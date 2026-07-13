Bog‘chalar yopiladimi? Jazirama qarorni tezlatdi
O‘zbekistonda kuzatilayotgan anomal issiq bolalar salomatligi bilan bog‘liq yangi qarorlar qabul qilinishiga sabab bo‘lishi mumkin. Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyatini vaqtincha to‘xtatish masalasi hududlar kesimida ko‘rib chiqilayotganini ma’lum qildi.
Qaror respublika bo‘yicha bir xil bo‘lmaydi
Vazirlik ma’lumotiga ko‘ra, bog‘chalar faoliyatini vaqtincha to‘xtatish masalasi butun respublika bo‘yicha yagona tartibda hal qilinmaydi.
Har bir hududdagi ob-havo sharoiti, sanitariya-epidemiologik vaziyat va bolalar salomatligiga ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan omillar alohida o‘rganiladi.
Buning uchun hokimliklar, Sanitariya-epidemiologiya qo‘mitasi hamda “O‘zgidromet” bilan hamkorlik yo‘lga qo‘yilgan.
“Zarurat bo‘lsa, faoliyat to‘xtatilishi mumkin”
Vazirlik izohiga ko‘ra, ayrim hududlarda vaziyat og‘irlashsa, maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyati vaqtincha to‘xtatilishi mumkin.
“Har bir hududdagi vaziyat alohida o‘rganilmoqda. Zarurat tug‘ilgan taqdirda maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyati vaqtincha to‘xtatilishi mumkin”, — deyiladi vazirlik ma’lumotida.
Bu hozircha barcha bog‘chalar yopiladi degani emas. Gap issiq xavfi yuqori bo‘lgan hududlarda bolalarni himoya qilish bo‘yicha ehtimoliy choralar haqida ketmoqda.
Qoraqalpog‘istonda allaqachon cheklov joriy etildi
Avvalroq anomal issiq sabab Qoraqalpog‘iston Respublikasining qator hududlarida davlat va nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyati vaqtincha to‘xtatilgan edi.
U yerda qaror mahalliy hokimliklar tomonidan Sanitariya-epidemiologiya xizmati xulosalari va tavsiyalari asosida qabul qilingan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Qoraqalpog‘istonda ayrim hududlarda cheklovlar 13 iyuldan boshlanib, hududga qarab 15–18 iyulgacha amal qiladi.
Nega aynan bog‘chalarga e’tibor qaratilmoqda?
Jazirama issiq, ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun xavfli hisoblanadi. Chunki bolalar organizmi kattalarga nisbatan tezroq qizishi, ko‘proq suyuqlik yo‘qotishi va issiqlik ta’siriga sezuvchan bo‘lishi mumkin.
Bog‘chalarda bolalar bir necha soat davomida bir joyda bo‘ladi. Agar binoda salqinlashtirish tizimi yetarli bo‘lmasa yoki ochiq havoda faoliyat ko‘p bo‘lsa, xavf yanada ortadi.
Shuning uchun vaziyatni hududlar kesimida baholash — shunchaki ehtiyotkorlik emas, real xavfni kamaytirish chorasi.
Ota-onalar nimani bilishi kerak?
Agar hududda bog‘cha faoliyati vaqtincha to‘xtatilsa, ota-onalar mahalliy hokimliklar va maktabgacha ta’lim boshqarmalari e’lonlarini kuzatib borishi kerak.
Ayniqsa, bolalarni kunning eng issiq vaqtida ochiq havoda uzoq qoldirmaslik muhim.
Tavsiya
Nima uchun muhim?
11:00–17:00 oralig‘ida quyoshda yurmaslik
issiq urishi xavfini kamaytiradi
Bolalarga tez-tez suv berish
suvsizlanishning oldini oladi
Yengil va och rangli kiyim kiydirish
tana qizishini kamaytiradi
Salqin xonada ushlash
organizmga tushadigan yukni yengillashtiradi
Bolaning holatini kuzatish
xavfli belgilarni erta sezishga yordam beradi
Bolada holsizlik, bosh aylanishi, ko‘ngil aynishi, tana harorati ko‘tarilishi yoki g‘ayrioddiy lanjlik kuzatilsa, darhol shifokorga murojaat qilish kerak.
Issiq hali chekinmaydi
So‘nggi prognozlarga ko‘ra, O‘zbekistonda hafta davomida jazirama issiq saqlanib qolishi kutilmoqda. Ayrim hududlarda havo harorati +44…+46 darajagacha ko‘tarilishi mumkin.
Bunday sharoitda maktabgacha ta’lim tashkilotlari bo‘yicha qarorlarni hududlar kesimida qabul qilish bolalar salomatligi nuqtayi nazaridan muhim ahamiyatga ega.
Asosiy qaror joylarda qabul qilinadi
Hozircha respublika bo‘yicha barcha bog‘chalarni yopish haqida yagona qaror e’lon qilinmagan. Ammo har bir hududda vaziyat o‘rganilmoqda va zarurat bo‘lsa, maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyati vaqtincha to‘xtatilishi mumkin.
Endi asosiy savol shu: anomal issiq davrida bolalar salomatligini himoya qilish uchun bog‘chalarni vaqtincha yopish to‘g‘ri chorami?
…