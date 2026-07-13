SpaceX Starship uchun yangilangan ulkan tutqichlar mexanizmini namoyish etdi

·0·Texno
SpaceX Starship uchun yangilangan ulkan tutqichlar mexanizmini namoyish etdi

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining eng qudratli Starship raketa tizimi uchun moʻljallangan yangilangan start maydonchasining ishlash jarayonini koʻrsatdi. Texasdagi Starbase kosmodromida oʻrnatilgan Orbital Launch Mount (OLM) deb nomlanuvchi ushbu qurilma raketaning xavfsiz parvozini taʼminlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Internet tarmoqlarida tarqalgan videolavhalarda Super Heavy tezlatkichini start oldidan ushlab turuvchi ulkan mexanik "panjalar" — qisqichlar tizimining sinxron harakati aks etgan. Ushbu mexanizm raketa dvigatellari toʻliq quvvatga chiqqunga qadar uni yerda ushlab turish va kerakli soniyada qoʻyib yuborish vazifasini bajaradi.

Texnologik murakkablik va xavfsizlik

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur halqasimon tizim Super Heavy birinchi pogʻonasining asosi atrofida joylashgan. U 33 ta Raptor dvigateli bir vaqtning oʻzida ishga tushganda hosil boʻladigan ulkan bosim va tebranishlarga bardosh berishi kerak. Dvigatellar barqaror ishlay boshlagan lahzada, qisqichlar bir vaqtda ochiladi va raketaga zarar yetkazmaslik uchun tezlik bilan chetga suriladi.

Ushbu modernizatsiya qilingan start stoli avvalgi sinovlarda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish va parvoz jarayonini yanada ishonchli qilish maqsadida yaratilgan. SpaceX muhandislari har bir soniya va millimetr muhim boʻlgan ushbu jarayonni avtomatlashtirish ustida uzoq vaqt ish olib borishgan.

Navbatdagi parvozga tayyorgarlik

Yaqinda kompaniya Super Heavy V3 rusumli birinchi pogʻonaning olovli sinovlari (static fire test) aks etgan yuqori sifatli foto va videolarni ham eʼlon qilgan edi. Bu sinovlar raketaning parvozga shayligini tekshirishning yakuniy bosqichlaridan biri hisoblanadi.

SpaceX bergan rasmiy bayonotga koʻra, Starship tizimining navbatdagi, yaʼni 13-sinov parvozi joriy yilning 16-iyul sanasida boʻlib oʻtishi kutilmoqda. Mazkur parvoz doirasida nafaqat raketaning koʻtarilishi, balki uning turli qismlarini qayta qoʻndirish texnologiyalari ham sinovdan oʻtkaziladi.

Starship loyihasi insoniyatni Oy va Marsga yetkazishni maqsad qilgan eng ulkan kosmik dasturlardan biri boʻlib, uning har bir muvaffaqiyatli sinovi kosmik turizm va sayyoralararo parvozlar davrini yaqinlashtiradi. Oʻzbekistonlik kosmik texnologiya ixlosmandlari uchun ham ushbu jarayonlar qiziqarli, chunki bunday yutuqlar global internet qamrovi va sunʼiy yoʻldosh aloqasi rivojiga bevosita taʼsir koʻrsatadi.

SpaceXStarshipIlon MaskТехнологияKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oʻzbekistonning Max messenjerida kanallarga izoh qoldirish funksiyasi ishga tushdiOʻzbekistonning Max messenjerida kanallarga izoh qoldirish funksiyasi ishga tushdiBugun, 14:59S7 aviakompaniyasi va OAK oʻrtasida Tu-214 samolyotlari boʻyicha muzokaralar davom etmoqdaS7 aviakompaniyasi va OAK oʻrtasida Tu-214 samolyotlari boʻyicha muzokaralar davom etmoqdaBugun, 14:256 mln dollarlik imkoniyat: startaplar uchun katta tanlov...6 mln dollarlik imkoniyat: startaplar uchun katta tanlov...Bugun, 14:22Apple M7 Ultra chipi rekord darajadagi 1,5 terabayt tezkor xotirani qoʻllab-quvvatlaydiApple M7 Ultra chipi rekord darajadagi 1,5 terabayt tezkor xotirani qoʻllab-quvvatlaydiBugun, 13:58Apple iPhone 20 ustida ish boshladi: Yubiley smartfoni butunlay oʻzgacha koʻrinish oladiApple iPhone 20 ustida ish boshladi: Yubiley smartfoni butunlay oʻzgacha koʻrinish oladiBugun, 13:25SpaceX yangi avlod Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini atayin atmosferada yoqib yuboradiSpaceX yangi avlod Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini atayin atmosferada yoqib yuboradiBugun, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi