«Maxluqlar ta’tilda 5» rasman e’lon qilindi: Drakula yana qaytmoqda
Sony va Amazon MGM kompaniyalari mashhur «Maxluqlar ta’tilda» (Hotel Transylvania) animatsion franshizasining beshinchi qismi ishlab chiqilayotganini rasman tasdiqladi. Yangi multfilm tomoshabinlar hukmiga 2027 yil 8 oktyabr kuni taqdim etiladi.
Film «The Haunting of Hotel Transylvania» deb nomlanadi. Yangi qismda Drakula, uning qizi Meybel hamda boshqa qahramonlar «Transilvaniya» mehmonxonasida yuzaga kelgan sirli voqealarga duch keladi. Ular mehmonxonada paydo bo‘lgan g‘alati hodisalar ortida kim turganini aniqlash uchun xavfli va qiziqarli sarguzashtga otlanadi.
Multfilm rejissyorlari sifatida franshizaning to‘rtinchi qismi — «Transformaniya» ustida ishlagan Jennifer Kluska va Alan Houkins faoliyat yuritadi.
Eslatib o‘tamiz, «Maxluqlar ta’tilda» ilk bor 2012 yilda katta ekranlarga chiqqan edi. O‘tgan yillar davomida franshiza butun dunyo bo‘ylab 1,38 milliard dollardan ortiq kassa yig‘imiga erishdi va eng muvaffaqiyatli animatsion loyihalardan biriga aylandi.
Multfilmning asosiy qahramonlariga avvalgi qismlarda bo‘lgani kabi Gollivud yulduzlari — Adam Sendler, Selena Gomes va Endi Semberg ovoz bergan. Yangi qismda ham ularning ishtirok etishi muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otmoqda.
…