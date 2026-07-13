Shvetsiyadagi vikinglar davriga oid qabrdan “Alloh” yozuv tushirilgan uzuk topildi
Shvetsiyadagi Birka orolida o‘tkazilgan arxeologik tadqiqotlar davomida vikinglar davriga oid arab yozuvli uzuk topildi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, buyum taxminan 850-yillarga tegishli. U ayol qabridan, kiyimlar va boshqa taqinchoqlar bilan birga aniqlangan.
Uzuk kumushdan ishlangan. Undagi pushti-binafsha bezak avval qimmatbaho tosh bo‘lishi mumkin deb taxmin qilingan. Keyingi tekshiruvlar esa bu qo‘shimcha rangli shishadan tayyorlanganini ko‘rsatgan.
Uzukdagi kufiy yozuv "Alloh uchun" deb o‘qiladi. Aynan shu yozuv topilmani yanada qiziqarli qilgan. Chunki u vikinglar davrida Skandinaviya va islom olami o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqalar bo‘lganiga ishora qiladi.
Arxeologlar bu buyumni Skandinaviya qabristonlarida uchragan yagona shunday topilma sifatida baholamoqda. Uzuk hozir Stokgolmdagi Shvetsiya tarix muzeyida saqlanadi.
…