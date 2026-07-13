Lexus yangi elektr superkarida ichki yonuv dvigateli vibratsiyasini tiklamoqchi
Yaponiya avtosanoatining yetakchi vakillaridan biri boʻlgan Lexus brendi oʻzining boʻlajak elektr superkari orqali haydovchilarga mutlaqo yangi tajribani taqdim etishga tayyorlanmoqda. Kompaniya muhandislari afsonaviy LFA modelining vorisi boʻlishi kutilayotgan yangi elektrokarda nafaqat dvigatel ovozini, balki uning mexanik tebranishlarini ham sunʼiy ravishda tiklash ustida ish olib bormoqda. Bu haqda ixbt.com nashri xabar berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Lexus vakillarining taʼkidlashicha, loyihadan koʻzlangan asosiy maqsad shunchaki dinamiklar orqali shovqin chiqarish emas, balki avtomobilni yanada "jonli" his qilishga yordam beruvchi sensorli aloqani yaratishdir. Bu tizim haydovchiga xuddi anʼanaviy ichki yonuv dvigateliga ega superkarni boshqarayotgandek tuygʻuni beradi va yoʻl bilan uzviy bogʻliqlikni taʼminlaydi.
Texnologik inqilob: Qattiq tanali batareyalarYangi superkarning eng muhim texnik xususiyatlaridan biri bu Toyota va boshqa Yaponiya brendlari hamkorlikda ishlab chiqayotgan qattiq tanali (solid-state) batareyalardir. Ushbu texnologiya hozirgi litiy-ionli akkumulyatorlarga qaraganda ancha yuqori energiya zichligi va tezroq quvvatlanish imkoniyatini beradi, bu esa sport avtomobillari uchun juda muhim koʻrsatkich hisoblanadi.
Avtomobilning konseptual versiyasi ilk bor 2021-yil dekabr oyida keng jamoatchilikka namoyish etilgan edi. Oʻshandan beri muhandislar modelning dinamik xususiyatlarini va boshqaruv tizimini takomillashtirish ustida ishlamoqda. Yangi texnologiya tufayli Lexus elektr dvigatellarning sokinligini saqlab qolgan holda, haydovchiga kerakli paytda adrenalini oshiruvchi vibratsiyalarni uzatishga qodir boʻladi.
Maʼlum qilinishicha, yangi avlod LFA modelining seriyali ishlab chiqariladigan versiyasi joriy yilning oxirida yoki 2025-yilning boshida taqdim etilishi kutilmoqda. Bu model nafaqat Lexus, balki butun Toyota konserni uchun elektromobillar segmentidagi texnologik flagman vazifasini oʻtaydi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham premium segmentdagi elektromobillarga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Lexus brendining bunday innovatsion yondashuvi klassik avtomobil ishqibozlari uchun juda jozibali koʻrinishi mumkin. Chunki aksariyat haydovchilar elektromobillarni "hissiz" deb hisoblashadi va aynan dvigatel vibratsiyasi hamda ovozi yetishmasligidan shikoyat qilishadi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Lexus elektr davriga oʻtishda oʻzining sport merosidan voz kechmoqchi emas. Aksincha, zamonaviy texnologiyalar yordamida anʼanaviy haydash zavqini yangi darajaga olib chiqishni maqsad qilgan. Ushbu superkar bozorda Tesla Roadster va boshqa yuqori unumdorlikka ega elektromobillar bilan raqobatga kirishishi kutilmoqda.
…