Joan Laporta Lionel Messi va Lamine Yamalning JCH-2026dagi oʻyiniga yuqori baho berdi
"Barselona" klubi prezidenti Joan Laporta Shimoliy Amerika maydonlarida oʻtayotgan 2026-yilgi Jahon chempionatidagi voqealar rivojiga munosabat bildirdi. Klub rahbari ayniqsa Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi va kataloniyaliklarning yosh iqtidorlari koʻrsatayotgan oʻyinlardan hayratda ekanini yashirmadi. Hozirda Dallasda boʻlib turgan Laporta turnirning hal qiluvchi pallalari oldidan oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Lionel Messi 39 yoshda boʻlishiga qaramay, mazkur musobaqaning haqiqiy qahramoniga aylanib ulgurdi. Inter Miami hujumchisi oltita oʻyinda sakkizta gol urib, toʻpurarlar poygasida peshqadamlik qilmoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, Laporta Messining jismoniy holati va uning Argentina terma jamoasidagi yetakchilik xususiyatlarini "favqulodda hodisa" deb atagan. Messi ushbu turnirda Jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga ham aylanib oldi (21 ta gol).
Messi va yangi avlod vakillari"Messining Jahon chempionatidagi ishtiroki shunchaki aqlbovar qilmas darajada. Sakkizta gol, ularning baʼzilari juda yuqori mahorat bilan urildi. Uning isteʼdodi hamon porlamoqda. Argentina terma jamoasi Messi uchun oʻynamoqda va ular yaxlit bir butunlikni tashkil qiladi. Leo kabi futbolchiga ega boʻlgani uchun ham ularning omadi chopgan", — deya taʼkidladi Joan Laporta.
Prezident, shuningdek, "Barselona"ning amaldagi futbolchilari, xususan, Ispaniya terma jamoasi safida porlayotgan Lamine Yamal haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, klub tarbiyalanuvchilarining xalqaro maydondagi muvaffaqiyati Kataloniya instituti uchun katta gʻurur manbaidir. Lamine Yamal turnir davomida bir necha bor uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi (MVP) deb topilgani alohida qayd etildi.
"Men Jahon chempionatida ishtirok etayotgan barcha 'Barsa' futbolchilarini toʻliq qoʻllab-quvvatlayman. Ularning muvaffaqiyati — bizning muvaffaqiyatimizdir. Lamine ajoyib turnir oʻtkazmoqda, shuningdek, Pedri, Dani Olmo va Pau Cubarsi ham oʻzlarini juda yaxshi koʻrsatishmoqda", — dedi klub rahbari.
Laporta suhbat davomida joriy yozda "Nyukasl"dan "Barselona"ga koʻchib oʻtgan Anthony Gordon haqida ham ijobiy fikrlar bildirdi. Angliya terma jamoasi safida yarim finalga qadar yetib borgan Gordon oʻzining kreativ harakatlari bilan prezidentning eʼtiboriga tushgan. Bu esa yangi mavsum oldidan kataloniyalik muxlislar uchun ijobiy signal sifatida qabul qilinmoqda.
…