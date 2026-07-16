Jud Bellingem va Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi fojiasi
Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi navbatdagi yurishi kutilmagan va alamli yakun topdi. Yarim final bahsida Argentina terma jamoasiga qarshi maydonga tushgan “Uch sherlar” so’nggi daqiqalarda g’alabani qo’ldan chiqarib, turnir bilan xayrlashishga majbur bo’ldi. Mazkur mag‛lubiyat jamoa yetakchisi Jud Bellingem uchun haqiqiy ruhiy zarba bo’ldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Atlanta shahridagi stadionda kechgan bahsda Angliya Anthony Gordon’ning goli evaziga hisobda oldinda borayotgan edi. Biroq uchrashuv yakunlanishi arafasida Argentina bosimni kuchaytirib, ikki bor darvozani ishg’ol etdi va 2:1 hisobida g’alaba qozondi. Real Madrid yulduzi Bellingham butun turnir davomida jamoasini o’z ortidan ergashtirgan bo’lsa-da, bu safar uning sa’y-harakatlari final yo’llanmasi uchun yetarli bo’lmadi.
Goal.com nashri xabariga ko’ra, uchrashuvdan so’ng 23 yoshli yarim himoyachi o’z his-tuyg’ularini jilovlay olmadi. Turnir davomida 7 ta golda bevosita ishtirok etgan (jumladan, Norvegiya bilan bahsdagi dubl) futbolchi uchun bu mag‛lubiyat faoliyatidagi eng og’ir lahzalardan biriga aylandi. Euro-2024 finalidagi mag‛lubiyat va Real Madrid safidagi murakkab mavsumdan so’ng, Bellingham bu safar Angliyani 1966-yildan buyon ilk bor Jahon chempionati finaliga olib chiqishni maqsad qilgan edi.
Tomas Tuchelning taktik xatosi va tanqidlarO’yindan so’ng o’tkazilgan matbuot anjumanida Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuchel mag‛lubiyat uchun mas‛uliyatni o’z zimmasiga oldi. Murabbiy hisobda oldinda borayotgan vaqtda himoyaviy taktikaga (beshta himoyachili sxema) o’tish qarori xato bo’lganini tan oldi. Uning so’zlariga ko’ra, bu o‛garish jamoani passiv holatga tushirib qo’ygan va Argentinaga tashabbusni berib qo’yishga sabab bo’lgan.
“Biz beshta himoyachiga o’tishga qaror qildik, chunki maydonda bo’shliqlar juda ko’payib ketgan edi. Argentina tavakkal qilib o’ynadi va ritmni oshirdi. Biz esa aksincha, qo’limizdagi bor narsani yo‛kotishdan qo’rqib, orqaga chekindik. Murabbiy sifatida bu xato uchun javobgarman”, — deya ta’kidladi germaniyalik mutaxassis.
Shunga qaramay, Angliya futbol assotsiatsiyasi (FA) rahbari Mark Bullingham murabbiyga to’liq ishonch bildirishda davom etmoqda. Xabarlarga ko’ra, Tomas Tuchel 2028-yilda Angliya mezbonlik qiladigan Yevropa chempionatiga qadar o’z lavozimida qoladi. Murabbiyning o’zi ham iste’foga chiqish niyati yo’qligini va shartnoma yakuniga qadar ishlashini tasdiqladi.
Bellinghamning muxlislarga murojaatiMag‛lubiyatdan so’ng Jud Bellingem o‛ta samimiy va og’riqli intervyu berdi. U muxlislarga yillar davomida bir xil gaplarni takrorlashdan charchaganini, ammo bu safar haqiqatdan ham chempionlikka yaqin kelishganini aytdi. “Bu juda alamli. Men Angliya bilan bu marrani bosib o’tishni juda xohlagan edim. Hozir boshimda faqat hafsala pir bo’lishi va og’riq bor, muxlislardan uzr so’rayman”, — dedi u.
Ushbu mag‛lubiyat Angliya futbol jamoatchiligi uchun katta muhokamalarga sabab bo’lmoqda. Jamoaning tarkibi va imkoniyatlari yuqori baholangan bo’lsa-da, hal qiluvchi pallada tajriba va taktik barqarorlik yetishmagani ko’zga tashlandi. Endilikda “Uch sherlar” diqqat markazini kelgusi turnirlarga qaratishga majbur.
…