Shvetsiyadagi vikinglar davriga oid qabrdan “Alloh” yozuv tushirilgan uzuk topildi

·0·Dunyo
Shvetsiyadagi vikinglar davriga oid qabrdan “Alloh” yozuv tushirilgan uzuk topildi

Shvetsiyadagi Birka orolida o‘tkazilgan arxeologik tadqiqotlar davomida vikinglar davriga oid arab yozuvli uzuk topildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, buyum taxminan 850-yillarga tegishli. U ayol qabridan, kiyimlar va boshqa taqinchoqlar bilan birga aniqlangan.

Uzuk kumushdan ishlangan. Undagi pushti-binafsha bezak avval qimmatbaho tosh bo‘lishi mumkin deb taxmin qilingan. Keyingi tekshiruvlar esa bu qo‘shimcha rangli shishadan tayyorlanganini ko‘rsatgan.

Uzukdagi kufiy yozuv "Alloh uchun" deb o‘qiladi. Aynan shu yozuv topilmani yanada qiziqarli qilgan. Chunki u vikinglar davrida Skandinaviya va islom olami o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqalar bo‘lganiga ishora qiladi.

Arxeologlar bu buyumni Skandinaviya qabristonlarida uchragan yagona shunday topilma sifatida baholamoqda. Uzuk hozir Stokgolmdagi Shvetsiya tarix muzeyida saqlanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Egasining imo-ishoralarini tushunadigan it tarmoqlarda ko‘pchilikni qiziqtirdiEgasining imo-ishoralarini tushunadigan it tarmoqlarda ko‘pchilikni qiziqtirdiBugun, 15:12Hindistonda bir kunlik milliy motam e’lon qilindiHindistonda bir kunlik milliy motam e’lon qilindiBugun, 11:09Bangkokdagi mashhur pabda dahshatli yong‘in: Kamida 27 kishi halok bo‘ldiBangkokdagi mashhur pabda dahshatli yong‘in: Kamida 27 kishi halok bo‘ldiBugun, 11:02Yevropadagi anomal issiqlik to‘lqini dahshatli oqibatlarga olib keldiYevropadagi anomal issiqlik to‘lqini dahshatli oqibatlarga olib keldiBugun, 10:58Ho‘rmuz bo‘g‘ozida yangi urush ostonasi: AQSH Eronga havo zarbalari berdiHo‘rmuz bo‘g‘ozida yangi urush ostonasi: AQSH Eronga havo zarbalari berdiBugun, 10:51Otasi poyezdda, qizaloq esa perronda yolg‘iz qolib ketdiOtasi poyezdda, qizaloq esa perronda yolg‘iz qolib ketdiBugun, 10:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi