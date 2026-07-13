Toshkentda yangi moliya markazi: 25 mlrd dollarlik reja

·0·Iqtisodiyot
Toshkentda yangi moliya markazi: 25 mlrd dollarlik reja

O‘zbekiston xalqaro kapital bozorlariga chiqishda yangi bosqichga qadam qo‘ymoqda. Prezident “Toshkent xalqaro moliya markazi to‘g‘risida”gi Konstitutsiyaviy qonunni imzoladi va endi poytaxtda ingliz huquqi tamoyillariga asoslangan maxsus moliyaviy hudud shakllantiriladi.

Toshkent xalqaro moliya markazi nima uchun muhim?

Toshkent xalqaro moliya markazi mamlakatda xalqaro standartlarga mos moliyaviy infratuzilmani shakllantirishga qaratilgan yirik loyiha hisoblanadi.

Uning asosiy maqsadi — xorijiy investorlar uchun tushunarli, ishonchli va raqobatbardosh muhit yaratish. Ya’ni O‘zbekiston faqat investitsiya taklif qiladigan bozor emas, balki kapital, huquqiy kafolat va moliyaviy xizmatlar bir joyda jamlangan markazga aylanishni maqsad qilmoqda.

Bu loyiha to‘g‘ri ishlasa, Toshkent mintaqadagi yirik moliyaviy xablardan biriga aylanishi mumkin.

Ingliz huquqi nima uchun tanlanmoqda?

Markazning eng muhim jihatlaridan biri — uning maxsus huquqiy rejimga ega bo‘lishi. TXMM hududida ingliz umumiy huquqi va equity tamoyillari qo‘llanilishi nazarda tutilgan.

Bu xalqaro investorlar uchun muhim signal. Chunki ko‘plab yirik moliyaviy bitimlar, investitsiya shartnomalari va transchegaraviy kelishuvlarda ingliz huquqi keng qo‘llaniladi.

Boshqacha aytganda, investor “men bu yerda qanday qoida bilan ishlayman?” degan savolga oldindan tushunarli javob oladi. Bu esa kapital uchun ishonch masalasida juda katta faktor.

Mustaqil sud va maxsus regulyator bo‘ladi

Toshkent xalqaro moliya markazi tarkibida mustaqil moliyaviy regulyator, Toshkent xalqaro tijorat sudi va nizolarni hal etishning zamonaviy mexanizmlari faoliyat yuritishi rejalashtirilgan.

Bu investorlar uchun huquqiy kafolatlarni kuchaytirishga xizmat qiladi. Chunki yirik kapital kiritayotgan kompaniyalar uchun faqat soliq imtiyozi emas, nizo yuzaga kelganda uni qanday sud ko‘rib chiqishi ham juda muhim.

Yo‘nalish

Nima nazarda tutilmoqda?

Huquqiy rejim

ingliz umumiy huquqi tamoyillari

Sud tizimi

xalqaro tijorat sudi

Nazorat

mustaqil moliyaviy regulyator

Nizolar

arbitraj va zamonaviy hal etish mexanizmlari

Investorlar

huquqiy kafolat va barqaror muhit

2030 yilgacha 20–25 mlrd dollar investitsiya rejasi

Hisob-kitoblarga ko‘ra, Toshkent xalqaro moliya markazi 2030 yilgacha 20–25 milliard dollar miqdorida qo‘shimcha investitsiyalarni jalb qilishi mumkin.

Shuningdek, loyiha mamlakat yalpi ichki mahsuloti o‘sishiga qo‘shimcha turtki berishi, 15 minggacha yuqori malakali ish o‘rni yaratishi va 10 ming nafar mutaxassisning malakasini oshirishga xizmat qilishi kutilmoqda.

Bu raqamlar qog‘ozda chiroyli ko‘rinadi. Lekin asosiy sinov amaliyotda bo‘ladi: investor keladimi, sud tizimiga ishonadimi, regulyator mustaqil ishlaydimi va biznes uchun haqiqatan ham qulay muhit yaratiladimi?

Qaysi sohalar qamrab olinadi?

TXMM faqat banklar uchun emas. U keng moliyaviy ekotizim sifatida rivojlantiriladi.

Markazda quyidagi yo‘nalishlar qamrab olinishi kutilmoqda:

• bank va investitsiya xizmatlari;
• kapital bozori;
• sug‘urta;
• islom moliyasi;
• fintex;
• raqamli aktivlar;
• aktivlarni boshqarish;
• yuridik va konsalting xizmatlari.

