Lionel Messi Angliya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng tanqidchilarga javob qaytardi

·44·Sport
Lionel Messi Angliya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng tanqidchilarga javob qaytardi

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi Jahon chempionati yarim finalida Angliya ustidan qozonilgan qiyin gʻalabadan soʻng oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning taʼkidlashicha, ushbu bahsdagi magʻlubiyat jamoaning soʻnggi yillardagi muvaffaqiyatlariga qaramay, asossiz va keskin tanqidlarga sabab boʻlishi mumkin edi. Messi oʻz jamoasining irodasini yuqori baholab, ketma-ket ikkinchi bor finalga yoʻl olganidan faxrlanishini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Argentina va Angliya oʻrtasidagi murosasiz kechgan yarim final bahsida "albiseleste" 2-1 hisobida gʻalaba qozondi. Oʻyin davomida hisobda ortda qolganiga qaramay, argentinaliklar xarakter koʻrsatib, oʻyin taqdirini oʻz foydalariga hal qilishdi. Ushbu gʻalaba amaldagi jahon chempionlarini finalda Ispaniyaga qarshi hal qiluvchi bahsga olib chiqdi va jamoaning xalqaro maydondagi gegemonligini yana bir bor isbotladi.

TyC Sports nashriga bergan intervyusida Lionel Messi Angliyaga qarshi oʻyin oddiy uchrashuvdan koʻra muhimroq ahamiyatga ega boʻlganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, madhiya yangrayotgan paytdayoq hissiyotlar eng yuqori nuqtaga chiqqan va bu gʻalaba nafaqat futbolchilar, balki butun Argentina xalqi uchun oʻta zarur edi.

Tanqidlar xavfi va jamoa irodasi

Messi agar jamoa magʻlub boʻlganida, muxlislar va ekspertlar tomonidan tushunarsiz eʼtirozlar bildirilishi mumkinligini yashirmadi. "Biz Angliyaga qarshi oʻyinda yutqaza olmasdik. Garchi bu jamoa hech kimdan qarzdor boʻlmasa-da, argentinaliklarning feʼl-atvorini bilasiz — ular doim koʻproq narsani talab qilishadi. Oʻylaymanki, agar yutqazganimizda, odamlar turli bemaʼni gaplarni gapirishni boshlashardi, biz esa ularga bunday imkoniyatni bermadik", — dedi hujumchi.

Sardorning fikricha, Argentina maydonda raqibidan kuchliroq ekanini his qilib turgan, biroq bunday darajadagi oʻyinlarda tarixiy raqobat va bosim katta rol oʻynaydi. Lionel Messi jamoaning jismoniy holati borasidagi shubhalarga ham toʻxtalib oʻtdi. Turnir oldidan bir qator yetakchi futbolchilar jarohatlar bilan bogʻliq muammolarga duch kelgan edi, bu esa koʻpchilikda xavotir uygʻotgan.

"Bu gʻalaba meni hayron qoldirmadi. Men bu yigitlarni yaxshi taniyman va nimalarga qodirligimizni bilaman. Odamlarda shubha boʻlgan boʻlishi mumkin, chunki ayrim futbolchilarimiz oʻz imkoniyatlari darajasida emasdi. Ammo bu gʻoya atrofida birlashganimizda, jamoa oʻzida qoʻshimcha kuch topa oladi. Ular bir-birlaridan ilhomlanib, borini berishdi", — deya qoʻshimcha qildi Messi.

Shunday qilib, Argentina oʻz tarixidagi navbatdagi muhim gʻalabani qoʻlga kiritdi. Endi Lionel Messi boshchiligidagi jamoani Ispaniyaga qarshi kechadigan final bahsi kutmoqda. Ushbu gʻalaba Argentina futboli uchun nafaqat sport natijasi, balki milliy gʻurur masalasi ekani yana bir bor namoyon boʻldi.

Lionel MessiArgentinaAngliyaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem va Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi fojiasiJud Bellingem va Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi fojiasiBugun, 12:38Ammanda start: 12 dzyudochimiz ilk kuni tatamiga chiqadiAmmanda start: 12 dzyudochimiz ilk kuni tatamiga chiqadiBugun, 12:01Messi va Bellinghem tortishuvida qanday gaplar aytilgan edi?Messi va Bellinghem tortishuvida qanday gaplar aytilgan edi?Bugun, 11:57Opta JCH-2026 finali favoritini aytdi: farq unchalik katta emasOpta JCH-2026 finali favoritini aytdi: farq unchalik katta emasBugun, 11:55Tomas Tuxel qarorini aytdi: u Angliyadan ketmaydi...Tomas Tuxel qarorini aytdi: u Angliyadan ketmaydi...Bugun, 11:48Bellingem Messiga qarshi o‘ynab, bir haqiqatni angladi...Bellingem Messiga qarshi o‘ynab, bir haqiqatni angladi...Bugun, 11:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi