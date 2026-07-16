Harry Kane jahon chempionatidagi kelajagi va Argentinadan uchralgan magʻlubiyat haqida gapirdi
Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane JCh-2026 yarim finalida Argentinadan uchralgan alamli magʻlubiyatdan soʻng oʻzining xalqaro maydondagi kelajagi borasida ilk bor fikr bildirdi. Thomas Tuchel boshqaruvidagi inglizlar Lionel Messi boshchiligidagi amaldagi chempionlarga qarshi bahsda hisobda oldinda borayotgan boʻlsalar-da, oʻyin oxiridagi pasayish tufayli final ostonasida toʻxtashga majbur boʻlishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Atlanta shahridagi stadionning mikst-zonasida jurnalistlar qarshisiga chiqqan 33 yoshli hujumchi oʻzini ruhan tushkun his qilayotganini yashirmadi. Undan ushbu uchrashuv uning faoliyatidagi soʻnggi jahon chempionati boʻlishi mumkinligi haqida soʻralganda, tajribali forvard aniq javob berishdan tiyildi. Kane hozircha terma jamoani tark etish niyatida emasligini, ammo yosh oʻz soʻzini aytishini tushunib turganini bildirdi.
"Messi hali ham yuqori darajada""Hozir bu haqda gapirish juda erta. Men har bir yilga alohida reja bilan yondashyapman. Milliy terma jamoada oʻynash men uchun eng katta faxr va quvonchdir. Toʻgʻri, keyingi turnirgacha hali toʻrt yil bor va bu uzoq vaqt. Men shu yozda 33 yoshga toʻlaman, lekin Lionel Messi misoliga qarang — u hali ham eng yuqori saviyada oʻynashda davom etmoqda. Men oʻzimga cheklov qoʻymoqchi emasman", — dedi Harry Kane Goal.com nashri keltirgan intervyusida.
Uchrashuv davomida Anthony Gordon tomonidan kiritilgan gol Angliyani finalga yaqinlashtirgandek koʻringan edi. Biroq inglizlar himoyaviy oʻyinga oʻtib ketishgani oqibatida Enzo Fernandez va Lautaro Martinez tomonidan kiritilgan gollar oʻyin taqdirini hal qildi. Bu magʻlubiyat Angliya uchun ketma-ket toʻrtinchi yirik turnirdagi muvaffaqiyatsizlik boʻldi.
Kane jamoasining oʻyin uslubidan ham biroz norozi ekanini yashirmadi. Uning fikricha, 1:0 hisobida oldinga chiqib olgandan soʻng, faqat himoyalanishga eʼtibor qaratish bunday saviyadagi raqiblarga qarshi oʻyinda xavfli strategiya hisoblanadi. Sardor jamoa oxirigacha kurashganini, ammo natija baribir salbiy boʻlganini taʼkidladi.
"Men butun jamoa, shtab va muxlislar uchun qaygʻudaman. Biz oʻyinning katta qismida yaxshi harakat qildik, ammo hisobni ushlab qolishga urinishimiz xato boʻldi. Yigitlar maydonda bor kuchlarini, ter va qonlarini berishdi. Shuncha mehnatdan soʻng finalga bir qadam qolganda toʻxtash juda ogʻir. Afsuski, bu avvalgi turnirlardagi ssenariylarga oʻxshab ketdi", — deya qoʻshimcha qildi hujumchi.
Hozircha Harry Kane Angliya terma jamoasining eng yaxshi toʻpurari boʻlib qolmoqda, biroq uning sovrinsiz seriyasi davom etayotgani muxlislar va mutaxassislar oʻrtasida turli muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Uning keyingi jahon chempionatida ishtirok etishi koʻp jihatdan uning jismoniy holati va Thomas Tuchelning kelgusi rejalariga bogʻliq boʻladi.
…