Bu yo‘nalishlar bir joyda jamlansa, Toshkentda nafaqat pul oqimi, balki bilim, texnologiya va mutaxassislar oqimi ham kuchayishi mumkin.

Xorijiy investorlar uchun qanday yengilliklar bo‘ladi?

Markaz ishtirokchilari uchun maxsus sharoitlar ham nazarda tutilgan. Xususan, xorijiy mutaxassislarni ishga jalb qilishda yengilliklar, 5 yilgacha kirish vizasi va markaz hududidagi faoliyatdan olingan kapital yoki daromadni cheklovlarsiz repatriatsiya qilish imkoniyati ko‘zda tutilgan.

Bu xorijiy biznes uchun juda muhim. Chunki investor kiritgan pulini, foydasini va kapitalini erkin boshqara olishiga ishonch hosil qilmasa, katta qaror qabul qilishga shoshilmaydi.

Bu yerda signal aniq: O‘zbekiston “keling, investitsiya qiling” deyish bilan cheklanmay, “ishlash qoidasi mana bunday bo‘ladi” degan huquqiy formatni ham qurmoqda.

Nega BAA va Qozog‘iston tajribasi muhim?

Toshkent xalqaro moliya markazini yaratishda BAA va Qozog‘iston tajribasi ham o‘rganilayotgani aytilmoqda. Bu bejiz emas.

Dubay xalqaro moliya markazi va Ostona xalqaro moliya markazi mintaqada bunday modellar qanday ishlashini ko‘rsatgan misollardan hisoblanadi. Ularda maxsus huquqiy rejim, alohida sud tizimi va investorlar uchun qulay moliyaviy infratuzilma asosiy o‘rin tutadi.

O‘zbekiston uchun savol shunda: Toshkent bu modelni shunchaki ko‘chirib olmay, o‘z iqtisodiyoti va mintaqaviy imkoniyatlariga moslab ishlata oladimi?

Asosiy imkoniyat va asosiy xavf

Loyihaning imkoniyati katta: kapital bozorini jonlantirish, xalqaro investorlarni jalb qilish, moliyaviy xizmatlar sifatini oshirish va O‘zbekistonni mintaqaviy moliyaviy markazga aylantirish.

Lekin xavf ham bor. Agar maxsus rejim qog‘ozda qolib ketsa, regulyator mustaqilligi yetarli bo‘lmasa yoki investorlar amalda byurokratiyaga duch kelsa, kutilgan natijaga erishish qiyin bo‘ladi.

Ya’ni bu loyiha “katta nom qo‘ydik, bo‘ldi” formatini ko‘tarmaydi. Bu yerda ishonch, shaffoflik va uzoq muddatli barqarorlik hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Toshkent uchun yangi iqtisodiy sahifa

Toshkent xalqaro moliya markazi O‘zbekiston iqtisodiyoti uchun strategik loyihalardan biriga aylanishi mumkin. U mamlakatni global kapital bozorlariga yaqinlashtirish, investorlar uchun yangi huquqiy maydon yaratish va moliyaviy xizmatlar ekotizimini kengaytirishga qaratilgan.

Endi asosiy savol bitta: Toshkent xalqaro moliya markazi qog‘ozdagi katta rejadan haqiqiy investitsiya magnitigami aylanadi?

Javobni 2030 yilgacha bo‘lgan amaliy natijalar ko‘rsatadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bekobodda tarixiy qadam: Prezident po‘lat list ishlab chiqaradigan majmuani ishga tushirdiBekobodda tarixiy qadam: Prezident po‘lat list ishlab chiqaradigan majmuani ishga tushirdiBugun, 13:098 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?Bugun, 12:18Soliq qo‘mitasi P2P o‘tkazmalari nazorati bo‘yicha izoh berdiSoliq qo‘mitasi P2P o‘tkazmalari nazorati bo‘yicha izoh berdiBugun, 12:0414 iyul kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda14 iyul kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 10:51O‘zbekistonga eng ko‘p parfyumeriya qaysi mamlakatdan kelmoqda?O‘zbekistonga eng ko‘p parfyumeriya qaysi mamlakatdan kelmoqda?Kecha, 20:29O‘zbekistonda tilla va qimmatbaho toshlar nazorati kuchaytiriladiO‘zbekistonda tilla va qimmatbaho toshlar nazorati kuchaytiriladiKecha, 16:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi