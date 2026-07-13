Argentinaga qarshi petitsiya: Messi atrofida yangi mojaro...
JCH-2026 hal qiluvchi bosqichiga yaqinlashgan sari Argentina terma jamoasi atrofidagi bahslar yanada kuchaymoqda. Internetda Lionel Messi va uning jamoasini musobaqadan chetlatishni talab qilgan petitsiya paydo bo‘ldi va u futbol muxlislari orasida katta muhokamaga sabab bo‘lmoqda.
Petitsiyada nima talab qilinmoqda?
Mazkur petitsiya argentinaout.com saytida joylashtirilgan. Unda FIFA va hakamlar Argentina terma jamoasiga nisbatan “yoqimli munosabatda” bo‘layotgani da’vo qilingan.
Petitsiya matnida Argentinani JCH-2026dan chetlatish va boshqa jamoalarga “teng imkoniyat berish” talab qilingan.
“Agar g‘olib oldindan aniq bo‘lsa, qolgan dunyo chempionatda nega ishtirok etishi kerak?” — deyiladi murojaatda.
Saytda petitsiyani millionlab odamlar qo‘llab-quvvatlagani ko‘rsatilgan. Biroq bu raqamlar mustaqil manbalar tomonidan rasman tasdiqlangani yo‘q.
Nega muxlislar norozi?
Ijtimoiy tarmoqlarda ayrim muxlislar JCH-2026 davomida Argentina foydasiga bahsli qarorlar ko‘p bo‘lganini iddao qilmoqda.
Ular, xususan, Messining guruh bosqichida Aljirga qarshi o‘yinda qizil kartochka olmaganini, pley-offda esa argentinaliklarga nisbatan yengilroq raqiblar to‘g‘ri kelganini misol sifatida keltirmoqda.
Bundan tashqari, Misrga qarshi 1/8 final bahsi ham katta munozaralarga sabab bo‘lgan. O‘sha o‘yinda Argentina 0:2 hisobida ortda borayotganiga qaramay, yakunda 3:2 hisobida g‘alaba qozongan edi.
Argentina yo‘li qanday kechdi?
Argentina terma jamoasi pley-offda juda dramatik o‘yinlar o‘tkazdi.
Bosqich
Raqib
Natija
1/16 final
Kabo-Verde
3:2, qo‘shimcha daqiqalarda
1/8 final
3:2, kambek
1/4 final
Shveysariya
3:1, qo‘shimcha vaqtda
Yarimfinal
Angliya
15 iyul
Bu natijalar Argentina muxlislari uchun xarakter va tajriba namoyishi bo‘lsa, tanqidchilar uchun yangi savollarga sabab bo‘lmoqda.
FIFAga nisbatan ayblovlar isbotlanganmi?
Hozircha FIFA yoki hakamlar Argentina foydasiga ataylab qaror chiqargani haqida rasmiy isbot yo‘q.
Shuning uchun petitsiyadagi fikrlar muxlislar noroziligi va internetdagi bahslar sifatida baholanishi kerak. Futbolda bahsli qarorlar har doim bo‘ladi, ayniqsa gap Messi, Argentina va jahon chempionati yarimfinali haqida ketsa, har bir epizod katta mikroskop ostiga tushadi.
Biroq millionlab muxlislar bu mavzuda gapirayotgani FIFA uchun ham signal: turnir shaffofligi va hakamlar qarorlariga ishonch masalasi yana kun tartibiga chiqdi.
Messi omili bahsni yanada qizitmoqda
Lionel Messi JCH-2026da ham Argentina terma jamoasining asosiy figuralaridan biri bo‘lib qolmoqda. Uning nomi har bir bahsli epizodda markazga chiqmoqda.
Tanqidchilar Messiga nisbatan hakamlar yumshoqroq munosabatda bo‘layotganini aytsa, uning tarafdorlari buni oddiy hasad va futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchilardan biriga nisbatan bosim sifatida ko‘rmoqda.
Haqiqat esa maydonda bilinadi: Argentina hali finalga chiqqani yo‘q va oldinda Angliyaga qarshi og‘ir yarimfinal turibdi.
Angliya bilan o‘yin oldidan bosim oshdi
15 iyul kuni Argentina terma jamoasi JCH-2026 yarimfinalida Angliyaga qarshi maydonga tushadi. Bu o‘yin shundoq ham turnirning eng katta qarama-qarshiliklaridan biri edi.
Endi esa petitsiya, hakamlar atrofidagi bahslar va Messiga qaratilgan tanqidlar uchrashuv atrofidagi bosimni yanada kuchaytirdi.
Angliya uchun bu finalga chiqish imkoniyati. Argentina uchun esa nafaqat final yo‘llanmasi, balki o‘z g‘alabalari atrofidagi shubhalarga maydonda javob berish imkoniyati.
Internetdagi petitsiya nimani o‘zgartiradi?
Bunday onlayn petitsiyalar odatda FIFA qarorlariga bevosita ta’sir qilmaydi. Terma jamoani musobaqadan chetlatish uchun rasmiy qoidabuzarlik, intizomiy ish yoki aniq huquqiy asos bo‘lishi kerak.
Shuning uchun Argentinani faqat internetdagi imzolar sabab JCHdan chiqarib yuborish amalda deyarli imkonsiz.
Lekin petitsiyaning shov-shuvi boshqa narsani ko‘rsatmoqda: muxlislar hakamlik, VAR va turnir shaffofligi bo‘yicha javoblarni qattiqroq talab qila boshladi.
Asosiy javob maydonda bo‘ladi
Argentina atrofidagi bahslar hali tezda tinchiydiganga o‘xshamaydi. Petitsiya bir tomonda, Messi va uning jamoasining natijalari ikkinchi tomonda.
Endi asosiy savol shunda: Argentina Angliyaga qarshi yarimfinalda barcha shubhalarni o‘yini bilan yopa oladimi yoki bu mojaro finalgacha yanada kuchayadimi?
Futbolda eng yaxshi javob press-reliz emas, tablo. 15 iyul kuni maydon ko‘p savollarga javob berishi mumkin.
…