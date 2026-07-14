«Maxluqlar ta’tilda 5» rasman e’lon qilindi: Drakula yana qaytmoqda

·2·Madaniyat
«Maxluqlar ta’tilda 5» rasman e’lon qilindi: Drakula yana qaytmoqda

Sony va Amazon MGM kompaniyalari mashhur «Maxluqlar ta’tilda» (Hotel Transylvania) animatsion franshizasining beshinchi qismi ishlab chiqilayotganini rasman tasdiqladi. Yangi multfilm tomoshabinlar hukmiga 2027 yil 8 oktyabr kuni taqdim etiladi.

Film «The Haunting of Hotel Transylvania» deb nomlanadi. Yangi qismda Drakula, uning qizi Meybel hamda boshqa qahramonlar «Transilvaniya» mehmonxonasida yuzaga kelgan sirli voqealarga duch keladi. Ular mehmonxonada paydo bo‘lgan g‘alati hodisalar ortida kim turganini aniqlash uchun xavfli va qiziqarli sarguzashtga otlanadi.

Multfilm rejissyorlari sifatida franshizaning to‘rtinchi qismi — «Transformaniya» ustida ishlagan Jennifer Kluska va Alan Houkins faoliyat yuritadi.

Eslatib o‘tamiz, «Maxluqlar ta’tilda» ilk bor 2012 yilda katta ekranlarga chiqqan edi. O‘tgan yillar davomida franshiza butun dunyo bo‘ylab 1,38 milliard dollardan ortiq kassa yig‘imiga erishdi va eng muvaffaqiyatli animatsion loyihalardan biriga aylandi.

Multfilmning asosiy qahramonlariga avvalgi qismlarda bo‘lgani kabi Gollivud yulduzlari — Adam Sendler, Selena Gomes va Endi Semberg ovoz bergan. Yangi qismda ham ularning ishtirok etishi muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otmoqda.

SonyAmazon MGMHotel TransylvaniaAdam SandlerSelena Gomez
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jeki Chan yangi filmini suratga olish uchun Qozog‘istonga keldiJeki Chan yangi filmini suratga olish uchun Qozog‘istonga keldiBugun, 13:27Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)Bugun, 13:19Quvonchli xabar! Xonanda Izzat Shukurov ikkinchi bor ota bo‘ldi!Quvonchli xabar! Xonanda Izzat Shukurov ikkinchi bor ota bo‘ldi!Bugun, 13:13To‘ydan 3 kun o‘tmay, Abbos Fayzullayev mashg‘ulotlarga qaytdi (video)To‘ydan 3 kun o‘tmay, Abbos Fayzullayev mashg‘ulotlarga qaytdi (video)Bugun, 11:45Bugun xalq artisti Muhammadali Abduqunduzov tavallud topgan kunBugun xalq artisti Muhammadali Abduqunduzov tavallud topgan kunBugun, 11:27Shoir Ikrom Otamurod 75 yoshida vafot etdiShoir Ikrom Otamurod 75 yoshida vafot etdiBugun, 05:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi