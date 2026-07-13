Dubay shokoladidan keyin navbat Toshkent oshi shokoladiga keldi! Ta’mi kutilgandek chiqdimi?

·56·O‘zbekiston
Dubay shokoladidan keyin navbat Toshkent oshi shokoladiga keldi! Ta’mi kutilgandek chiqdimi?

Dubay shokoladi atrofidagi shov-shuvlardan keyin oshpazlar yangi tajribaga qo‘l urishdi. Bu safar ular shokoladni haqiqiy Toshkent oshi bilan birlashtirishga qaror qildi.

Tajriba uchun Qozog‘iston shokoladi olindi. Qolipga eritilgan issiq shokolad quyildi, ichiga esa oshning asosiy mahsulotlari, guruch, go‘sht va bedana tuxumlari solindi.

Natijada ko‘rinishi oddiy shokoladga o‘xshaydigan, ammo ichida osh bo‘lgan noodatiy desert paydo bo‘ldi. Uni tatib ko‘rish jarayoni esa har kimda har xil taassurot qoldirdi.

Qandolatchi qizga bu g‘alati aralashma yoqqan. U shokolad va osh ta’mi kutilganidan qiziqroq chiqqanini aytgan. Ammo tajribada qatnashgan yigit bunday ta’mga chiday olmagan va shirinlikni tatib ko‘rgach, paket izlab ketgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda bu kabi kulinar tajribalar ko‘pincha muhokamaga sabab bo‘ladi. Toshkent oshi solingan shokolad ham shunday g‘oyalardan biri sifatida e’tibor tortmoqda.

ДубайТошкент
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda issiq sabab bog‘chalar vaqtincha faoliyatini to‘xtatishi mumkinO‘zbekistonda issiq sabab bog‘chalar vaqtincha faoliyatini to‘xtatishi mumkinBugun, 14:25Qalbaki tillaga qarshi yangi qadam: 2029 yildan talab o‘zgaradiQalbaki tillaga qarshi yangi qadam: 2029 yildan talab o‘zgaradiBugun, 13:52So‘xda transport inqilobi: muntazam aviaqatnovlar yo‘lga qo‘yilmoqdaSo‘xda transport inqilobi: muntazam aviaqatnovlar yo‘lga qo‘yilmoqdaBugun, 12:59Toshkent metrosida yangilik: yana uchta zamonaviy poyezd qo‘shildiToshkent metrosida yangilik: yana uchta zamonaviy poyezd qo‘shildiBugun, 12:05Hafta oxirigacha jazirama kuchayadi: +44 daraja kutilmoqdaHafta oxirigacha jazirama kuchayadi: +44 daraja kutilmoqdaBugun, 11:50Toshkent–Bekobod yo‘lida yangi davr: 586 o‘rinli elektropoyezd qatnovi yo‘lga qo‘yildiToshkent–Bekobod yo‘lida yangi davr: 586 o‘rinli elektropoyezd qatnovi yo‘lga qo‘yildiBugun, 11:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?