Gulistonda avtomoykada yong‘in chiqib, Cobalt ham yonib ketdi

·21·Jamiyat
Gulistonda avtomoykada yong‘in chiqib, Cobalt ham yonib ketdi

Kecha, 15 iyul kuni Sirdaryo viloyatining Guliston shahrida joylashgan avtomashina yuvish shoxobchasida yong‘in sodir bo‘ldi. Hodisa oqibatida avtomoyka binosining bir qismi hamda u yerda turgan Cobalt rusumli yengil avtomobil to‘liq yonib ketdi. Bu haqda Sirdaryo viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, yong‘in haqidagi xabar FVBga soat 18:31 da kelib tushgan. Hodisa Guliston shahridagi “Obod yurt” mahalla fuqarolar yig‘ini hududida joylashgan avtomashina yuvish shoxobchasida sodir bo‘lgan. Yong‘in natijasida shoxobchaning taxminan 80 kvadrat metr maydondagi tom va shift qismi, shuningdek, Cobalt rusumli avtomashina to‘liq yongan.

Favqulodda vaziyatlar xizmati xodimlari voqea joyiga zudlik bilan yetib borib, tezkor chora-tadbirlarni amalga oshirgan. Natijada yong‘in soat 19:02 da to‘liq bartaraf etilgan.

Ma’lum qilinishicha, hodisa oqibatida tan jarohati olgan yoki kuyganlar yo‘q. Shuningdek, qutqaruvchilarning tezkor harakati tufayli avtomashina yuvish shoxobchasining taxminan 220 kvadrat metr qismi hamda unga yaqin joylashgan 80 kvadrat metrlik ovqatlanish kafesi yong‘indan saqlab qolingan.

GulistanSirdaryoCobalt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda aholi uchun bepul cho‘milish joylari tashkil etiladiToshkentda aholi uchun bepul cho‘milish joylari tashkil etiladiBugun, 12:51Toshkent viloyatida barcha bog‘chalar vaqtincha yopildiToshkent viloyatida barcha bog‘chalar vaqtincha yopildiBugun, 11:49Toshkent viloyatida soliq xodimi pora bilan bog‘liq holatda fosh etildiToshkent viloyatida soliq xodimi pora bilan bog‘liq holatda fosh etildiBugun, 10:11Tungi reklama qo‘ng‘iroqlariga taqiq qo‘yiladiTungi reklama qo‘ng‘iroqlariga taqiq qo‘yiladiKecha, 22:06Bentley orzusi 250 ming dollarga tushdiBentley orzusi 250 ming dollarga tushdiKecha, 16:48662 ta kiberjinoyat fosh etildi: 4 mlrd so‘m qaytarildi662 ta kiberjinoyat fosh etildi: 4 mlrd so‘m qaytarildiKecha, 16:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda