Jud Bellingem va Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi fojiasi

·44·Sport
Jud Bellingem va Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi fojiasi

Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi navbatdagi yurishi kutilmagan va alamli yakun topdi. Yarim final bahsida Argentina terma jamoasiga qarshi maydonga tushgan “Uch sherlar” so’nggi daqiqalarda g’alabani qo’ldan chiqarib, turnir bilan xayrlashishga majbur bo’ldi. Mazkur mag‛lubiyat jamoa yetakchisi Jud Bellingem uchun haqiqiy ruhiy zarba bo’ldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Atlanta shahridagi stadionda kechgan bahsda Angliya Anthony Gordon’ning goli evaziga hisobda oldinda borayotgan edi. Biroq uchrashuv yakunlanishi arafasida Argentina bosimni kuchaytirib, ikki bor darvozani ishg’ol etdi va 2:1 hisobida g’alaba qozondi. Real Madrid yulduzi Bellingham butun turnir davomida jamoasini o’z ortidan ergashtirgan bo’lsa-da, bu safar uning sa’y-harakatlari final yo’llanmasi uchun yetarli bo’lmadi.

Goal.com nashri xabariga ko’ra, uchrashuvdan so’ng 23 yoshli yarim himoyachi o’z his-tuyg’ularini jilovlay olmadi. Turnir davomida 7 ta golda bevosita ishtirok etgan (jumladan, Norvegiya bilan bahsdagi dubl) futbolchi uchun bu mag‛lubiyat faoliyatidagi eng og’ir lahzalardan biriga aylandi. Euro-2024 finalidagi mag‛lubiyat va Real Madrid safidagi murakkab mavsumdan so’ng, Bellingham bu safar Angliyani 1966-yildan buyon ilk bor Jahon chempionati finaliga olib chiqishni maqsad qilgan edi.

Tomas Tuchelning taktik xatosi va tanqidlar

O’yindan so’ng o’tkazilgan matbuot anjumanida Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuchel mag‛lubiyat uchun mas‛uliyatni o’z zimmasiga oldi. Murabbiy hisobda oldinda borayotgan vaqtda himoyaviy taktikaga (beshta himoyachili sxema) o’tish qarori xato bo’lganini tan oldi. Uning so’zlariga ko’ra, bu o‛garish jamoani passiv holatga tushirib qo’ygan va Argentinaga tashabbusni berib qo’yishga sabab bo’lgan.

“Biz beshta himoyachiga o’tishga qaror qildik, chunki maydonda bo’shliqlar juda ko’payib ketgan edi. Argentina tavakkal qilib o’ynadi va ritmni oshirdi. Biz esa aksincha, qo’limizdagi bor narsani yo‛kotishdan qo’rqib, orqaga chekindik. Murabbiy sifatida bu xato uchun javobgarman”, — deya ta’kidladi germaniyalik mutaxassis.

Shunga qaramay, Angliya futbol assotsiatsiyasi (FA) rahbari Mark Bullingham murabbiyga to’liq ishonch bildirishda davom etmoqda. Xabarlarga ko’ra, Tomas Tuchel 2028-yilda Angliya mezbonlik qiladigan Yevropa chempionatiga qadar o’z lavozimida qoladi. Murabbiyning o’zi ham iste’foga chiqish niyati yo’qligini va shartnoma yakuniga qadar ishlashini tasdiqladi.

Bellinghamning muxlislarga murojaati

Mag‛lubiyatdan so’ng Jud Bellingem o‛ta samimiy va og’riqli intervyu berdi. U muxlislarga yillar davomida bir xil gaplarni takrorlashdan charchaganini, ammo bu safar haqiqatdan ham chempionlikka yaqin kelishganini aytdi. “Bu juda alamli. Men Angliya bilan bu marrani bosib o’tishni juda xohlagan edim. Hozir boshimda faqat hafsala pir bo’lishi va og’riq bor, muxlislardan uzr so’rayman”, — dedi u.

Ushbu mag‛lubiyat Angliya futbol jamoatchiligi uchun katta muhokamalarga sabab bo’lmoqda. Jamoaning tarkibi va imkoniyatlari yuqori baholangan bo’lsa-da, hal qiluvchi pallada tajriba va taktik barqarorlik yetishmagani ko’zga tashlandi. Endilikda “Uch sherlar” diqqat markazini kelgusi turnirlarga qaratishga majbur.

AngliyaJude BellinghamTomas TuchelJahon ChempionatiArgentina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Angliya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng tanqidchilarga javob qaytardiLionel Messi Angliya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng tanqidchilarga javob qaytardiBugun, 12:31Ammanda start: 12 dzyudochimiz ilk kuni tatamiga chiqadiAmmanda start: 12 dzyudochimiz ilk kuni tatamiga chiqadiBugun, 12:01Messi va Bellinghem tortishuvida qanday gaplar aytilgan edi?Messi va Bellinghem tortishuvida qanday gaplar aytilgan edi?Bugun, 11:57Opta JCH-2026 finali favoritini aytdi: farq unchalik katta emasOpta JCH-2026 finali favoritini aytdi: farq unchalik katta emasBugun, 11:55Tomas Tuxel qarorini aytdi: u Angliyadan ketmaydi...Tomas Tuxel qarorini aytdi: u Angliyadan ketmaydi...Bugun, 11:48Bellingem Messiga qarshi o‘ynab, bir haqiqatni angladi...Bellingem Messiga qarshi o‘ynab, bir haqiqatni angladi...Bugun, 11:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi