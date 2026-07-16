Yozning eng kulgili videosi: tovuqlar ham jazirama issiqqa chiday olishmayapti! (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Ijtimoiy tarmoqlarda havoning keskin isib ketishi fonida turli qiziqarli videolar keng tarqalmoqda. Ulardan biri ayniqsa foydalanuvchilar e’tiborini tortdi.
Videoda bir tovuq suv oldiga borib, boshini suvga tiqayotgani aks etgan. Kadrlar qisqa vaqt ichida ko‘plab muhokamalarga sabab bo‘ldi. Foydalanuvchilar bu holatni jazirama issiq bilan bog‘lab, hazilomuz izohlar qoldirishmoqda.
Izohlarda “tovuq ham issiqqa chiday olmayapti”, “bu yilgi yoz hammaga og‘ir kelyapti” kabi fikrlar yozilgan.
Mazkur video odamlar orasida iliq kayfiyat ulashib, jazirama kunlarda ham kulgu uchun sabab topilishini yana bir bor ko‘rsatdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…