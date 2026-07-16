Jahon chempionati: Argentina Angliyani magʻlub etib, finalga yoʻl oldi
Futbol boʻyicha jahon chempionatining yarim final bahsida Argentina terma jamoasi Angliya ustidan irodali gʻalabaga erishib, turnirning hal qiluvchi oʻyiniga yoʻllanmani qoʻlga kiritdi. Uchrashuvning katta qismida ustunlik qilgan inglizlar soʻnggi daqiqalarda gʻalabani qoʻldan boy berishdi. Bu magʻlubiyat Angliya uchun yana bir bor katta turnirlardagi ruhiy tayyorgarlik bilan bogʻliq muammolarni yuzaga chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyinning 55-daqiqasida Morgan Rogers tomonidan yetkazib berilgan uzatmani Anthony Gordon darvozaga aniq yoʻllab, Angliyani hisobda oldinga olib chiqqan edi. Ushbu goldan soʻng "uch sherlar" 1966-yildan buyon ilk bor jahon chempionati finaliga chiqishga juda yaqin turgandilar. Biroq bosh murabbiy Thomas Tuchel tomonidan amalga oshirilgan taktik oʻzgarishlar oʻyin taqdirini butunlay oʻzgartirib yubordi.
Thomas Tuchelning taktik xatosi va himoyaviy oʻyinHisobda oldinga chiqib olgan Angliya oʻyinni nazorat qilish oʻrniga, mudofaaga haddan tashqari koʻp eʼtibor qaratdi. Thomas Tuchel gol muallifi Anthony Gordonni zaxiraga olib, uning oʻrniga himoyachi Ezri Konsani maydonga tushirdi. Keyinchalik yana ikki nafar himoyachi tushirilishi Angliyaning oʻz jarima maydonchasi atrofiga "avtobus" qoʻyishiga sabab boʻldi. Bu taktik yurish Lionel Messi kabi kreativ futbolchilarga erkinlik berib qoʻydi.
Argentina terma jamoasi oʻyinning soʻnggi 10 daqiqaligida bosimni keskin oshirdi. Lionel Messi maydon markazida va hujum chizigʻida yetakchilikni oʻz qoʻliga olib, jamoasining hujumlarini tashkil qildi. Natijada, oʻyin tugashiga besh daqiqa qolganida Enzo Fernandez hisobni tenglashtirdi. Oradan koʻp oʻtmay, Lautaro Martinez Messi uzatgan toʻpni darvozaga joylab, Argentinaga gʻalaba keltiruvchi golni urdi.
Murabbiyning iqrori va oqibatlarOʻyindan soʻng Thomas Tuchel magʻlubiyat sabablarini tushuntirishga harakat qildi. "Biz hech qanday tuzilmada faol boʻla olmadik. Raqib bilan kurashga kirishishda va pressingda sustkashlikka yoʻl qoʻydik. Uzatmalarni qaytarishda ham muammolar yuzaga keldi", — deya taʼkidladi murabbiy. Goal.com nashrining yozishicha, Tuchelning oʻta ehtiyotkorona taktikasi Angliyaning final orzularini chippakka chiqardi.
Argentina esa oʻz tarixida navbatdagi bor jahon chempionati finaliga yoʻl oldi. Lionel Messi boshchiligidagi jamoa yarim finallardagi oʻzining magʻlubiyatsiz seriyasini davom ettirmoqda. Angliya uchun esa bu magʻlubiyat yana bir bor katta imkoniyatning boy berilishi sifatida tarixda qoladi. Jamoa muxlislari va mutaxassislar Tuchelning qarorlarini keskin tanqid ostiga olishmoqda, chunki Angliya tarkib jihatidan raqibga munosib qarshilik koʻrsatishga qodir edi.
…