Bog‘chalar yopiladimi? Jazirama qarorni tezlatdi

·0·Jamiyat
Bog‘chalar yopiladimi? Jazirama qarorni tezlatdi

O‘zbekistonda kuzatilayotgan anomal issiq bolalar salomatligi bilan bog‘liq yangi qarorlar qabul qilinishiga sabab bo‘lishi mumkin. Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyatini vaqtincha to‘xtatish masalasi hududlar kesimida ko‘rib chiqilayotganini ma’lum qildi.

Qaror respublika bo‘yicha bir xil bo‘lmaydi

Vazirlik ma’lumotiga ko‘ra, bog‘chalar faoliyatini vaqtincha to‘xtatish masalasi butun respublika bo‘yicha yagona tartibda hal qilinmaydi.

Har bir hududdagi ob-havo sharoiti, sanitariya-epidemiologik vaziyat va bolalar salomatligiga ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan omillar alohida o‘rganiladi.

Buning uchun hokimliklar, Sanitariya-epidemiologiya qo‘mitasi hamda “O‘zgidromet” bilan hamkorlik yo‘lga qo‘yilgan.

“Zarurat bo‘lsa, faoliyat to‘xtatilishi mumkin”

Vazirlik izohiga ko‘ra, ayrim hududlarda vaziyat og‘irlashsa, maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyati vaqtincha to‘xtatilishi mumkin.

“Har bir hududdagi vaziyat alohida o‘rganilmoqda. Zarurat tug‘ilgan taqdirda maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyati vaqtincha to‘xtatilishi mumkin”, — deyiladi vazirlik ma’lumotida.

Bu hozircha barcha bog‘chalar yopiladi degani emas. Gap issiq xavfi yuqori bo‘lgan hududlarda bolalarni himoya qilish bo‘yicha ehtimoliy choralar haqida ketmoqda.

Qoraqalpog‘istonda allaqachon cheklov joriy etildi

Avvalroq anomal issiq sabab Qoraqalpog‘iston Respublikasining qator hududlarida davlat va nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyati vaqtincha to‘xtatilgan edi.

U yerda qaror mahalliy hokimliklar tomonidan Sanitariya-epidemiologiya xizmati xulosalari va tavsiyalari asosida qabul qilingan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Qoraqalpog‘istonda ayrim hududlarda cheklovlar 13 iyuldan boshlanib, hududga qarab 15–18 iyulgacha amal qiladi.

Nega aynan bog‘chalarga e’tibor qaratilmoqda?

Jazirama issiq, ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun xavfli hisoblanadi. Chunki bolalar organizmi kattalarga nisbatan tezroq qizishi, ko‘proq suyuqlik yo‘qotishi va issiqlik ta’siriga sezuvchan bo‘lishi mumkin.

Bog‘chalarda bolalar bir necha soat davomida bir joyda bo‘ladi. Agar binoda salqinlashtirish tizimi yetarli bo‘lmasa yoki ochiq havoda faoliyat ko‘p bo‘lsa, xavf yanada ortadi.

Shuning uchun vaziyatni hududlar kesimida baholash — shunchaki ehtiyotkorlik emas, real xavfni kamaytirish chorasi.

Ota-onalar nimani bilishi kerak?

Agar hududda bog‘cha faoliyati vaqtincha to‘xtatilsa, ota-onalar mahalliy hokimliklar va maktabgacha ta’lim boshqarmalari e’lonlarini kuzatib borishi kerak.

Ayniqsa, bolalarni kunning eng issiq vaqtida ochiq havoda uzoq qoldirmaslik muhim.

Tavsiya

Nima uchun muhim?

11:00–17:00 oralig‘ida quyoshda yurmaslik

issiq urishi xavfini kamaytiradi

Bolalarga tez-tez suv berish

suvsizlanishning oldini oladi

Yengil va och rangli kiyim kiydirish

tana qizishini kamaytiradi

Salqin xonada ushlash

organizmga tushadigan yukni yengillashtiradi

Bolaning holatini kuzatish

xavfli belgilarni erta sezishga yordam beradi

Bolada holsizlik, bosh aylanishi, ko‘ngil aynishi, tana harorati ko‘tarilishi yoki g‘ayrioddiy lanjlik kuzatilsa, darhol shifokorga murojaat qilish kerak.

Issiq hali chekinmaydi

So‘nggi prognozlarga ko‘ra, O‘zbekistonda hafta davomida jazirama issiq saqlanib qolishi kutilmoqda. Ayrim hududlarda havo harorati +44…+46 darajagacha ko‘tarilishi mumkin.

Bunday sharoitda maktabgacha ta’lim tashkilotlari bo‘yicha qarorlarni hududlar kesimida qabul qilish bolalar salomatligi nuqtayi nazaridan muhim ahamiyatga ega.

Asosiy qaror joylarda qabul qilinadi

Hozircha respublika bo‘yicha barcha bog‘chalarni yopish haqida yagona qaror e’lon qilinmagan. Ammo har bir hududda vaziyat o‘rganilmoqda va zarurat bo‘lsa, maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyati vaqtincha to‘xtatilishi mumkin.

Endi asosiy savol shu: anomal issiq davrida bolalar salomatligini himoya qilish uchun bog‘chalarni vaqtincha yopish to‘g‘ri chorami?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

P2P mojarosi davom etmoqda: Soliq qo‘mitasi qanday javob berdi?P2P mojarosi davom etmoqda: Soliq qo‘mitasi qanday javob berdi?Bugun, 14:15P2P o‘tkazmalar mojarosi: bank siri masalasi ochiq qoldiP2P o‘tkazmalar mojarosi: bank siri masalasi ochiq qoldiBugun, 13:48Toshkent ko‘chalarida robotlar: Yandex yangi xizmatga tayyorlanmoqdaToshkent ko‘chalarida robotlar: Yandex yangi xizmatga tayyorlanmoqdaBugun, 13:182,8 mlrd so‘mlik gaz ishi: Urgutda prokuror o‘rinbosari qamoqqa olindi2,8 mlrd so‘mlik gaz ishi: Urgutda prokuror o‘rinbosari qamoqqa olindiBugun, 12:52Toshkentda anomal issiqqa qarshi ko‘chalarga suv sepilmoqdaToshkentda anomal issiqqa qarshi ko‘chalarga suv sepilmoqdaBugun, 11:58“Soliq” ilovasi bilan qo‘rqitish: Beruniyda shubhali holat yuz berdi“Soliq” ilovasi bilan qo‘rqitish: Beruniyda shubhali holat yuz berdiBugun, 11:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi