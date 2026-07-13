Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Angliya terma jamoasida nima boʻlyapti?

·0·Sport
Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Angliya terma jamoasida nima boʻlyapti?

Angliya terma jamoasining yulduzi Jud Bellingem va bosh murabbiy Thomas Tuchel oʻrtasidagi munosabatlar futbol jamoatchiligi diqqat markazida boʻlib turibdi. Mayami shahrida Norvegiya ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi qiyin gʻalabadan soʻng, murabbiyning jamoa oʻyinidan koʻngli toʻlmagani haqidagi bayonoti Real Madrid yarim himoyachisining keskin munosabatiga sabab boʻldi. Bu holat jamoa ichidagi muhit va ikki yetakchi shaxs oʻrtasidagi "sevgi va nafrat" munosabatlarini yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyindan keyingi intervyu davomida Bellinghamga Tuchelning oʻyindan norozi ekanligi aytilganda, u qisqa va loʻnda qilib "Menga farqi yoʻq" (Whatever) deb javob qaytardi. Ushbu javob ijtimoiy tarmoqlarda tezda tarqalib, mutaxassislar va muxlislar oʻrtasida turli muhokamalarga sabab boʻldi. Bir tomondan murabbiyning talabchanligi, ikkinchi tomondan esa yosh yulduzning oʻz jamoadoshlarini himoya qilishi oʻrtasidagi tafovut yaqqol koʻrinib qoldi.

Maydondagi natija va shaxsiy kelishmovchiliklar

Thomas Tuchel matbuot anjumanlarida muntazam ravishda Bellinghamning soʻzlari va uning jamoaviy oʻyinga taʼsiri haqidagi savollarga duch kelmoqda. Murabbiy baʼzida Judeni har doim ham jamoaviy oʻyinchi emasligiga shama qilsa, futbolchi bunga maydondagi harakatlari bilan javob bermoqda. Norvegiyaga qarshi bahsda dubl qayd etgan Bellingham oʻzining naqadar muhim figura ekanligini yana bir bor isbotladi.

Garchi tashqaridan qaraganda bu munosabatlar ziddiyatli boʻlib koʻrinsa-da, koʻplab tahlilchilar bu holatni jamoa uchun foydali deb hisoblamoqda. Murabbiy va futbolchi oʻrtasidagi bunday "psixologik oʻyinlar" oʻyinchini yanada koʻproq ishlashga va oʻzini koʻrsatishga undashi mumkin. Hozircha bu uslub Angliya terma jamoasi uchun natija keltirmoqda.

Bellinghamning maydondagi yetakchiligi va qiyin vaziyatlarda masʼuliyatni oʻz zimmasiga olishi Tuchelning tanqidlariga eng yaxshi javob boʻlyapti. Futbolchi gol urgach, muxlislar qarshisida turib oʻz gʻalabasini nishonlashi uning nafaqat jismoniy, balki ruhiy jihatdan ham juda kuchli ekanligidan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytganda, Tuchel va Bellingham bir-birlarini yoqtirishlari yoki yoqtirmasliklari ikkinchi darajali masaladir. Muhimi, bu ziddiyat maydonda ijobiy natijalarga aylanmoqda. Angliyalik ishqibozlar uchun esa asosiysi — jamoaning gʻalaba qozonishi va yulduz futbolchilarning yuqori sport formasida boʻlishidir. Biroq, bunday taranglik uzoq davom etsa, jamoa ichidagi umumiy muhitga qanday taʼsir qilishi hozircha savol ostida qolmoqda.

AngliyaЖуде БеллингэмТомас ТухельFutbolReal Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cole Palmer yangi Eden Hazard boʻla oladimi: Mutaxassislar futbolchining pasayishi sababini aytdiCole Palmer yangi Eden Hazard boʻla oladimi: Mutaxassislar futbolchining pasayishi sababini aytdiBugun, 12:19Jo Koul: “Angliya Lionel Messi va Argentinani turnirdan chiqarib yuboradi”Jo Koul: “Angliya Lionel Messi va Argentinani turnirdan chiqarib yuboradi”Bugun, 11:35Uimbldon–2026: Yannik Sinner chempionlik taxtini saqlab qoldiUimbldon–2026: Yannik Sinner chempionlik taxtini saqlab qoldiBugun, 11:16Muhammad Saloh Turkiyaga yo‘l oladimi? «Beshiktosh» varianti ochildiMuhammad Saloh Turkiyaga yo‘l oladimi? «Beshiktosh» varianti ochildiBugun, 11:06Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldiAbduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldiBugun, 11:02JCH-2026. Fransiya — Ispaniya yarimfinal bahsida kim hakamlik qiladi?JCH-2026. Fransiya — Ispaniya yarimfinal bahsida kim hakamlik qiladi?Bugun, 10:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi