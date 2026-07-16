Afsonaviy Jensen Interceptor qaytmoqda: Yangi GTX modeli poyga yoʻlaklari uchun tayyorlanadi

·17·Avto
Afsonaviy Jensen Interceptor qaytmoqda: Yangi GTX modeli poyga yoʻlaklari uchun tayyorlanadi

Britaniyaning eng mashhur va klassik avtomobillaridan biri hisoblangan Jensen Interceptor yana ishlab chiqarishga qaytmoqda. Oksfordshirda joylashgan Jensen International Automotive (JIA) kompaniyasi ushbu afsonani butunlay yangi qiyofada, yaʼni faqat poyga yoʻlaklari (track-only) uchun moʻljallangan GTX superkari koʻrinishida taqdim etishini eʼlon qildi. Bu yangilik avtomobil ishqibozlari uchun kutilmagan sovgʻa boʻldi, chunki brend uzoq vaqt davomida faqat eski modellarni restomod qilish bilan shugʻullanib kelayotgan edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi Jensen Interceptor GTX shunchaki modernizatsiya qilingan nusxa emas, balki noldan yaratilgan muhandislik namunasidir. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, ushbu model kelajakda ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan yoʻl versiyalari uchun oʻziga xos texnologik asos boʻlib xizmat qiladi. Avtomobilning kuzovi va shassisi butunlay alyuminiydan tayyorlanadi, bu esa uning vaznini sezilarli darajada kamaytirish va dinamikasini oshirish imkonini beradi.

Texnik xususiyatlar va analog boshqaruv

GTX modelining yuragi superchargerdli V8 dvigateli boʻladi. JIA maʼlumotlariga koʻra, ushbu quvvat agregati maxsus buyurtma asosida ishlab chiqilgan boʻlib, u avtomobilga mislsiz tortish kuchi va tezlik baxsh etadi. Eng qiziqarli jihati shundaki, ishlab chiqaruvchilar "toʻliq analog haydash tajribasini" vaʼda qilmoqdalar. Bu esa zamonaviy elektron yordamchilardan voz kechib, mexanik uzatmalar qutisi va salonda jismoniy boshqaruv tugmalaridan foydalanishga ishora qiladi.

Loyiha rahbari David Duerdenning taʼkidlashicha, yangi modelning taqdimoti original Interceptor modelining 60 yillik yubileyiga toʻgʻri kelishi mumkin. Bu esa joriy yilning oxirigacha avtomobilning ilk rasmiy namoyishi oʻtkazilishidan dalolat beradi. Mazkur loyihada 1970-yillarda Jensen brendiga egalik qilgan Kjell Qvalening oʻgʻli Jeff Qvale ham asosiy hamkor sifatida ishtirok etmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Jensen brendi ostidagi soʻnggi yangi model 2001-yilda chiqarilgan S-V8 boʻlgan edi. Oʻshanda mutaxassislar tomonidan ijobiy baholangan boʻlsa-da, avtomobil tijoriy jihatdan muvaffaqiyat qozonmagan: jami 40 ta nusxa ishlab chiqarilib, ulardan atigi 23 tasi mijozlarga yetkazib berilgan edi. Yangi GTX esa ushbu muvaffaqiyatsizlikni yuvib tashlashga va brendning nufuzini qayta tiklashga qaratilgan.

Hozircha GTX modelining aniq narxi va texnik koʻrsatkichlari sir tutilmoqda. Biroq, ekspertlarning fikricha, bunday eksklyuziv va yuqori unumdorlikka ega avtomobil faqatgina eng talabchan va boy kolleksionerlar uchun moʻljallangan boʻladi. Kelajakda ushbu poyga versiyasi asosida umumiy foydalanishdagi yoʻllar uchun moʻljallangan qulayroq modifikatsiyalar ham ishlab chiqarilishi kutilmoqda.

JensenInterceptorGTXSuperkarAvto-olam
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gibrid avtomobillar uchun soliq imtiyozlari: Kompaniya transportidan foydalanish nega foydali?Gibrid avtomobillar uchun soliq imtiyozlari: Kompaniya transportidan foydalanish nega foydali?Bugun, 12:21Buyuk Britaniyadagi yangi soliq islohoti elektromobil bozoriga salbiy taʼsir qilishi mumkinBuyuk Britaniyadagi yangi soliq islohoti elektromobil bozoriga salbiy taʼsir qilishi mumkinBugun, 11:27Range Rover Sport Electric: V8 dvigatelisiz ham hayratlantira oladigan quvvatRange Rover Sport Electric: V8 dvigatelisiz ham hayratlantira oladigan quvvatBugun, 04:54Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamasLand Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamasKecha, 15:52Volkswagen yangi ID Cross elektromobilini taqdim etdi: Renault 4 ga munosib raqibVolkswagen yangi ID Cross elektromobilini taqdim etdi: Renault 4 ga munosib raqibKecha, 15:25BMW kompaniyasi yangi i3 Touring elektr universalini sinovdan o'tkazmoqdaBMW kompaniyasi yangi i3 Touring elektr universalini sinovdan o'tkazmoqdaKecha, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi