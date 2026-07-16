Starlink V5 taqdim etildi: Yangi avlod terminallari yanada ixcham va energiya tejamkor

·21·Texno
Starlink V5 taqdim etildi: Yangi avlod terminallari yanada ixcham va energiya tejamkor

Ilon Maskning SpaceX kompaniyasi sunʼiy yoʻldosh interneti sohasida navbatdagi inqilobiy qadamni tashladi. Yangi avlod Starlink V5 terminali haqidagi tafsilotlar eʼlon qilindi va u oʻzining avvalgi modeliga qaraganda sezilarli darajada kichikroq hamda samaraliroq ekani bilan mutaxassislar eʼtiborini tortmoqda. Bu yangilanish global miqyosda yuqori tezlikdagi internetni yanada mobil va qulay qilishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Starlink V5 terminalining oʻlchamlari 384 x 306 mm ni tashkil etadi. Taqqoslash uchun, amaldagi Standard V4 modelining oʻlchami 594 x 383 mm edi. Bunday ixchamlik yangi qurilmani oʻlchamlari boʻyicha Starlink Mini modeliga yaqinlashtiradi, biroq uning quvvati va imkoniyatlari toʻliq hajmli terminallardan qolishmaydi.

Texnik koʻrsatkichlar va energiya samaradorligi

Oʻlchamlar qisqarganiga qaramay, yangi antena maʼlumot uzatish tezligini 375 Mbit/s dan yuqori darajada ushlab turishga qodir. Bu esa zamonaviy 4K formatidagi videolarni koʻrish va onlayn oʻyinlar uchun yetarli imkoniyatdir. Eng muhim oʻzgarishlardan biri energiya isteʼmolida kuzatilgan: qurilma endi oʻrtacha 35–50 W quvvat sarflaydi, bu esa V4 modeliga nisbatan 50 foizga samaraliroq demakdir.

Qurilmaning ogʻirligi ham keskin kamaygan. Starlink V5 bor-yoʻgʻi 1,1 kg tosh bosadi, bu esa oʻzidan oldingi avloddan 62 foizga yengilroqdir. Bunday vazn terminalni sayohatlar va uzoq masofali ekspeditsiyalarga olib borishni yanada osonlashtiradi, bu esa Oʻzbekistonning togʻli va chekka hududlarida faoliyat yurituvchi mutaxassislar uchun ham qulaylik yaratishi mumkin.

Chidamlilik va yangi Router Mini

Yangi terminal ekstremal ob-havo sharoitlariga chidamlilik boʻyicha ham yangilandi. Maʼlum qilinishicha, u soatiga 265 km tezlikda esuvchi kuchli shamollarga bardosh bera oladi. Bu koʻrsatkich qurilmani ochiq maydonlarda va noqulay iqlim sharoitlarida ham ishonchli ishlashini taʼminlaydi.

Terminal bilan birgalikda SpaceX ixcham Router Mini qurilmasini ham taqdim etdi. Ushbu router zamonaviy Wi-Fi 6 standartini qoʻllab-quvvatlaydi va bir nechta qurilmalarni birlashtiruvchi Mesh-tizimini yaratish imkoniyatiga ega. Kompaniya mutaxassislarining fikricha, ushbu yangiliklar Starlink uskunalarini oʻrnatish jarayonini soddalashtiradi va butun dunyo boʻylab sunʼiy yoʻldosh internetining ommalashishini tezlashtiradi.

StarlinkSpaceXIlon MaskTexnologiyaSunʼiy Yoʻldosh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink va NTT Docomo hamkorligi: Yaponiya koinotdan aloqa oʻrnatishda yetakchilik qilmoqdaStarlink va NTT Docomo hamkorligi: Yaponiya koinotdan aloqa oʻrnatishda yetakchilik qilmoqdaBugun, 12:56Samsung Galaxy Z Fold 8 va iPhone Ultra: Buklama smartfonlar dizayni oʻxshash boʻladimi?Samsung Galaxy Z Fold 8 va iPhone Ultra: Buklama smartfonlar dizayni oʻxshash boʻladimi?Bugun, 12:00Sunʼiy intelektga yiliga 5 trillion dollar sarmoya kerak: SoftBank rahbari keskin bayonot berdiSunʼiy intelektga yiliga 5 trillion dollar sarmoya kerak: SoftBank rahbari keskin bayonot berdiBugun, 11:25SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng qudratli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqdaSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng qudratli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqdaBugun, 10:55AQSHda 15 ming dollarlik arzon elektromobil taqdim etildi: Chip Motors yangiligiAQSHda 15 ming dollarlik arzon elektromobil taqdim etildi: Chip Motors yangiligiBugun, 10:23Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB tergovi avtopilot aybsizligini isbotladiTesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB tergovi avtopilot aybsizligini isbotladiBugun, 09:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi