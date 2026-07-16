Afsonaviy Jensen Interceptor qaytmoqda: Yangi GTX modeli poyga yoʻlaklari uchun tayyorlanadi
Britaniyaning eng mashhur va klassik avtomobillaridan biri hisoblangan Jensen Interceptor yana ishlab chiqarishga qaytmoqda. Oksfordshirda joylashgan Jensen International Automotive (JIA) kompaniyasi ushbu afsonani butunlay yangi qiyofada, yaʼni faqat poyga yoʻlaklari (track-only) uchun moʻljallangan GTX superkari koʻrinishida taqdim etishini eʼlon qildi. Bu yangilik avtomobil ishqibozlari uchun kutilmagan sovgʻa boʻldi, chunki brend uzoq vaqt davomida faqat eski modellarni restomod qilish bilan shugʻullanib kelayotgan edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi Jensen Interceptor GTX shunchaki modernizatsiya qilingan nusxa emas, balki noldan yaratilgan muhandislik namunasidir. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, ushbu model kelajakda ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan yoʻl versiyalari uchun oʻziga xos texnologik asos boʻlib xizmat qiladi. Avtomobilning kuzovi va shassisi butunlay alyuminiydan tayyorlanadi, bu esa uning vaznini sezilarli darajada kamaytirish va dinamikasini oshirish imkonini beradi.
Texnik xususiyatlar va analog boshqaruvGTX modelining yuragi superchargerdli V8 dvigateli boʻladi. JIA maʼlumotlariga koʻra, ushbu quvvat agregati maxsus buyurtma asosida ishlab chiqilgan boʻlib, u avtomobilga mislsiz tortish kuchi va tezlik baxsh etadi. Eng qiziqarli jihati shundaki, ishlab chiqaruvchilar "toʻliq analog haydash tajribasini" vaʼda qilmoqdalar. Bu esa zamonaviy elektron yordamchilardan voz kechib, mexanik uzatmalar qutisi va salonda jismoniy boshqaruv tugmalaridan foydalanishga ishora qiladi.
Loyiha rahbari David Duerdenning taʼkidlashicha, yangi modelning taqdimoti original Interceptor modelining 60 yillik yubileyiga toʻgʻri kelishi mumkin. Bu esa joriy yilning oxirigacha avtomobilning ilk rasmiy namoyishi oʻtkazilishidan dalolat beradi. Mazkur loyihada 1970-yillarda Jensen brendiga egalik qilgan Kjell Qvalening oʻgʻli Jeff Qvale ham asosiy hamkor sifatida ishtirok etmoqda.
Eslatib oʻtamiz, Jensen brendi ostidagi soʻnggi yangi model 2001-yilda chiqarilgan S-V8 boʻlgan edi. Oʻshanda mutaxassislar tomonidan ijobiy baholangan boʻlsa-da, avtomobil tijoriy jihatdan muvaffaqiyat qozonmagan: jami 40 ta nusxa ishlab chiqarilib, ulardan atigi 23 tasi mijozlarga yetkazib berilgan edi. Yangi GTX esa ushbu muvaffaqiyatsizlikni yuvib tashlashga va brendning nufuzini qayta tiklashga qaratilgan.
Hozircha GTX modelining aniq narxi va texnik koʻrsatkichlari sir tutilmoqda. Biroq, ekspertlarning fikricha, bunday eksklyuziv va yuqori unumdorlikka ega avtomobil faqatgina eng talabchan va boy kolleksionerlar uchun moʻljallangan boʻladi. Kelajakda ushbu poyga versiyasi asosida umumiy foydalanishdagi yoʻllar uchun moʻljallangan qulayroq modifikatsiyalar ham ishlab chiqarilishi kutilmoqda.
…