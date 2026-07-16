Jahon chempionati: Argentina Angliyani magʻlub etib, finalga yoʻl oldi

·52·Sport
Jahon chempionati: Argentina Angliyani magʻlub etib, finalga yoʻl oldi

Futbol boʻyicha jahon chempionatining yarim final bahsida Argentina terma jamoasi Angliya ustidan irodali gʻalabaga erishib, turnirning hal qiluvchi oʻyiniga yoʻllanmani qoʻlga kiritdi. Uchrashuvning katta qismida ustunlik qilgan inglizlar soʻnggi daqiqalarda gʻalabani qoʻldan boy berishdi. Bu magʻlubiyat Angliya uchun yana bir bor katta turnirlardagi ruhiy tayyorgarlik bilan bogʻliq muammolarni yuzaga chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyinning 55-daqiqasida Morgan Rogers tomonidan yetkazib berilgan uzatmani Anthony Gordon darvozaga aniq yoʻllab, Angliyani hisobda oldinga olib chiqqan edi. Ushbu goldan soʻng "uch sherlar" 1966-yildan buyon ilk bor jahon chempionati finaliga chiqishga juda yaqin turgandilar. Biroq bosh murabbiy Thomas Tuchel tomonidan amalga oshirilgan taktik oʻzgarishlar oʻyin taqdirini butunlay oʻzgartirib yubordi.

Thomas Tuchelning taktik xatosi va himoyaviy oʻyin

Hisobda oldinga chiqib olgan Angliya oʻyinni nazorat qilish oʻrniga, mudofaaga haddan tashqari koʻp eʼtibor qaratdi. Thomas Tuchel gol muallifi Anthony Gordonni zaxiraga olib, uning oʻrniga himoyachi Ezri Konsani maydonga tushirdi. Keyinchalik yana ikki nafar himoyachi tushirilishi Angliyaning oʻz jarima maydonchasi atrofiga "avtobus" qoʻyishiga sabab boʻldi. Bu taktik yurish Lionel Messi kabi kreativ futbolchilarga erkinlik berib qoʻydi.

Argentina terma jamoasi oʻyinning soʻnggi 10 daqiqaligida bosimni keskin oshirdi. Lionel Messi maydon markazida va hujum chizigʻida yetakchilikni oʻz qoʻliga olib, jamoasining hujumlarini tashkil qildi. Natijada, oʻyin tugashiga besh daqiqa qolganida Enzo Fernandez hisobni tenglashtirdi. Oradan koʻp oʻtmay, Lautaro Martinez Messi uzatgan toʻpni darvozaga joylab, Argentinaga gʻalaba keltiruvchi golni urdi.

Murabbiyning iqrori va oqibatlar

Oʻyindan soʻng Thomas Tuchel magʻlubiyat sabablarini tushuntirishga harakat qildi. "Biz hech qanday tuzilmada faol boʻla olmadik. Raqib bilan kurashga kirishishda va pressingda sustkashlikka yoʻl qoʻydik. Uzatmalarni qaytarishda ham muammolar yuzaga keldi", — deya taʼkidladi murabbiy. Goal.com nashrining yozishicha, Tuchelning oʻta ehtiyotkorona taktikasi Angliyaning final orzularini chippakka chiqardi.

Argentina esa oʻz tarixida navbatdagi bor jahon chempionati finaliga yoʻl oldi. Lionel Messi boshchiligidagi jamoa yarim finallardagi oʻzining magʻlubiyatsiz seriyasini davom ettirmoqda. Angliya uchun esa bu magʻlubiyat yana bir bor katta imkoniyatning boy berilishi sifatida tarixda qoladi. Jamoa muxlislari va mutaxassislar Tuchelning qarorlarini keskin tanqid ostiga olishmoqda, chunki Angliya tarkib jihatidan raqibga munosib qarshilik koʻrsatishga qodir edi.

Jahon ChempionatiArgentinaAngliyaLionel MessiThomas Tuchel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina final oldidan jazo xavfiga duch keldi...Argentina final oldidan jazo xavfiga duch keldi...Bugun, 14:34Lionel Messi va Argentina futbolchilari Jordan Pickfordning maxfiy usulini fosh etishdiLionel Messi va Argentina futbolchilari Jordan Pickfordning maxfiy usulini fosh etishdiBugun, 13:58Harry Kane jahon chempionatidagi kelajagi va Argentinadan uchralgan magʻlubiyat haqida gapirdiHarry Kane jahon chempionatidagi kelajagi va Argentinadan uchralgan magʻlubiyat haqida gapirdiBugun, 13:12Jud Bellingem va Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi fojiasiJud Bellingem va Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi fojiasiBugun, 12:38Lionel Messi Angliya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng tanqidchilarga javob qaytardiLionel Messi Angliya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng tanqidchilarga javob qaytardiBugun, 12:31Ammanda start: 12 dzyudochimiz ilk kuni tatamiga chiqadiAmmanda start: 12 dzyudochimiz ilk kuni tatamiga chiqadiBugun, 12:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi