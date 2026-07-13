Ruben Amorim Manchester Yunayted yulduzlarini Milan safiga chorlamoqda
Italiyaning Milan klubi bosh murabbiyi etib tayinlangan Ruben Amorim oʻzining yangi loyihasini shakllantirishda sobiq jamoasi Manchester Yunayted futbolchilariga asosiy eʼtiborni qaratmoqda. Portugaliyalik mutaxassis "rossonerilar" tarkibini kuchaytirish maqsadida Angliya klubining toʻrt nafar aʼzosini oʻz roʻyxatiga kiritgan. Ular orasida eng asosiy nishon sifatida marokashlik himoyachi Noussair Mazraoui koʻrilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Metro Sport nashri xabariga koʻra, Ruben Amorim Milan rahbariyatiga Mazraoui boʻyicha oʻz qiziqishini rasman bildirgan. Oʻtgan yili Bavariya safidan 17 million funt evaziga Manchesterga koʻchib oʻtgan himoyachi oʻzining universal xislatlari bilan murabbiyning ishonchini qozongan edi. Amorim uni nafaqat himoyada, balki oʻyin tempini nazorat qilishda ham muhim figura deb hisoblaydi.
Transfer roʻyxatidagi boshqa nomlarMazraoui Amorimning yagona nishoni emas. Murabbiy Manchester Yunayted tarkibidan yana uch nafar futbolchini Italiyaga olib kelishni istamoqda:
- Manuel Ugarte — Amorim uni Sporting CP davridan beri yaxshi taniydi;
- Mason Mount — yarim himoyadagi kreativlikni oshirish uchun;
- Amad Diallo — hujum chizigʻini tezkorlik bilan taʼminlash maqsadida.
Mashhur transfer eksperti Matteo Morettoning Fabrizio Romano YouTube kanalida maʼlum qilishicha, hozircha klublar oʻrtasida rasmiy muzokaralar boshlanmagan. Mazraoui 2028-yilgacha shartnomaga ega boʻlsa-da, Amorimning unga boʻlgan shaxsiy qiziqishi transfer oynasining soʻnggi kunlarida vaziyatni oʻzgartirishi mumkin.
Ruben Amorim oʻz vaqtida Manchesterda ishlagan davrida Mazraoui haqida yuqori fikrlar bildirgan edi. "U zamonaviy futbolchi. Oʻyinni juda yaxshi tushunadi, texnikasi yuqori va yakkama-yakka kurashlarda kuchli. Bizga aynan shunday toʻp bilan ishonchli harakat qiladigan oʻyinchilar kerak", degan edi murabbiy Goal.com nashri keltirgan iqtibosda.
Milan bosh murabbiyi Angliyadagi 14 oylik faoliyatidan soʻng Italiyada yangi sahifa ochishga va oʻz uslubini takomillashtirishga intilmoqda. Uning Manchester Yunayteddan amalga oshirmoqchi boʻlgan ushbu "reyd"i A Seriyada chempionlik uchun kurashadigan tarkibni shakllantirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda.
…