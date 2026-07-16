Harry Kane jahon chempionatidagi kelajagi va Argentinadan uchralgan magʻlubiyat haqida gapirdi

·66·Sport
Harry Kane jahon chempionatidagi kelajagi va Argentinadan uchralgan magʻlubiyat haqida gapirdi

Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane JCh-2026 yarim finalida Argentinadan uchralgan alamli magʻlubiyatdan soʻng oʻzining xalqaro maydondagi kelajagi borasida ilk bor fikr bildirdi. Thomas Tuchel boshqaruvidagi inglizlar Lionel Messi boshchiligidagi amaldagi chempionlarga qarshi bahsda hisobda oldinda borayotgan boʻlsalar-da, oʻyin oxiridagi pasayish tufayli final ostonasida toʻxtashga majbur boʻlishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Atlanta shahridagi stadionning mikst-zonasida jurnalistlar qarshisiga chiqqan 33 yoshli hujumchi oʻzini ruhan tushkun his qilayotganini yashirmadi. Undan ushbu uchrashuv uning faoliyatidagi soʻnggi jahon chempionati boʻlishi mumkinligi haqida soʻralganda, tajribali forvard aniq javob berishdan tiyildi. Kane hozircha terma jamoani tark etish niyatida emasligini, ammo yosh oʻz soʻzini aytishini tushunib turganini bildirdi.

"Messi hali ham yuqori darajada"

"Hozir bu haqda gapirish juda erta. Men har bir yilga alohida reja bilan yondashyapman. Milliy terma jamoada oʻynash men uchun eng katta faxr va quvonchdir. Toʻgʻri, keyingi turnirgacha hali toʻrt yil bor va bu uzoq vaqt. Men shu yozda 33 yoshga toʻlaman, lekin Lionel Messi misoliga qarang — u hali ham eng yuqori saviyada oʻynashda davom etmoqda. Men oʻzimga cheklov qoʻymoqchi emasman", — dedi Harry Kane Goal.com nashri keltirgan intervyusida.

Uchrashuv davomida Anthony Gordon tomonidan kiritilgan gol Angliyani finalga yaqinlashtirgandek koʻringan edi. Biroq inglizlar himoyaviy oʻyinga oʻtib ketishgani oqibatida Enzo Fernandez va Lautaro Martinez tomonidan kiritilgan gollar oʻyin taqdirini hal qildi. Bu magʻlubiyat Angliya uchun ketma-ket toʻrtinchi yirik turnirdagi muvaffaqiyatsizlik boʻldi.

Kane jamoasining oʻyin uslubidan ham biroz norozi ekanini yashirmadi. Uning fikricha, 1:0 hisobida oldinga chiqib olgandan soʻng, faqat himoyalanishga eʼtibor qaratish bunday saviyadagi raqiblarga qarshi oʻyinda xavfli strategiya hisoblanadi. Sardor jamoa oxirigacha kurashganini, ammo natija baribir salbiy boʻlganini taʼkidladi.

"Men butun jamoa, shtab va muxlislar uchun qaygʻudaman. Biz oʻyinning katta qismida yaxshi harakat qildik, ammo hisobni ushlab qolishga urinishimiz xato boʻldi. Yigitlar maydonda bor kuchlarini, ter va qonlarini berishdi. Shuncha mehnatdan soʻng finalga bir qadam qolganda toʻxtash juda ogʻir. Afsuski, bu avvalgi turnirlardagi ssenariylarga oʻxshab ketdi", — deya qoʻshimcha qildi hujumchi.

Hozircha Harry Kane Angliya terma jamoasining eng yaxshi toʻpurari boʻlib qolmoqda, biroq uning sovrinsiz seriyasi davom etayotgani muxlislar va mutaxassislar oʻrtasida turli muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Uning keyingi jahon chempionatida ishtirok etishi koʻp jihatdan uning jismoniy holati va Thomas Tuchelning kelgusi rejalariga bogʻliq boʻladi.

Harry KaneAngliyaArgentinaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi ijtimoiy tarmoqlardagi xatosi uchun tanqidlar ostida qoldiChelsi ijtimoiy tarmoqlardagi xatosi uchun tanqidlar ostida qoldiBugun, 14:39Argentina final oldidan jazo xavfiga duch keldi...Argentina final oldidan jazo xavfiga duch keldi...Bugun, 14:34Jud Bellingem va Valentin Barco oʻrtasidagi janjal: Yangi kadrlar haqiqatni ochib berdiJud Bellingem va Valentin Barco oʻrtasidagi janjal: Yangi kadrlar haqiqatni ochib berdiBugun, 14:31Lionel Messi va Argentina futbolchilari Jordan Pickfordning maxfiy usulini fosh etishdiLionel Messi va Argentina futbolchilari Jordan Pickfordning maxfiy usulini fosh etishdiBugun, 13:58Jahon chempionati: Argentina Angliyani magʻlub etib, finalga yoʻl oldiJahon chempionati: Argentina Angliyani magʻlub etib, finalga yoʻl oldiBugun, 13:11Jud Bellingem va Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi fojiasiJud Bellingem va Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi fojiasiBugun, 12:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi