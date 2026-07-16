Taksi ustiga quvurlar qulab tushdi, haydovchi omon qoldi
Moskvaning Varshava shossesida yuk mashinasi va bir nechta avtomobil ishtirokida yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. Voqea oqibatida yuk mashinasida tashilayotgan metall quvurlar yo‘lga ag‘darilib, avtomobillarga zarar yetkazgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kadrlarda quvurlarning taksi avtomobili ustiga qulab tushgani va transport vositasining jiddiy shikastlangani aks etgan. Hodisani ko‘rganlar bu holat ancha og‘ir oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ta’kidlamoqda.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, YTH natijasida jami to‘rtta avtomobil zarar ko‘rgan. Shunga qaramay, eng hayratlanarlisi, hodisa vaqtida hech kim tan jarohati olmagan. Taksi haydovchisi ham quvurlar avtomobil ustiga qulab tushganiga qaramay, omon qolgan.
Mazkur hodisa ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lib, ko‘pchilik buni haqiqiy mo‘jiza deb baholamoqda. Huquq-tartibot organlari esa avariya sabablari yuzasidan surishtiruv ishlarini olib bormoqda.
…