14 iyul kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Universalbank — 12 070 so‘m.
• Asakabank — 12 100 so‘m.
14 iyul kuni amal qiladigan dollar kursi 24–25 so‘m atrofida pasayishi prognoz qilinmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Universalbank — 12 070 so‘m.
• Anorbank — 12 060 so‘m.
• Garantbank — 12 060 so‘m.
• Trastbank — 12 060 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Asakabank — 12 100 so‘m.
• Asia Alliance Bank — 12 100 so‘m.
• Xalq Banki — 12 110 so‘m.
• Agrobank — 12 120 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…