Lionel Messi Angliya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng tanqidchilarga javob qaytardi
Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi Jahon chempionati yarim finalida Angliya ustidan qozonilgan qiyin gʻalabadan soʻng oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning taʼkidlashicha, ushbu bahsdagi magʻlubiyat jamoaning soʻnggi yillardagi muvaffaqiyatlariga qaramay, asossiz va keskin tanqidlarga sabab boʻlishi mumkin edi. Messi oʻz jamoasining irodasini yuqori baholab, ketma-ket ikkinchi bor finalga yoʻl olganidan faxrlanishini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Argentina va Angliya oʻrtasidagi murosasiz kechgan yarim final bahsida "albiseleste" 2-1 hisobida gʻalaba qozondi. Oʻyin davomida hisobda ortda qolganiga qaramay, argentinaliklar xarakter koʻrsatib, oʻyin taqdirini oʻz foydalariga hal qilishdi. Ushbu gʻalaba amaldagi jahon chempionlarini finalda Ispaniyaga qarshi hal qiluvchi bahsga olib chiqdi va jamoaning xalqaro maydondagi gegemonligini yana bir bor isbotladi.
TyC Sports nashriga bergan intervyusida Lionel Messi Angliyaga qarshi oʻyin oddiy uchrashuvdan koʻra muhimroq ahamiyatga ega boʻlganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, madhiya yangrayotgan paytdayoq hissiyotlar eng yuqori nuqtaga chiqqan va bu gʻalaba nafaqat futbolchilar, balki butun Argentina xalqi uchun oʻta zarur edi.
Tanqidlar xavfi va jamoa irodasiMessi agar jamoa magʻlub boʻlganida, muxlislar va ekspertlar tomonidan tushunarsiz eʼtirozlar bildirilishi mumkinligini yashirmadi. "Biz Angliyaga qarshi oʻyinda yutqaza olmasdik. Garchi bu jamoa hech kimdan qarzdor boʻlmasa-da, argentinaliklarning feʼl-atvorini bilasiz — ular doim koʻproq narsani talab qilishadi. Oʻylaymanki, agar yutqazganimizda, odamlar turli bemaʼni gaplarni gapirishni boshlashardi, biz esa ularga bunday imkoniyatni bermadik", — dedi hujumchi.
Sardorning fikricha, Argentina maydonda raqibidan kuchliroq ekanini his qilib turgan, biroq bunday darajadagi oʻyinlarda tarixiy raqobat va bosim katta rol oʻynaydi. Lionel Messi jamoaning jismoniy holati borasidagi shubhalarga ham toʻxtalib oʻtdi. Turnir oldidan bir qator yetakchi futbolchilar jarohatlar bilan bogʻliq muammolarga duch kelgan edi, bu esa koʻpchilikda xavotir uygʻotgan.
"Bu gʻalaba meni hayron qoldirmadi. Men bu yigitlarni yaxshi taniyman va nimalarga qodirligimizni bilaman. Odamlarda shubha boʻlgan boʻlishi mumkin, chunki ayrim futbolchilarimiz oʻz imkoniyatlari darajasida emasdi. Ammo bu gʻoya atrofida birlashganimizda, jamoa oʻzida qoʻshimcha kuch topa oladi. Ular bir-birlaridan ilhomlanib, borini berishdi", — deya qoʻshimcha qildi Messi.
Shunday qilib, Argentina oʻz tarixidagi navbatdagi muhim gʻalabani qoʻlga kiritdi. Endi Lionel Messi boshchiligidagi jamoani Ispaniyaga qarshi kechadigan final bahsi kutmoqda. Ushbu gʻalaba Argentina futboli uchun nafaqat sport natijasi, balki milliy gʻurur masalasi ekani yana bir bor namoyon boʻldi.
…