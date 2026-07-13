Lexus yangi elektr superkarida ichki yonuv dvigateli vibratsiyasini tiklamoqchi

·12·Avto
Lexus yangi elektr superkarida ichki yonuv dvigateli vibratsiyasini tiklamoqchi

Yaponiya avtosanoatining yetakchi vakillaridan biri boʻlgan Lexus brendi oʻzining boʻlajak elektr superkari orqali haydovchilarga mutlaqo yangi tajribani taqdim etishga tayyorlanmoqda. Kompaniya muhandislari afsonaviy LFA modelining vorisi boʻlishi kutilayotgan yangi elektrokarda nafaqat dvigatel ovozini, balki uning mexanik tebranishlarini ham sunʼiy ravishda tiklash ustida ish olib bormoqda. Bu haqda ixbt.com nashri xabar berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Lexus vakillarining taʼkidlashicha, loyihadan koʻzlangan asosiy maqsad shunchaki dinamiklar orqali shovqin chiqarish emas, balki avtomobilni yanada "jonli" his qilishga yordam beruvchi sensorli aloqani yaratishdir. Bu tizim haydovchiga xuddi anʼanaviy ichki yonuv dvigateliga ega superkarni boshqarayotgandek tuygʻuni beradi va yoʻl bilan uzviy bogʻliqlikni taʼminlaydi.

Texnologik inqilob: Qattiq tanali batareyalar

Yangi superkarning eng muhim texnik xususiyatlaridan biri bu Toyota va boshqa Yaponiya brendlari hamkorlikda ishlab chiqayotgan qattiq tanali (solid-state) batareyalardir. Ushbu texnologiya hozirgi litiy-ionli akkumulyatorlarga qaraganda ancha yuqori energiya zichligi va tezroq quvvatlanish imkoniyatini beradi, bu esa sport avtomobillari uchun juda muhim koʻrsatkich hisoblanadi.

Avtomobilning konseptual versiyasi ilk bor 2021-yil dekabr oyida keng jamoatchilikka namoyish etilgan edi. Oʻshandan beri muhandislar modelning dinamik xususiyatlarini va boshqaruv tizimini takomillashtirish ustida ishlamoqda. Yangi texnologiya tufayli Lexus elektr dvigatellarning sokinligini saqlab qolgan holda, haydovchiga kerakli paytda adrenalini oshiruvchi vibratsiyalarni uzatishga qodir boʻladi.

Maʼlum qilinishicha, yangi avlod LFA modelining seriyali ishlab chiqariladigan versiyasi joriy yilning oxirida yoki 2025-yilning boshida taqdim etilishi kutilmoqda. Bu model nafaqat Lexus, balki butun Toyota konserni uchun elektromobillar segmentidagi texnologik flagman vazifasini oʻtaydi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham premium segmentdagi elektromobillarga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Lexus brendining bunday innovatsion yondashuvi klassik avtomobil ishqibozlari uchun juda jozibali koʻrinishi mumkin. Chunki aksariyat haydovchilar elektromobillarni "hissiz" deb hisoblashadi va aynan dvigatel vibratsiyasi hamda ovozi yetishmasligidan shikoyat qilishadi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Lexus elektr davriga oʻtishda oʻzining sport merosidan voz kechmoqchi emas. Aksincha, zamonaviy texnologiyalar yordamida anʼanaviy haydash zavqini yangi darajaga olib chiqishni maqsad qilgan. Ushbu superkar bozorda Tesla Roadster va boshqa yuqori unumdorlikka ega elektromobillar bilan raqobatga kirishishi kutilmoqda.

LexusSuperkarElektromobilТехнологияAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Goodwood festivali: V12 dvigatellari va sunʼiy ovozli elektromobillar toʻqnashuviGoodwood festivali: V12 dvigatellari va sunʼiy ovozli elektromobillar toʻqnashuviBugun, 16:24Porsche kompaniyasi afsonaviy Macan krossoverini ishlab chiqarishni toʻxtatmoqdaPorsche kompaniyasi afsonaviy Macan krossoverini ishlab chiqarishni toʻxtatmoqdaBugun, 14:25399 mingdan ortiq ogohlantirish: yo‘llarda qaysi qoida ko‘p buzildi?399 mingdan ortiq ogohlantirish: yo‘llarda qaysi qoida ko‘p buzildi?Bugun, 13:05Audi Q3 ikkinchi avlodi: Hamyonbop narxda hashamatli krossover sotib olish boʻyicha tavsiyalarAudi Q3 ikkinchi avlodi: Hamyonbop narxda hashamatli krossover sotib olish boʻyicha tavsiyalarBugun, 09:30Kupe avtomobillar davri yakunlanmoqdami: Mercedes-Benz, BMW va Audi misolida tahlilKupe avtomobillar davri yakunlanmoqdami: Mercedes-Benz, BMW va Audi misolida tahlilBugun, 08:23Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlarToyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlarBugun, 05:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari