Burak O‘zchivitning plyajdagi surati muxlislarni bahsga soldi

·0·Madaniyat
Burak O‘zchivitning plyajdagi surati muxlislarni bahsga soldi

Turkiyalik mashhur aktyor Burak O‘zchivit Bodrumda oilasi bilan dam olayotgan vaqtida paparatssilar obyektiviga tushdi. Plyajda olingan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, muxlislar va internet foydalanuvchilari o‘rtasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Kadrlarda aktyorning avvalgi sportcha qomati o‘zgargani, qorni kattalashgani ko‘ringan. Bu holatdan so‘ng ayrim internet foydalanuvchilari uni o‘zini parvarish qilmayotgani va ortiqcha vazn to‘plagani uchun keskin tanqid qildi.

Burak O‘zchivitning plyajdagi surati muxlislarni bahsga soldi

Ijtimoiy tarmoqlarda «Qani o‘sha ideal qomat?», «O‘zini butunlay tashlab qo‘yibdi» kabi izohlar ko‘paydi.

Biroq aktyorning muxlislari bu tanqidlarga qo‘shilmadi. Ularning ta’kidlashicha, Burak O‘zchivit har yili ta’til paytida biroz vazn yig‘adi, ammo ish jarayoni boshlanishi bilan qisqa vaqt ichida yana avvalgi jismoniy holatiga qaytadi. O‘tgan yil ham shunga o‘xshash holat kuzatilgan edi.

Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda bahslar davom etmoqda. Ayrimlar mashhur insonlar hamisha sport formasida bo‘lishi kerakligini aytsa, boshqalar vaznning vaqtincha o‘zgarishi tabiiy hol ekanini ta’kidlamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Maxluqlar ta’tilda 5» rasman e’lon qilindi: Drakula yana qaytmoqda«Maxluqlar ta’tilda 5» rasman e’lon qilindi: Drakula yana qaytmoqdaBugun, 19:14Jeki Chan yangi filmini suratga olish uchun Qozog‘istonga keldiJeki Chan yangi filmini suratga olish uchun Qozog‘istonga keldiBugun, 13:27Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)Bugun, 13:19Quvonchli xabar! Xonanda Izzat Shukurov ikkinchi bor ota bo‘ldi!Quvonchli xabar! Xonanda Izzat Shukurov ikkinchi bor ota bo‘ldi!Bugun, 13:13To‘ydan 3 kun o‘tmay, Abbos Fayzullayev mashg‘ulotlarga qaytdi (video)To‘ydan 3 kun o‘tmay, Abbos Fayzullayev mashg‘ulotlarga qaytdi (video)Bugun, 11:45Bugun xalq artisti Muhammadali Abduqunduzov tavallud topgan kunBugun xalq artisti Muhammadali Abduqunduzov tavallud topgan kunBugun, 11:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi