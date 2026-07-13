Joan Laporta Lionel Messi va Lamine Yamalning JCH-2026dagi oʻyiniga yuqori baho berdi

·25·Sport
Joan Laporta Lionel Messi va Lamine Yamalning JCH-2026dagi oʻyiniga yuqori baho berdi

"Barselona" klubi prezidenti Joan Laporta Shimoliy Amerika maydonlarida oʻtayotgan 2026-yilgi Jahon chempionatidagi voqealar rivojiga munosabat bildirdi. Klub rahbari ayniqsa Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi va kataloniyaliklarning yosh iqtidorlari koʻrsatayotgan oʻyinlardan hayratda ekanini yashirmadi. Hozirda Dallasda boʻlib turgan Laporta turnirning hal qiluvchi pallalari oldidan oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Lionel Messi 39 yoshda boʻlishiga qaramay, mazkur musobaqaning haqiqiy qahramoniga aylanib ulgurdi. Inter Miami hujumchisi oltita oʻyinda sakkizta gol urib, toʻpurarlar poygasida peshqadamlik qilmoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, Laporta Messining jismoniy holati va uning Argentina terma jamoasidagi yetakchilik xususiyatlarini "favqulodda hodisa" deb atagan. Messi ushbu turnirda Jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga ham aylanib oldi (21 ta gol).

Messi va yangi avlod vakillari

"Messining Jahon chempionatidagi ishtiroki shunchaki aqlbovar qilmas darajada. Sakkizta gol, ularning baʼzilari juda yuqori mahorat bilan urildi. Uning isteʼdodi hamon porlamoqda. Argentina terma jamoasi Messi uchun oʻynamoqda va ular yaxlit bir butunlikni tashkil qiladi. Leo kabi futbolchiga ega boʻlgani uchun ham ularning omadi chopgan", — deya taʼkidladi Joan Laporta.

Prezident, shuningdek, "Barselona"ning amaldagi futbolchilari, xususan, Ispaniya terma jamoasi safida porlayotgan Lamine Yamal haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, klub tarbiyalanuvchilarining xalqaro maydondagi muvaffaqiyati Kataloniya instituti uchun katta gʻurur manbaidir. Lamine Yamal turnir davomida bir necha bor uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi (MVP) deb topilgani alohida qayd etildi.

"Men Jahon chempionatida ishtirok etayotgan barcha 'Barsa' futbolchilarini toʻliq qoʻllab-quvvatlayman. Ularning muvaffaqiyati — bizning muvaffaqiyatimizdir. Lamine ajoyib turnir oʻtkazmoqda, shuningdek, Pedri, Dani Olmo va Pau Cubarsi ham oʻzlarini juda yaxshi koʻrsatishmoqda", — dedi klub rahbari.

Laporta suhbat davomida joriy yozda "Nyukasl"dan "Barselona"ga koʻchib oʻtgan Anthony Gordon haqida ham ijobiy fikrlar bildirdi. Angliya terma jamoasi safida yarim finalga qadar yetib borgan Gordon oʻzining kreativ harakatlari bilan prezidentning eʼtiboriga tushgan. Bu esa yangi mavsum oldidan kataloniyalik muxlislar uchun ijobiy signal sifatida qabul qilinmoqda.

Lionel MessiJoan LaportaBarselonaLamine YamalJCH-2026
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harvey Elliott Liverpulga qaytdi: Andoni Iraola futbolchining kelajagi haqida gapirdiHarvey Elliott Liverpulga qaytdi: Andoni Iraola futbolchining kelajagi haqida gapirdiBugun, 16:56Harri Keyn uchun Angliyadan ikki chaqiriq: “Bavariya” nima qiladi?Harri Keyn uchun Angliyadan ikki chaqiriq: “Bavariya” nima qiladi?Bugun, 16:56Laporta ochiq gapirdi: «Barselona»da yangi hujum davri boshlandiLaporta ochiq gapirdi: «Barselona»da yangi hujum davri boshlandiBugun, 16:52Angliya terma jamoasida ichki nizomi? Thomas Tuchel va Jud Bellingem oʻrtasidagi ziddiyatAngliya terma jamoasida ichki nizomi? Thomas Tuchel va Jud Bellingem oʻrtasidagi ziddiyatBugun, 16:51“Navbahor” ikki termachi bilan kuchaydi: Namanganda reja kattaga o‘xshaydi“Navbahor” ikki termachi bilan kuchaydi: Namanganda reja kattaga o‘xshaydiBugun, 16:47Argentinaga qarshi petitsiya: Messi atrofida yangi mojaro...Argentinaga qarshi petitsiya: Messi atrofida yangi mojaro...Bugun, 16:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi