Argentinaga qarshi petitsiya: Messi atrofida yangi mojaro...

·67·Sport
Argentinaga qarshi petitsiya: Messi atrofida yangi mojaro...

JCH-2026 hal qiluvchi bosqichiga yaqinlashgan sari Argentina terma jamoasi atrofidagi bahslar yanada kuchaymoqda. Internetda Lionel Messi va uning jamoasini musobaqadan chetlatishni talab qilgan petitsiya paydo bo‘ldi va u futbol muxlislari orasida katta muhokamaga sabab bo‘lmoqda.

Petitsiyada nima talab qilinmoqda?

Mazkur petitsiya argentinaout.com saytida joylashtirilgan. Unda FIFA va hakamlar Argentina terma jamoasiga nisbatan “yoqimli munosabatda” bo‘layotgani da’vo qilingan.

Petitsiya matnida Argentinani JCH-2026dan chetlatish va boshqa jamoalarga “teng imkoniyat berish” talab qilingan.

“Agar g‘olib oldindan aniq bo‘lsa, qolgan dunyo chempionatda nega ishtirok etishi kerak?” — deyiladi murojaatda.

Saytda petitsiyani millionlab odamlar qo‘llab-quvvatlagani ko‘rsatilgan. Biroq bu raqamlar mustaqil manbalar tomonidan rasman tasdiqlangani yo‘q.

Nega muxlislar norozi?

Ijtimoiy tarmoqlarda ayrim muxlislar JCH-2026 davomida Argentina foydasiga bahsli qarorlar ko‘p bo‘lganini iddao qilmoqda.

Ular, xususan, Messining guruh bosqichida Aljirga qarshi o‘yinda qizil kartochka olmaganini, pley-offda esa argentinaliklarga nisbatan yengilroq raqiblar to‘g‘ri kelganini misol sifatida keltirmoqda.

Bundan tashqari, Misrga qarshi 1/8 final bahsi ham katta munozaralarga sabab bo‘lgan. O‘sha o‘yinda Argentina 0:2 hisobida ortda borayotganiga qaramay, yakunda 3:2 hisobida g‘alaba qozongan edi.

Argentina yo‘li qanday kechdi?

Argentina terma jamoasi pley-offda juda dramatik o‘yinlar o‘tkazdi.

Bosqich

Raqib

Natija

1/16 final

Kabo-Verde

3:2, qo‘shimcha daqiqalarda

1/8 final

Misr

3:2, kambek

1/4 final

Shveysariya

3:1, qo‘shimcha vaqtda

Yarimfinal

Angliya

15 iyul

Bu natijalar Argentina muxlislari uchun xarakter va tajriba namoyishi bo‘lsa, tanqidchilar uchun yangi savollarga sabab bo‘lmoqda.

FIFAga nisbatan ayblovlar isbotlanganmi?

Hozircha FIFA yoki hakamlar Argentina foydasiga ataylab qaror chiqargani haqida rasmiy isbot yo‘q.

Shuning uchun petitsiyadagi fikrlar muxlislar noroziligi va internetdagi bahslar sifatida baholanishi kerak. Futbolda bahsli qarorlar har doim bo‘ladi, ayniqsa gap Messi, Argentina va jahon chempionati yarimfinali haqida ketsa, har bir epizod katta mikroskop ostiga tushadi.

Biroq millionlab muxlislar bu mavzuda gapirayotgani FIFA uchun ham signal: turnir shaffofligi va hakamlar qarorlariga ishonch masalasi yana kun tartibiga chiqdi.

Messi omili bahsni yanada qizitmoqda

Lionel Messi JCH-2026da ham Argentina terma jamoasining asosiy figuralaridan biri bo‘lib qolmoqda. Uning nomi har bir bahsli epizodda markazga chiqmoqda.

Tanqidchilar Messiga nisbatan hakamlar yumshoqroq munosabatda bo‘layotganini aytsa, uning tarafdorlari buni oddiy hasad va futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchilardan biriga nisbatan bosim sifatida ko‘rmoqda.

Haqiqat esa maydonda bilinadi: Argentina hali finalga chiqqani yo‘q va oldinda Angliyaga qarshi og‘ir yarimfinal turibdi.

Angliya bilan o‘yin oldidan bosim oshdi

15 iyul kuni Argentina terma jamoasi JCH-2026 yarimfinalida Angliyaga qarshi maydonga tushadi. Bu o‘yin shundoq ham turnirning eng katta qarama-qarshiliklaridan biri edi.

Endi esa petitsiya, hakamlar atrofidagi bahslar va Messiga qaratilgan tanqidlar uchrashuv atrofidagi bosimni yanada kuchaytirdi.

Angliya uchun bu finalga chiqish imkoniyati. Argentina uchun esa nafaqat final yo‘llanmasi, balki o‘z g‘alabalari atrofidagi shubhalarga maydonda javob berish imkoniyati.

Internetdagi petitsiya nimani o‘zgartiradi?

Bunday onlayn petitsiyalar odatda FIFA qarorlariga bevosita ta’sir qilmaydi. Terma jamoani musobaqadan chetlatish uchun rasmiy qoidabuzarlik, intizomiy ish yoki aniq huquqiy asos bo‘lishi kerak.

Shuning uchun Argentinani faqat internetdagi imzolar sabab JCHdan chiqarib yuborish amalda deyarli imkonsiz.

Lekin petitsiyaning shov-shuvi boshqa narsani ko‘rsatmoqda: muxlislar hakamlik, VAR va turnir shaffofligi bo‘yicha javoblarni qattiqroq talab qila boshladi.

Asosiy javob maydonda bo‘ladi

Argentina atrofidagi bahslar hali tezda tinchiydiganga o‘xshamaydi. Petitsiya bir tomonda, Messi va uning jamoasining natijalari ikkinchi tomonda.

Endi asosiy savol shunda: Argentina Angliyaga qarshi yarimfinalda barcha shubhalarni o‘yini bilan yopa oladimi yoki bu mojaro finalgacha yanada kuchayadimi?

Futbolda eng yaxshi javob press-reliz emas, tablo. 15 iyul kuni maydon ko‘p savollarga javob berishi mumkin.

Lionel MessiArgentinaFIFAMisrAngliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harvey Elliott Liverpulga qaytdi: Andoni Iraola futbolchining kelajagi haqida gapirdiHarvey Elliott Liverpulga qaytdi: Andoni Iraola futbolchining kelajagi haqida gapirdiBugun, 16:56Harri Keyn uchun Angliyadan ikki chaqiriq: “Bavariya” nima qiladi?Harri Keyn uchun Angliyadan ikki chaqiriq: “Bavariya” nima qiladi?Bugun, 16:56Laporta ochiq gapirdi: «Barselona»da yangi hujum davri boshlandiLaporta ochiq gapirdi: «Barselona»da yangi hujum davri boshlandiBugun, 16:52Angliya terma jamoasida ichki nizomi? Thomas Tuchel va Jud Bellingem oʻrtasidagi ziddiyatAngliya terma jamoasida ichki nizomi? Thomas Tuchel va Jud Bellingem oʻrtasidagi ziddiyatBugun, 16:51“Navbahor” ikki termachi bilan kuchaydi: Namanganda reja kattaga o‘xshaydi“Navbahor” ikki termachi bilan kuchaydi: Namanganda reja kattaga o‘xshaydiBugun, 16:47Joan Laporta Lionel Messi va Lamine Yamalning JCH-2026dagi oʻyiniga yuqori baho berdiJoan Laporta Lionel Messi va Lamine Yamalning JCH-2026dagi oʻyiniga yuqori baho berdiBugun, 15:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi