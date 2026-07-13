14 iyul kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda

·0·Iqtisodiyot
14 iyul kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda

14 iyul kuni amal qiladigan dollar kursi 24–25 so‘m atrofida pasayishi prognoz qilinmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.

Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:

• Universalbank — 12 070 so‘m.
• Anorbank — 12 060 so‘m.
• Garantbank — 12 060 so‘m.
• Trastbank — 12 060 so‘m.

Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:

• Asakabank — 12 100 so‘m.
• Asia Alliance Bank — 12 100 so‘m.
• Xalq Banki — 12 110 so‘m.
• Agrobank — 12 120 so‘m.

Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?Bugun, 09:00O‘zbekistonga eng ko‘p parfyumeriya qaysi mamlakatdan kelmoqda?O‘zbekistonga eng ko‘p parfyumeriya qaysi mamlakatdan kelmoqda?Kecha, 20:29O‘zbekistonda tilla va qimmatbaho toshlar nazorati kuchaytiriladiO‘zbekistonda tilla va qimmatbaho toshlar nazorati kuchaytiriladiKecha, 16:21O‘zbekistonning eng yirik TOP-10 savdo hamkorlari ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonning eng yirik TOP-10 savdo hamkorlari ma’lum bo‘ldiKecha, 10:34O‘zbekistonda oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmi oshdiO‘zbekistonda oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmi oshdiKecha, 09:1113 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi13 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi10.07, 16:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi