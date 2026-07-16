Gibrid avtomobillar uchun soliq imtiyozlari: Kompaniya transportidan foydalanish nega foydali?

·14·Avto
Gibrid avtomobillar uchun soliq imtiyozlari: Kompaniya transportidan foydalanish nega foydali?

Soʻnggi yillarda jahon avtomobil bozorida gibrid dvigatelli transport vositalariga boʻlgan qiziqish keskin ortib bormoqda. Avtotransport ishlab chiqaruvchilar va savdogarlar jamiyati (SMMT) maʼlumotlariga koʻra, 2025-yilda sotilgan yangi avtomobillarning chorak qismini aynan gibridlar tashkil etgan. Bu tendensiya nafaqat shaxsiy foydalanuvchilar, balki kompaniya avtomobillarini boshqaradigan xizmatchilar orasida ham ommalashmoqda. Buning asosiy sababi esa yoqilgʻi tejamkorligi va sezilarli soliq imtiyozlaridir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Gibrid avtomobillar elektr va ichki yonuv dvigateli quvvatini birlashtirgan holda, atmosferaga chiqariladigan karbonat angidrid (CO2) miqdorini kamaytirishga xizmat qiladi. Hali toʻliq elektromobillarga oʻtishga tayyor boʻlmagan haydovchilar uchun bu eng maqbul yechim boʻlib qolmoqda. Buyuk Britaniya misolida koʻradigan boʻlsak, kompaniya tomonidan taqdim etilgan va shaxsiy maqsadlarda ham foydalaniladigan avtomobillar "natural shakldagi foyda" (benefit in kind) sifatida tasniflanadi va soliqqa tortiladi.

Soliq stavkalari va P11d qiymati

Kompaniya avtomobillari uchun soliq tizimi 2002-yildan beri CO2 emissiyasi past boʻlgan transport vositalarini ragʻbatlantirib keladi. Har bir avtomobilga uning katalogdagi narxi (P11d qiymati) asosida soliq solinadigan foiz stavkasi belgilanadi. Emissiya qancha yuqori boʻlsa, bu foiz ham shuncha katta boʻladi. 2020-yilda joriy etilgan yangi qoidalarga koʻra, oddiy benzin yoki dizel dvigatelli mashinalarga qaraganda, tishli gibridlar (PHEV) ancha ustunlikka ega.

PHEV modellarining asosiy afzalligi shundaki, ular kattaroq akkumulyator bilan jihozlangan va faqat elektr quvvati yordamida uzoqroq masofani bosib oʻta oladi. Agar avtomobilning CO2 chiqindisi 50 g/km dan kam boʻlsa, u ultra-past soliq guruhiga kiradi. Hozirda bunday avtomobillar uchun soliq stavkasi ularning narxidan kelib chiqib 7% yoki 10% ni tashkil etadi. Taqqoslash uchun, eng tejamkor oddiy gibridlar uchun bu koʻrsatkich kamida 25% dan boshlanadi.

Kelajakdagi oʻzgarishlar va istiqbollar

Soliq imtiyozlari tufayli PHEV modellarining kompaniya avtoparklaridagi ulushi 2020-yildagi 10 foizdan hozirgi 22 foizga koʻtarildi. Biroq, qoidalar vaqt oʻtishi bilan qatʼiylashib boradi. 2028-yilning aprel oyidan boshlab barcha tishli gibridlar uchun soliq stavkasi bosib oʻtadigan masofasidan qatʼi nazar 18 foizgacha koʻtarilishi kutilmoqda. Bu soliq yukining deyarli ikki baravar ortishini anglatadi.

Shunga qaramay, gibridlar hali ham anʼanaviy yonilgʻi bilan ishlaydigan avtomobillarga qaraganda ancha arzonroq boʻlib qolaveradi. Ekspertlarning taʼkidlashicha, gibridlar davri 2035-yilgacha, yaʼni yangi avtomobillar bozori toʻliq 100% elektrga oʻtgunga qadar davom etadi. Oʻzbekiston bozorida ham BYD, Toyota va boshqa brendlarning gibrid modellari koʻpayib borayotganini hisobga olsak, xalqaro tajribadagi ushbu soliq yondashuvlari bizning mintaqa uchun ham dolzarb ahamiyat kasb etishi mumkin.

Xulosa oʻrnida gibrid avtomobillarning asosiy ustunliklarini sanab oʻtish mumkin:

  • Yoqilgʻi xarajatlarining sezilarli darajada kamayishi;
  • Atmosferaga CO2 chiqindilarini kamaytirish orqali ekologik maqsadlarga erishish;
  • Kompaniya xodimlari uchun pastroq daromad soligʻi yuklamasi;
  • Elektr rejimida shovqinsiz va silliq harakatlanish imkoniyati.

GibridElektromobilSoliqAvtomobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniyadagi yangi soliq islohoti elektromobil bozoriga salbiy taʼsir qilishi mumkinBuyuk Britaniyadagi yangi soliq islohoti elektromobil bozoriga salbiy taʼsir qilishi mumkinBugun, 11:27Range Rover Sport Electric: V8 dvigatelisiz ham hayratlantira oladigan quvvatRange Rover Sport Electric: V8 dvigatelisiz ham hayratlantira oladigan quvvatBugun, 04:54Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamasLand Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamasKecha, 15:52Volkswagen yangi ID Cross elektromobilini taqdim etdi: Renault 4 ga munosib raqibVolkswagen yangi ID Cross elektromobilini taqdim etdi: Renault 4 ga munosib raqibKecha, 15:25BMW kompaniyasi yangi i3 Touring elektr universalini sinovdan o'tkazmoqdaBMW kompaniyasi yangi i3 Touring elektr universalini sinovdan o'tkazmoqdaKecha, 15:24Geely kompaniyasi yangi EX2 elektromobilini taqdim etdi: Yevropa bozori uchun arzon xatchbekGeely kompaniyasi yangi EX2 elektromobilini taqdim etdi: Yevropa bozori uchun arzon xatchbekKecha, 14:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi