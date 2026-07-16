.ru va .rf domen zonalari: Egalar soni saytlar miqdoridan tezroq oʻsmoqda
Rossiya segmentidagi milliy domen zonalari — .ru va .rf manzillarida qiziqarli tendensiya kuzatilmoqda. 2026-yilning birinchi yarmi yakunlariga koʻra, ushbu zonalardagi domen egalari (administratorlari) soni bevosita roʻyxatdan oʻtkazilgan saytlar soniga qaraganda ancha tezroq koʻpaygan. Bu holat bozorda yangi ishtirokchilarning faollashgani va raqamli identifikatsiya talablarining oʻzgarishi bilan izohlanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kommersant nashrining .RU/.RF domenlari muvofiqlashtirish markazi maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, joriy yilning dastlabki olti oyida .ru zonasidagi domenlar soni 6,1 millionga yetgan. Garchi yarim yil ichida 81,5 mingta yangi manzil qoʻshilgan boʻlsa-da, oʻsish surʼati oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 1,3 foizgacha sekinlashgan. Aksincha, kirill alifbosidagi .rf zonasida oʻsish tezlashib, jami domenlar soni 803 mingtani tashkil etgan.
Administratorlar sonidagi keskin sakrashStatistik tahlillar shuni koʻrsatadiki, domen egalari boʻlgan jismoniy va yuridik shaxslar soni ancha yuqori surʼatda ortmoqda. Xususan, .ru zonasida administratorlar soni 188,6 mingtaga (+9,15%), .rf zonasida esa 34,3 mingtaga (+10,28%) koʻpaygan. Mutaxassislarning fikricha, bu yangi roʻyxatdan oʻtishlar yirik domen portfellarini kengaytirish hisobiga emas, balki bozorga yangi tadbirkorlarning kirib kelishi hisobiga yuz bermoqda.
Ushbu oʻzgarishlarga bir qancha omillar sabab boʻlmoqda:
- Egalikni identifikatsiya qilish boʻyicha yangi qonuniy talablarga tayyorgarlik;
- Kichik va oʻrta biznes vakillarining oʻz brendlari uchun alohida manzillarni band qilishi;
- Muayyan marketing kampaniyalari va qisqa muddatli loyihalar uchun maxsus domenlar yaratish amaliyoti.
Kirill alifbosidagi domenlarga qiziqish ortmoqda.rf zonasidagi oʻsish surʼatlarining tezlashishi rus tilidagi onlayn-doʻkonlarning rivojlanishi bilan bogʻliq. Kirill alifbosidagi manzillar mahalliy auditoriya uchun tushunarli va eslab qolish oson boʻlgani sababli, koʻplab kompaniyalar oʻz asosiy saytlariga qoʻshimcha ravishda ushbu zonadan ham joy band qilmoqdalar.
Shu bilan birga, .ru zonasida oʻsishning sekinlashishi bozorning toʻyinganligi bilan izohlanadi. Eng jozibador va qisqa domenlar allaqachon band qilingan, bu esa yangi foydalanuvchilarni muqobil zonalar yoki uzunroq nomlar tanlashga majbur qilmoqda. Kelajakda domen egalari sonining ortishi raqamli iqtisodiyotda xizmat koʻrsatuvchi subyektlar oʻrtasidagi raqobat yanada kuchayishidan dalolat beradi.
…