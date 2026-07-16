10 yillik kutuvdan so‘ng 3 egizak dunyoga keldi

·54·Jamiyat
10 yillik kutuvdan so‘ng 3 egizak dunyoga keldi

Qashqadaryo viloyatida yana bir quvonchli voqea qayd etildi. Qarshi shahar tug‘ruq kompleksida Mirishkor tumanida yashovchi, 1995 yilda tug‘ilgan ayol 10 yillik farzand kutish orzusiga erishib, bir yo‘la uch nafar o‘g‘il farzandni dunyoga keltirdi.

Ma’lum qilinishicha, ona uzoq yillik kutuvdan so‘ng tabiiy yo‘l bilan homilador bo‘lgan. Homiladorlikning 36-haftasida arterial qon bosimi ko‘tarilgani sababli shifokorlar ona va chaqaloqlar salomatligini inobatga olib, rejalashtirilgan kesarcha kesish amaliyotini o‘tkazgan.

Natijada oilada uch nafar sog‘lom o‘g‘il chaqaloq dunyoga keldi. Chaqaloqlarga Hasan, Husan va Yusuf deb ism qo‘yildi. Ularning vazni mos ravishda 2 400 gramm, 2 450 gramm va 2 560 grammni tashkil etdi.

Hozirda ona va chaqaloqlarning salomatligi qoniqarli ekani aytilmoqda. Ular malakali shifokorlar nazoratida bo‘lib, zarur tibbiy parvarish bilan ta’minlanmoqda.

Qashqadaryo viloyati sog‘liqni saqlash tizimi jamoasi baxtiyor oilani ushbu quvonchli voqea bilan muborakbod etib, chaqaloqlarga sog‘lom va baxtli umr tiladi. Bu haqda Qashqadaryo viloyati sog‘liqni saqlash boshqarmasi matbuot xizmati ma’lum qildi.

KashkadaryaKarshiMirishkor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone'ni qaytarish 1000 dollarga tushdi: Navoiyda tergovchi ushlandiiPhone'ni qaytarish 1000 dollarga tushdi: Navoiyda tergovchi ushlandiBugun, 16:46Toshkentda metro bekati tomi quladi, ikki yo‘lovchi jarohatlandiToshkentda metro bekati tomi quladi, ikki yo‘lovchi jarohatlandiBugun, 16:42Yozning eng kulgili videosi: tovuqlar ham jazirama issiqqa chiday olishmayapti! (video)Yozning eng kulgili videosi: tovuqlar ham jazirama issiqqa chiday olishmayapti! (video)Bugun, 16:31Mahallalarga o‘rtacha 5,5 mlrd so‘mdan mablag‘ ajratilgani ma’lum qilindiMahallalarga o‘rtacha 5,5 mlrd so‘mdan mablag‘ ajratilgani ma’lum qilindiBugun, 16:03Mahallalardagi «katta o‘yin»: Hokim yordamchilari imtiyozli kreditlarni "tuya" qilishdiMahallalardagi «katta o‘yin»: Hokim yordamchilari imtiyozli kreditlarni "tuya" qilishdiBugun, 14:1218 yoshdan kattalar uchun imkoniyat: ekonazoratchi bo‘ling18 yoshdan kattalar uchun imkoniyat: ekonazoratchi bo‘lingBugun, 14:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda