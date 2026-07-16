Starlink va NTT Docomo hamkorligi: Yaponiya koinotdan aloqa oʻrnatishda yetakchilik qilmoqda
Sunʼiy yoʻldosh orqali toʻgʻridan-toʻgʻri aloqa oʻrnatish texnologiyalari jahon bozorida yangi bosqichga chiqmoqda. SpaceX kompaniyasiga tegishli Starlink loyihasi Yaponiyaning eng yirik aloqa operatori NTT Docomo bilan hamkorlikda ulkan muvaffaqiyatga erishganini eʼlon qildi. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, Starlink Direct to Cell xizmatidan foydalanuvchilar soni kunchiqar mamlakatda 5 milliondan oshib ketdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu texnologiya oddiy smartfonlarga maxsus qoʻshimcha qurilmalarsiz, bevosita koinotdagi sunʼiy yoʻldoshlar orqali aloqaga chiqish imkonini beradi. ixbt.com nashri xabariga koʻra, 2026-yilning iyul oyi holatiga koʻra qayd etilgan ushbu koʻrsatkich koinot va mobil aloqa integratsiyasi naqadar tez rivojlanayotganini koʻrsatmoqda. NTT Docomo ushbu xizmatni 2026-yil aprel oyida ishga tushirgan edi.
Koinotdagi mobil minoralarStarlink Direct to Cell texnologiyasining oʻziga xosligi shundaki, u koinotdagi sunʼiy yoʻldoshlarni oʻziga xos "uchib yuruvchi tayanch stansiyalari"ga aylantiradi. Bu tizim orqali 4G (LTE) standartini qoʻllab-quvvatlaydigan oddiy smartfonlar yordamida xabar almashish, ilovalardan foydalanish va maʼlumotlarni uzatish mumkin. Eng muhimi, bu xizmat anʼanaviy yer usti aloqa minoralari yetib bormagan hududlarda ham barqaror ishlaydi.
Yaponiyadagi foydalanuvchilar hatto qirgʻoqdan 12 dengiz mili uzoqlikda boʻlganlarida ham aloqada qolish imkoniyatiga ega boʻlishdi. Bu togʻli hududlar, chekka qishloqlar va dengiz sathida aloqa sifatini tubdan yaxshilashga xizmat qilmoqda. NTT Docomo nomi yapon tilidagi "dokomo" (hamma joyda) soʻziga ohangdosh boʻlib, kompaniya Starlink bilan hamkorlik orqali ushbu maʼnoni toʻliq oqlamoqda.
Favqulodda vaziyatlarda hayotiy muhim yechimYaponiyaning geografik joylashuvi va tabiiy ofatlar xavfi yuqoriligi sababli, bunday barqaror aloqa tizimi strategik ahamiyatga ega. Yer silkinishlari yoki sunamilar oqibatida yer usti infratuzilmasi zarar koʻrgan taqdirda, Starlink sunʼiy yoʻldoshlari uzluksiz aloqani taʼminlovchi yagona manba boʻlib xizmat qilishi mumkin.
Hozirda Yaponiyaning boshqa yirik operatorlari, jumladan SoftBank va KDDI ham ushbu texnologiyani faol sinovdan oʻtkazmoqda. Mutaxassislarning fikricha, koinotdan toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonga uzatiladigan signal yaqin yillarda butun dunyo boʻylab "oʻlik zonalar" yoki aloqa yoʻq hududlar tushunchasini butunlay yoʻq qiladi.
Oʻzbekiston kabi togʻli va keng choʻl hududlariga ega mamlakatlar uchun ham ushbu texnologiya kelajakda katta istiqbollarni vaʼda qiladi. Garchi hozircha xizmat cheklangan mamlakatlarda ishlayotgan boʻlsa-da, SpaceX global qamrovni kengaytirishda davom etmoqda.
…