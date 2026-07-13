Goodwood festivali: V12 dvigatellari va sunʼiy ovozli elektromobillar toʻqnashuvi

·17·Avto
Goodwood festivali: V12 dvigatellari va sunʼiy ovozli elektromobillar toʻqnashuvi

Buyuk Britaniyada boʻlib oʻtgan anʼanaviy Goodwood tezlik festivali (Festival of Speed) jahon avtomobil sanoatidagi keskin oʻzgarishlarni koʻrsatib beruvchi oʻziga xos maydonga aylandi. Bu yilgi tadbirda klassik V12 dvigatellarining hayqirigʻi va yangi avlod elektromobillarining sunʼiy generatsiya qilingan tovushlari oʻrtasidagi raqobat yaqqol koʻzga tashlandi. Ushbu holat avtoishqibozlar va ishlab chiqaruvchilar oʻrtasidagi eng dolzarb muammoni — elektr transportiga oʻtishda hissiyotlarni qanday saqlab qolish masalasini oʻrtaga tashladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Gudvud festivali nafaqat tezlik namoyishi, balki sanoatning hozirgi holatini baholash uchun eng qulay nuqta hisoblanadi. Ixbt.com nashrining yozishicha, Richmond gersogi hududida joylashgan koʻrgazma maydonlarida anʼanaviy brendlarning oʻz merosiga sodiqligi va Xitoy kompaniyalarining tobora ortib borayotgan ishonchi yaqqol namoyon boʻldi. Ayniqsa, BYD kompaniyasining ulkan stendi va MG hamda Lepas kabi brendlarning faolligi Yevropa bozoridagi kuchlar nisbati oʻzgarayotganidan dalolat beradi.

Xitoy ekspansiyasi va anʼanalar kurashi

Xitoy avtogigantlari, xususan BYD, oʻzining keng koʻlamli ishtiroki bilan Gʻarb ishlab chiqaruvchilariga jiddiy signal yubordi. Agar ilgari Goodwood faqat Britaniya va Yevropa sportkarlari maskani boʻlgan boʻlsa, bugungi kunda Osiyo texnologiyalari tadbirning ajralmas qismiga aylangan. Biroq, texnologik ustunlikka qaramay, elektromobillar hali ham bitta muhim jihatda — haydovchiga beriladigan akustik zavq masalasida oqsamoqda.

Koʻrgazma davomida koʻplab tashrif buyuruvchilar klassik Ferrari yoki Lamborghini modellarining V12 dvigatellari chiqarayotgan tabiiy ovoz bilan elektromobillarning dinamiklar orqali uzatilayotgan sunʼiy shovqinini solishtirish imkoniga ega boʻlishdi. Mutaxassislarning fikricha, yuqori unumdorlikka ega elektromobillar (Performance EV) uchun hissiy bogʻliqlikni yaratish eng katta toʻsiq boʻlib qolmoqda. Sunʼiy ovoz qanchalik mukammal boʻlmasin, u mexanik dvigatelning jonli vibratsiyasini oʻrnini bosa olmayapti.

Hissiyotlar va texnologiya muvozanati

Elektromobillar dinamika va tezlanish boʻyicha ichki yonuv dvigatelli mashinalardan oʻzib ketgan boʻlsa-da, Goodwood festivali shuni koʻrsatdiki, tezlikning oʻzi yetarli emas. Avtomobil ishqibozlari uchun ovoz va mexanik aloqa haydash tajribasining ajralmas qismidir. Shu sababli, koʻplab brendlar hozirda oʻz elektromobillariga vites qutisi imitatsiyasi va murakkab akustik tizimlarni joriy etish ustida ishlamoqda.

Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu tendensiya juda dolzarb. Mamlakatimizda BYD kabi brendlarning elektromobillari ommalashib borayotgan bir paytda, isteʼmolchilar orasida hali ham anʼanaviy dvigatellarning "xarakteri"ga boʻlgan intilish kuchli. Goodwood tajribasi shuni koʻrsatadiki, kelajakda faqatgina tezkor emas, balki haydovchi bilan hissiy tilda gaplasha oladigan elektromobillar gʻolib boʻladi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Goodwood Festival of Speed sanoatdagi oʻtish davrining koʻzgusi boʻldi. Bir tomonda oʻn yillik anʼanalarga ega, shovqinli va ehtirosli klassika, ikkinchi tomonda esa jimjit, texnologik, ammo biroz "sovuq" elektr kelajagi. Ishlab chiqaruvchilar ushbu ikki dunyo oʻrtasidagi oltin oʻrtaliqni topishlari shart, aks holda yuqori unumdorlikka ega avtomobillar shunchaki tez harakatlanuvchi gadjetlarga aylanib qolishi hech gap emas.

ГоодвоодBYDV12ElektromobilAvtosanoat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lexus yangi elektr superkarida ichki yonuv dvigateli vibratsiyasini tiklamoqchiLexus yangi elektr superkarida ichki yonuv dvigateli vibratsiyasini tiklamoqchiBugun, 16:24Porsche kompaniyasi afsonaviy Macan krossoverini ishlab chiqarishni toʻxtatmoqdaPorsche kompaniyasi afsonaviy Macan krossoverini ishlab chiqarishni toʻxtatmoqdaBugun, 14:25399 mingdan ortiq ogohlantirish: yo‘llarda qaysi qoida ko‘p buzildi?399 mingdan ortiq ogohlantirish: yo‘llarda qaysi qoida ko‘p buzildi?Bugun, 13:05Audi Q3 ikkinchi avlodi: Hamyonbop narxda hashamatli krossover sotib olish boʻyicha tavsiyalarAudi Q3 ikkinchi avlodi: Hamyonbop narxda hashamatli krossover sotib olish boʻyicha tavsiyalarBugun, 09:30Kupe avtomobillar davri yakunlanmoqdami: Mercedes-Benz, BMW va Audi misolida tahlilKupe avtomobillar davri yakunlanmoqdami: Mercedes-Benz, BMW va Audi misolida tahlilBugun, 08:23Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlarToyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlarBugun, 05:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari