davrida Mazraoui haqida yuqori fikrlar bildirgan edi. "U zamonaviy futbolchi. Oʻyinni juda yaxshi tushunadi, texnikasi yuqori va yakkama-yakka kurashlarda kuchli. Bizga aynan shunday toʻp bilan ishonchli harakat qiladigan oʻyinchilar kerak", degan edi murabbiy Goal.com nashri keltirgan iqtibosda.

Milan bosh murabbiyi Angliyadagi 14 oylik faoliyatidan soʻng Italiyada yangi sahifa ochishga va oʻz uslubini takomillashtirishga intilmoqda. Uning Manchester Yunayteddan amalga oshirmoqchi boʻlgan ushbu "reyd"i A Seriyada chempionlik uchun kurashadigan tarkibni shakllantirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda.

MilanManchester YunaytedRuben AmorimTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar terma jamoadagi faoliyatini yakunlab, Las-Vegasda poker oʻynashga kirishdiNeymar terma jamoadagi faoliyatini yakunlab, Las-Vegasda poker oʻynashga kirishdiBugun, 13:34Arsenal ayollar jamoasida inqilob: Slegers tarkibni yoshartirish va chempionlikka qaytishni koʻzlamoqdaArsenal ayollar jamoasida inqilob: Slegers tarkibni yoshartirish va chempionlikka qaytishni koʻzlamoqdaBugun, 13:17Jorge Jesus Portugaliya terma jamoasini boshqaradi: Cristiano Ronaldo safda qoladiJorge Jesus Portugaliya terma jamoasini boshqaradi: Cristiano Ronaldo safda qoladiBugun, 12:53Kylian Mbappe Ispaniyaga qarshi: Tanqidchilarga javob berish uchun soʻnggi imkoniyatKylian Mbappe Ispaniyaga qarshi: Tanqidchilarga javob berish uchun soʻnggi imkoniyatBugun, 12:33Cole Palmer yangi Eden Hazard boʻla oladimi: Mutaxassislar futbolchining pasayishi sababini aytdiCole Palmer yangi Eden Hazard boʻla oladimi: Mutaxassislar futbolchining pasayishi sababini aytdiBugun, 12:19Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Angliya terma jamoasida nima boʻlyapti?Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Angliya terma jamoasida nima boʻlyapti?Bugun, 12:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi