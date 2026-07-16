Starlink V5 taqdim etildi: Yangi avlod terminallari yanada ixcham va energiya tejamkor
Ilon Maskning SpaceX kompaniyasi sunʼiy yoʻldosh interneti sohasida navbatdagi inqilobiy qadamni tashladi. Yangi avlod Starlink V5 terminali haqidagi tafsilotlar eʼlon qilindi va u oʻzining avvalgi modeliga qaraganda sezilarli darajada kichikroq hamda samaraliroq ekani bilan mutaxassislar eʼtiborini tortmoqda. Bu yangilanish global miqyosda yuqori tezlikdagi internetni yanada mobil va qulay qilishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Starlink V5 terminalining oʻlchamlari 384 x 306 mm ni tashkil etadi. Taqqoslash uchun, amaldagi Standard V4 modelining oʻlchami 594 x 383 mm edi. Bunday ixchamlik yangi qurilmani oʻlchamlari boʻyicha Starlink Mini modeliga yaqinlashtiradi, biroq uning quvvati va imkoniyatlari toʻliq hajmli terminallardan qolishmaydi.
Texnik koʻrsatkichlar va energiya samaradorligiOʻlchamlar qisqarganiga qaramay, yangi antena maʼlumot uzatish tezligini 375 Mbit/s dan yuqori darajada ushlab turishga qodir. Bu esa zamonaviy 4K formatidagi videolarni koʻrish va onlayn oʻyinlar uchun yetarli imkoniyatdir. Eng muhim oʻzgarishlardan biri energiya isteʼmolida kuzatilgan: qurilma endi oʻrtacha 35–50 W quvvat sarflaydi, bu esa V4 modeliga nisbatan 50 foizga samaraliroq demakdir.
Qurilmaning ogʻirligi ham keskin kamaygan. Starlink V5 bor-yoʻgʻi 1,1 kg tosh bosadi, bu esa oʻzidan oldingi avloddan 62 foizga yengilroqdir. Bunday vazn terminalni sayohatlar va uzoq masofali ekspeditsiyalarga olib borishni yanada osonlashtiradi, bu esa Oʻzbekistonning togʻli va chekka hududlarida faoliyat yurituvchi mutaxassislar uchun ham qulaylik yaratishi mumkin.
Chidamlilik va yangi Router MiniYangi terminal ekstremal ob-havo sharoitlariga chidamlilik boʻyicha ham yangilandi. Maʼlum qilinishicha, u soatiga 265 km tezlikda esuvchi kuchli shamollarga bardosh bera oladi. Bu koʻrsatkich qurilmani ochiq maydonlarda va noqulay iqlim sharoitlarida ham ishonchli ishlashini taʼminlaydi.
Terminal bilan birgalikda SpaceX ixcham Router Mini qurilmasini ham taqdim etdi. Ushbu router zamonaviy Wi-Fi 6 standartini qoʻllab-quvvatlaydi va bir nechta qurilmalarni birlashtiruvchi Mesh-tizimini yaratish imkoniyatiga ega. Kompaniya mutaxassislarining fikricha, ushbu yangiliklar Starlink uskunalarini oʻrnatish jarayonini soddalashtiradi va butun dunyo boʻylab sunʼiy yoʻldosh internetining ommalashishini tezlashtiradi.
…