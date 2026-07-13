Goodwood festivali: V12 dvigatellari va sunʼiy ovozli elektromobillar toʻqnashuvi
Buyuk Britaniyada boʻlib oʻtgan anʼanaviy Goodwood tezlik festivali (Festival of Speed) jahon avtomobil sanoatidagi keskin oʻzgarishlarni koʻrsatib beruvchi oʻziga xos maydonga aylandi. Bu yilgi tadbirda klassik V12 dvigatellarining hayqirigʻi va yangi avlod elektromobillarining sunʼiy generatsiya qilingan tovushlari oʻrtasidagi raqobat yaqqol koʻzga tashlandi. Ushbu holat avtoishqibozlar va ishlab chiqaruvchilar oʻrtasidagi eng dolzarb muammoni — elektr transportiga oʻtishda hissiyotlarni qanday saqlab qolish masalasini oʻrtaga tashladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Gudvud festivali nafaqat tezlik namoyishi, balki sanoatning hozirgi holatini baholash uchun eng qulay nuqta hisoblanadi. Ixbt.com nashrining yozishicha, Richmond gersogi hududida joylashgan koʻrgazma maydonlarida anʼanaviy brendlarning oʻz merosiga sodiqligi va Xitoy kompaniyalarining tobora ortib borayotgan ishonchi yaqqol namoyon boʻldi. Ayniqsa, BYD kompaniyasining ulkan stendi va MG hamda Lepas kabi brendlarning faolligi Yevropa bozoridagi kuchlar nisbati oʻzgarayotganidan dalolat beradi.
Xitoy ekspansiyasi va anʼanalar kurashiXitoy avtogigantlari, xususan BYD, oʻzining keng koʻlamli ishtiroki bilan Gʻarb ishlab chiqaruvchilariga jiddiy signal yubordi. Agar ilgari Goodwood faqat Britaniya va Yevropa sportkarlari maskani boʻlgan boʻlsa, bugungi kunda Osiyo texnologiyalari tadbirning ajralmas qismiga aylangan. Biroq, texnologik ustunlikka qaramay, elektromobillar hali ham bitta muhim jihatda — haydovchiga beriladigan akustik zavq masalasida oqsamoqda.
Koʻrgazma davomida koʻplab tashrif buyuruvchilar klassik Ferrari yoki Lamborghini modellarining V12 dvigatellari chiqarayotgan tabiiy ovoz bilan elektromobillarning dinamiklar orqali uzatilayotgan sunʼiy shovqinini solishtirish imkoniga ega boʻlishdi. Mutaxassislarning fikricha, yuqori unumdorlikka ega elektromobillar (Performance EV) uchun hissiy bogʻliqlikni yaratish eng katta toʻsiq boʻlib qolmoqda. Sunʼiy ovoz qanchalik mukammal boʻlmasin, u mexanik dvigatelning jonli vibratsiyasini oʻrnini bosa olmayapti.
Hissiyotlar va texnologiya muvozanatiElektromobillar dinamika va tezlanish boʻyicha ichki yonuv dvigatelli mashinalardan oʻzib ketgan boʻlsa-da, Goodwood festivali shuni koʻrsatdiki, tezlikning oʻzi yetarli emas. Avtomobil ishqibozlari uchun ovoz va mexanik aloqa haydash tajribasining ajralmas qismidir. Shu sababli, koʻplab brendlar hozirda oʻz elektromobillariga vites qutisi imitatsiyasi va murakkab akustik tizimlarni joriy etish ustida ishlamoqda.
Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu tendensiya juda dolzarb. Mamlakatimizda BYD kabi brendlarning elektromobillari ommalashib borayotgan bir paytda, isteʼmolchilar orasida hali ham anʼanaviy dvigatellarning "xarakteri"ga boʻlgan intilish kuchli. Goodwood tajribasi shuni koʻrsatadiki, kelajakda faqatgina tezkor emas, balki haydovchi bilan hissiy tilda gaplasha oladigan elektromobillar gʻolib boʻladi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Goodwood Festival of Speed sanoatdagi oʻtish davrining koʻzgusi boʻldi. Bir tomonda oʻn yillik anʼanalarga ega, shovqinli va ehtirosli klassika, ikkinchi tomonda esa jimjit, texnologik, ammo biroz "sovuq" elektr kelajagi. Ishlab chiqaruvchilar ushbu ikki dunyo oʻrtasidagi oltin oʻrtaliqni topishlari shart, aks holda yuqori unumdorlikka ega avtomobillar shunchaki tez harakatlanuvchi gadjetlarga aylanib qolishi hech gap emas.
…