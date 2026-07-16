.ru va .rf domen zonalari: Egalar soni saytlar miqdoridan tezroq oʻsmoqda

·29·Texno
.ru va .rf domen zonalari: Egalar soni saytlar miqdoridan tezroq oʻsmoqda

Rossiya segmentidagi milliy domen zonalari — .ru va .rf manzillarida qiziqarli tendensiya kuzatilmoqda. 2026-yilning birinchi yarmi yakunlariga koʻra, ushbu zonalardagi domen egalari (administratorlari) soni bevosita roʻyxatdan oʻtkazilgan saytlar soniga qaraganda ancha tezroq koʻpaygan. Bu holat bozorda yangi ishtirokchilarning faollashgani va raqamli identifikatsiya talablarining oʻzgarishi bilan izohlanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kommersant nashrining .RU/.RF domenlari muvofiqlashtirish markazi maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, joriy yilning dastlabki olti oyida .ru zonasidagi domenlar soni 6,1 millionga yetgan. Garchi yarim yil ichida 81,5 mingta yangi manzil qoʻshilgan boʻlsa-da, oʻsish surʼati oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 1,3 foizgacha sekinlashgan. Aksincha, kirill alifbosidagi .rf zonasida oʻsish tezlashib, jami domenlar soni 803 mingtani tashkil etgan.

Administratorlar sonidagi keskin sakrash

Statistik tahlillar shuni koʻrsatadiki, domen egalari boʻlgan jismoniy va yuridik shaxslar soni ancha yuqori surʼatda ortmoqda. Xususan, .ru zonasida administratorlar soni 188,6 mingtaga (+9,15%), .rf zonasida esa 34,3 mingtaga (+10,28%) koʻpaygan. Mutaxassislarning fikricha, bu yangi roʻyxatdan oʻtishlar yirik domen portfellarini kengaytirish hisobiga emas, balki bozorga yangi tadbirkorlarning kirib kelishi hisobiga yuz bermoqda.

Ushbu oʻzgarishlarga bir qancha omillar sabab boʻlmoqda:

  • Egalikni identifikatsiya qilish boʻyicha yangi qonuniy talablarga tayyorgarlik;
  • Kichik va oʻrta biznes vakillarining oʻz brendlari uchun alohida manzillarni band qilishi;
  • Muayyan marketing kampaniyalari va qisqa muddatli loyihalar uchun maxsus domenlar yaratish amaliyoti.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va tadbirkorlar uchun ham bu jarayonlar ahamiyatli. Rossiya internet segmenti (Runet) bilan hamkorlik qiluvchi mahalliy eksportchilar va IT-mutaxassislar uchun .ru zonasida qisqa va esda qolarli manzillar kamayib borayotgani, .rf zonasida esa tanlov imkoniyati kengligi muhim signal hisoblanadi.

Kirill alifbosidagi domenlarga qiziqish ortmoqda

.rf zonasidagi oʻsish surʼatlarining tezlashishi rus tilidagi onlayn-doʻkonlarning rivojlanishi bilan bogʻliq. Kirill alifbosidagi manzillar mahalliy auditoriya uchun tushunarli va eslab qolish oson boʻlgani sababli, koʻplab kompaniyalar oʻz asosiy saytlariga qoʻshimcha ravishda ushbu zonadan ham joy band qilmoqdalar.

Shu bilan birga, .ru zonasida oʻsishning sekinlashishi bozorning toʻyinganligi bilan izohlanadi. Eng jozibador va qisqa domenlar allaqachon band qilingan, bu esa yangi foydalanuvchilarni muqobil zonalar yoki uzunroq nomlar tanlashga majbur qilmoqda. Kelajakda domen egalari sonining ortishi raqamli iqtisodiyotda xizmat koʻrsatuvchi subyektlar oʻrtasidagi raqobat yanada kuchayishidan dalolat beradi.

DomenInternetRossiyaTexnologiyaSayt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

VK xoldingi RuStore ilovalar doʻkonini sotishga qaror qildiVK xoldingi RuStore ilovalar doʻkonini sotishga qaror qildiBugun, 14:29Xiaomi oʻndan ortiq mashhur smartfonlariga xizmat koʻrsatishni toʻxtatdiXiaomi oʻndan ortiq mashhur smartfonlariga xizmat koʻrsatishni toʻxtatdiBugun, 13:53Starlink va NTT Docomo hamkorligi: Yaponiya koinotdan aloqa oʻrnatishda yetakchilik qilmoqdaStarlink va NTT Docomo hamkorligi: Yaponiya koinotdan aloqa oʻrnatishda yetakchilik qilmoqdaBugun, 12:56Starlink V5 taqdim etildi: Yangi avlod terminallari yanada ixcham va energiya tejamkorStarlink V5 taqdim etildi: Yangi avlod terminallari yanada ixcham va energiya tejamkorBugun, 12:21Samsung Galaxy Z Fold 8 va iPhone Ultra: Buklama smartfonlar dizayni oʻxshash boʻladimi?Samsung Galaxy Z Fold 8 va iPhone Ultra: Buklama smartfonlar dizayni oʻxshash boʻladimi?Bugun, 12:00Sunʼiy intelektga yiliga 5 trillion dollar sarmoya kerak: SoftBank rahbari keskin bayonot berdiSunʼiy intelektga yiliga 5 trillion dollar sarmoya kerak: SoftBank rahbari keskin bayonot berdiBugun, 11:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi