Taksi ustiga quvurlar qulab tushdi, haydovchi omon qoldi

·69·Dunyo
Taksi ustiga quvurlar qulab tushdi, haydovchi omon qoldi

Moskvaning Varshava shossesida yuk mashinasi va bir nechta avtomobil ishtirokida yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. Voqea oqibatida yuk mashinasida tashilayotgan metall quvurlar yo‘lga ag‘darilib, avtomobillarga zarar yetkazgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kadrlarda quvurlarning taksi avtomobili ustiga qulab tushgani va transport vositasining jiddiy shikastlangani aks etgan. Hodisani ko‘rganlar bu holat ancha og‘ir oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ta’kidlamoqda.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, YTH natijasida jami to‘rtta avtomobil zarar ko‘rgan. Shunga qaramay, eng hayratlanarlisi, hodisa vaqtida hech kim tan jarohati olmagan. Taksi haydovchisi ham quvurlar avtomobil ustiga qulab tushganiga qaramay, omon qolgan.

Mazkur hodisa ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lib, ko‘pchilik buni haqiqiy mo‘jiza deb baholamoqda. Huquq-tartibot organlari esa avariya sabablari yuzasidan surishtiruv ishlarini olib bormoqda.

MoskvaVarshava shossesi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harbiydan qaytgan yigitning ilk quchog‘i bahslarga sabab bo‘ldiHarbiydan qaytgan yigitning ilk quchog‘i bahslarga sabab bo‘ldiBugun, 17:39Liftdagi shafqatsizlik autizmli bolaning hayotini o‘zgartirdiLiftdagi shafqatsizlik autizmli bolaning hayotini o‘zgartirdiBugun, 16:29Berlindagi dahshat: jabrlanuvchilar hatto zo‘rlanganini bilmaganBerlindagi dahshat: jabrlanuvchilar hatto zo‘rlanganini bilmaganBugun, 16:27Tehron markazidagi keskin surat: Tramp tobutda tasvirlandiTehron markazidagi keskin surat: Tramp tobutda tasvirlandiBugun, 16:16Qozog‘istonda sahnada diplomini yirtib tashlagan yigit tarmoqlarda bahs uyg‘otdiQozog‘istonda sahnada diplomini yirtib tashlagan yigit tarmoqlarda bahs uyg‘otdiBugun, 16:10Noodatiy “junli kruassan”lar ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otmoqda!Noodatiy “junli kruassan”lar ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otmoqda!Bugun, 16:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi