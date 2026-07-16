Starlink va NTT Docomo hamkorligi: Yaponiya koinotdan aloqa oʻrnatishda yetakchilik qilmoqda

·1·Texno
Starlink va NTT Docomo hamkorligi: Yaponiya koinotdan aloqa oʻrnatishda yetakchilik qilmoqda

Sunʼiy yoʻldosh orqali toʻgʻridan-toʻgʻri aloqa oʻrnatish texnologiyalari jahon bozorida yangi bosqichga chiqmoqda. SpaceX kompaniyasiga tegishli Starlink loyihasi Yaponiyaning eng yirik aloqa operatori NTT Docomo bilan hamkorlikda ulkan muvaffaqiyatga erishganini eʼlon qildi. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, Starlink Direct to Cell xizmatidan foydalanuvchilar soni kunchiqar mamlakatda 5 milliondan oshib ketdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu texnologiya oddiy smartfonlarga maxsus qoʻshimcha qurilmalarsiz, bevosita koinotdagi sunʼiy yoʻldoshlar orqali aloqaga chiqish imkonini beradi. ixbt.com nashri xabariga koʻra, 2026-yilning iyul oyi holatiga koʻra qayd etilgan ushbu koʻrsatkich koinot va mobil aloqa integratsiyasi naqadar tez rivojlanayotganini koʻrsatmoqda. NTT Docomo ushbu xizmatni 2026-yil aprel oyida ishga tushirgan edi.

Koinotdagi mobil minoralar

Starlink Direct to Cell texnologiyasining oʻziga xosligi shundaki, u koinotdagi sunʼiy yoʻldoshlarni oʻziga xos "uchib yuruvchi tayanch stansiyalari"ga aylantiradi. Bu tizim orqali 4G (LTE) standartini qoʻllab-quvvatlaydigan oddiy smartfonlar yordamida xabar almashish, ilovalardan foydalanish va maʼlumotlarni uzatish mumkin. Eng muhimi, bu xizmat anʼanaviy yer usti aloqa minoralari yetib bormagan hududlarda ham barqaror ishlaydi.

Yaponiyadagi foydalanuvchilar hatto qirgʻoqdan 12 dengiz mili uzoqlikda boʻlganlarida ham aloqada qolish imkoniyatiga ega boʻlishdi. Bu togʻli hududlar, chekka qishloqlar va dengiz sathida aloqa sifatini tubdan yaxshilashga xizmat qilmoqda. NTT Docomo nomi yapon tilidagi "dokomo" (hamma joyda) soʻziga ohangdosh boʻlib, kompaniya Starlink bilan hamkorlik orqali ushbu maʼnoni toʻliq oqlamoqda.

Favqulodda vaziyatlarda hayotiy muhim yechim

Yaponiyaning geografik joylashuvi va tabiiy ofatlar xavfi yuqoriligi sababli, bunday barqaror aloqa tizimi strategik ahamiyatga ega. Yer silkinishlari yoki sunamilar oqibatida yer usti infratuzilmasi zarar koʻrgan taqdirda, Starlink sunʼiy yoʻldoshlari uzluksiz aloqani taʼminlovchi yagona manba boʻlib xizmat qilishi mumkin.

Hozirda Yaponiyaning boshqa yirik operatorlari, jumladan SoftBank va KDDI ham ushbu texnologiyani faol sinovdan oʻtkazmoqda. Mutaxassislarning fikricha, koinotdan toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonga uzatiladigan signal yaqin yillarda butun dunyo boʻylab "oʻlik zonalar" yoki aloqa yoʻq hududlar tushunchasini butunlay yoʻq qiladi.

Oʻzbekiston kabi togʻli va keng choʻl hududlariga ega mamlakatlar uchun ham ushbu texnologiya kelajakda katta istiqbollarni vaʼda qiladi. Garchi hozircha xizmat cheklangan mamlakatlarda ishlayotgan boʻlsa-da, SpaceX global qamrovni kengaytirishda davom etmoqda.

StarlinkSpaceXNTT DocomoSunʼiy YoʻldoshTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink V5 taqdim etildi: Yangi avlod terminallari yanada ixcham va energiya tejamkorStarlink V5 taqdim etildi: Yangi avlod terminallari yanada ixcham va energiya tejamkorBugun, 12:21Samsung Galaxy Z Fold 8 va iPhone Ultra: Buklama smartfonlar dizayni oʻxshash boʻladimi?Samsung Galaxy Z Fold 8 va iPhone Ultra: Buklama smartfonlar dizayni oʻxshash boʻladimi?Bugun, 12:00Sunʼiy intelektga yiliga 5 trillion dollar sarmoya kerak: SoftBank rahbari keskin bayonot berdiSunʼiy intelektga yiliga 5 trillion dollar sarmoya kerak: SoftBank rahbari keskin bayonot berdiBugun, 11:25SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng qudratli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqdaSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng qudratli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqdaBugun, 10:55AQSHda 15 ming dollarlik arzon elektromobil taqdim etildi: Chip Motors yangiligiAQSHda 15 ming dollarlik arzon elektromobil taqdim etildi: Chip Motors yangiligiBugun, 10:23Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB tergovi avtopilot aybsizligini isbotladiTesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB tergovi avtopilot aybsizligini isbotladiBugun, 09:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi