Fransiyada ixtiyoriy o‘limga oid qonun rasman ma’qullandi

·0·Dunyo
Fransiyada ixtiyoriy o‘limga oid qonun rasman ma’qullandi

bemorlarga hayotdan ixtiyoriy ravishda ko‘z yumishga ko‘maklashish (evtanaziya) huquqini joriy etuvchi qonun loyihasini ma’qulladi. Bu haqda Le Monde nashri xabar berdi.

Yangi qonunga ko‘ra, mazkur huquqdan faqat Fransiya fuqarolari yoki mamlakatda doimiy yashovchi voyaga yetgan shaxslar foydalanishi mumkin. Evtanaziya faqat og‘ir, davosiz kasallikka chalingan, kuchli jismoniy yoki ruhiy azob chekuvchi hamda og‘rig‘ini boshqa usullar bilan yengillashtirish imkoni bo‘lmagan bemorlarga nisbatan qo‘llanadi.

Shuningdek, bemorning qarori mutlaqo ixtiyoriy, ongli va bir necha marta tasdiqlangan bo‘lishi shart. Barcha qarorlar shifokorlar tomonidan ko‘rib chiqiladi. Fransiyada evtanaziya uchun o‘limga olib keluvchi maxsus dori vositalari qo‘llanadi.

Qonun loyihasini 291 nafar deputat qo‘llab-quvvatlagan bo‘lsa, 241 nafar deputat unga qarshi ovoz berdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Makron bu qarorni 2022 yilda fransuzlarga berilgan va’daning bajarilishi sifatida baholadi. Uning ta’kidlashicha, qonun muhokamalari o‘zaro hurmat va konstruktiv ruhda o‘tgan.

Hozirgi kunda Shveysariya, Niderlandiya, Kanada, Ispaniya, Avstriya va Portugaliya kabi davlatlarni qo‘shganda dunyoning 12 mamlakatida evtanaziyaga ruxsat berilgan. Yangi qonun kuchga kirgach, Fransiya ushbu ro‘yxatdagi 13-davlatga aylanadi.

Mutaxassislar qayd etishicha, evtanaziyaning turli shakllari mavjud. Masalan, bilvosita evtanaziyada kuchli og‘riq qoldiruvchi dori vositalari o‘lim jarayonini tezlashtirishi mumkin. Passiv evtanaziyada esa bemorning xohishiga ko‘ra uni hayotda ushlab turgan tibbiy apparatlar o‘chiriladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Eron elektr stansiyalari va ko‘priklarini vayron qilish bilan tahdid qildiTramp Eron elektr stansiyalari va ko‘priklarini vayron qilish bilan tahdid qildiKecha, 23:0750 mln dollarlik tiranozavr: “Gas” rekordni yangiladi50 mln dollarlik tiranozavr: “Gas” rekordni yangiladiKecha, 22:03Ayo Sofiyada Injil o‘qigan rossiyaliklar qo‘lga olindiAyo Sofiyada Injil o‘qigan rossiyaliklar qo‘lga olindiKecha, 21:52Yevropadagi rekord issiqlikning asl sababi ma’lum bo‘ldiYevropadagi rekord issiqlikning asl sababi ma’lum bo‘ldiKecha, 21:46Kutilmagan yakun: Tramp uch yillik nizodan so‘ng yozuvchi ayolga 5 mln dollar to‘lab berdiKutilmagan yakun: Tramp uch yillik nizodan so‘ng yozuvchi ayolga 5 mln dollar to‘lab berdiKecha, 20:37Belarus hibsxonasida o‘zbekistonlik ayolning farzandi dunyoga keldiBelarus hibsxonasida o‘zbekistonlik ayolning farzandi dunyoga keldiKecha, 17:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi