Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Angliya terma jamoasida nima boʻlyapti?
Angliya terma jamoasining yulduzi Jud Bellingem va bosh murabbiy Thomas Tuchel oʻrtasidagi munosabatlar futbol jamoatchiligi diqqat markazida boʻlib turibdi. Mayami shahrida Norvegiya ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi qiyin gʻalabadan soʻng, murabbiyning jamoa oʻyinidan koʻngli toʻlmagani haqidagi bayonoti Real Madrid yarim himoyachisining keskin munosabatiga sabab boʻldi. Bu holat jamoa ichidagi muhit va ikki yetakchi shaxs oʻrtasidagi "sevgi va nafrat" munosabatlarini yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyindan keyingi intervyu davomida Bellinghamga Tuchelning oʻyindan norozi ekanligi aytilganda, u qisqa va loʻnda qilib "Menga farqi yoʻq" (Whatever) deb javob qaytardi. Ushbu javob ijtimoiy tarmoqlarda tezda tarqalib, mutaxassislar va muxlislar oʻrtasida turli muhokamalarga sabab boʻldi. Bir tomondan murabbiyning talabchanligi, ikkinchi tomondan esa yosh yulduzning oʻz jamoadoshlarini himoya qilishi oʻrtasidagi tafovut yaqqol koʻrinib qoldi.
Maydondagi natija va shaxsiy kelishmovchiliklarThomas Tuchel matbuot anjumanlarida muntazam ravishda Bellinghamning soʻzlari va uning jamoaviy oʻyinga taʼsiri haqidagi savollarga duch kelmoqda. Murabbiy baʼzida Judeni har doim ham jamoaviy oʻyinchi emasligiga shama qilsa, futbolchi bunga maydondagi harakatlari bilan javob bermoqda. Norvegiyaga qarshi bahsda dubl qayd etgan Bellingham oʻzining naqadar muhim figura ekanligini yana bir bor isbotladi.
Garchi tashqaridan qaraganda bu munosabatlar ziddiyatli boʻlib koʻrinsa-da, koʻplab tahlilchilar bu holatni jamoa uchun foydali deb hisoblamoqda. Murabbiy va futbolchi oʻrtasidagi bunday "psixologik oʻyinlar" oʻyinchini yanada koʻproq ishlashga va oʻzini koʻrsatishga undashi mumkin. Hozircha bu uslub Angliya terma jamoasi uchun natija keltirmoqda.
Bellinghamning maydondagi yetakchiligi va qiyin vaziyatlarda masʼuliyatni oʻz zimmasiga olishi Tuchelning tanqidlariga eng yaxshi javob boʻlyapti. Futbolchi gol urgach, muxlislar qarshisida turib oʻz gʻalabasini nishonlashi uning nafaqat jismoniy, balki ruhiy jihatdan ham juda kuchli ekanligidan dalolat beradi.
Xulosa qilib aytganda, Tuchel va Bellingham bir-birlarini yoqtirishlari yoki yoqtirmasliklari ikkinchi darajali masaladir. Muhimi, bu ziddiyat maydonda ijobiy natijalarga aylanmoqda. Angliyalik ishqibozlar uchun esa asosiysi — jamoaning gʻalaba qozonishi va yulduz futbolchilarning yuqori sport formasida boʻlishidir. Biroq, bunday taranglik uzoq davom etsa, jamoa ichidagi umumiy muhitga qanday taʼsir qilishi hozircha savol ostida qolmoqda.
…