Meta oʻsmirlar xavfsizligi uchun yangi tizimni ishga tushirdi: Sunʼiy intellekt nazoratda

·32·Texno
Meta oʻsmirlar xavfsizligi uchun yangi tizimni ishga tushirdi: Sunʼiy intellekt nazoratda

Meta korporatsiyasi oʻzining Meta AI chatbotidan foydalanadigan oʻsmirlar xavfsizligini taʼminlash maqsadida muhim yangilikni eʼlon qildi. Endilikda, agar voyaga yetmagan foydalanuvchi sunʼiy intellekt bilan muloqotda oʻziga nisbatan zarar yetkazish yoki suitsid haqida soʻz ochsa, tizim bu haqda darhol ota-onani ogohlantiradi. Bu qadam texnologik gigantlarning yosh avlod ruhiy salomatligiga taʼsiri borasidagi xalqaro tanqidlar fonida amalga oshirilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, oʻsmirning xatti-harakatlarida xavf belgilari aniqlangan taqdirda, maxsus bildirishnoma ota-onalar uchun moʻljallangan nazorat paneliga yuboriladi. Meta ushbu jarayonni yanada aniqroq qilish uchun maxsus sunʼiy intellekt modelini ishlab chiqqanini bildirdi. Mazkur tizim muloqot mazmunini tahlil qilib, xavfli kalit soʻzlarni aniqlashga ixtisoslashgan.

Inson omili va xavfsizlik choralari

Garchi tizim avtomatlashtirilgan boʻlsa-da, Meta xatoliklarning oldini olish uchun qoʻshimcha tekshiruv bosqichini joriy etgan. Ixbt.com nashri xabariga koʻra, sunʼiy intellekt tomonidan bayroqcha qoʻyilgan barcha shubhali chatlar ota-onaga yuborilishidan oldin mutaxassislar tomonidan qoʻlda koʻrib chiqiladi. Agar oʻsmirning maqsadi noaniq boʻlsa ham, kompaniya ehtiyot chorasi sifatida ota-onani xabardor qilishni afzal koʻradi.

Hozirda ushbu funksiya AQSH, Buyuk Britaniya, Avstraliya va Kanadadagi Instagram Parental Supervision (Ota-ona nazorati) foydalanuvchilari uchun ochiq. Yil yakuniga qadar mazkur tizim butun dunyo boʻylab, jumladan, Oʻzbekistondagi foydalanuvchilar uchun ham bosqichma-bosqich joriy etilishi rejalashtirilgan. Bu mahalliy foydalanuvchilar uchun ham farzandlarining raqamli muloqotini xavfsizroq qilish imkonini beradi.

Tezkor yordam va kontent cheklovlari

Meta faqat ogohlantirish bilan cheklanib qolmay, favqulodda vaziyatlarda tezkor choralar koʻrishni ham maqsad qilgan. Agar foydalanuvchi (xoh u oʻsmir, xoh kattalar boʻlsin) hayoti xavf ostida ekani aniqlansa, kompaniya tegishli qutqaruv xizmatlariga murojaat qilish mexanizmini ham takomillashtirmoqda. Bunday amaliyot avvalroq Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlaridagi postlar uchun amal qilgan boʻlsa, endi u bevosita Meta AI chatlariga ham tatbiq etiladi.

Bundan tashqari, oʻsmirlar uchun Meta AI imkoniyatlari cheklangan rejimda ishlaydi. Tizim quyidagi mavzularda muloqot qilishdan bosh tortadi:

  • Jinsiy yoki romantik xarakterdagi suhbatlar;
  • Alkogol va boshqa zararli moddalar boʻyicha muhokamalar;
  • Zoʻravonlikni targʻib qiluvchi kontentlar.
Ota-onalar uchun yaratilgan yangi imkoniyatlar orqali ular oʻtgan hafta davomida farzandlari sunʼiy intellekt bilan qaysi mavzularda muloqot qilganini ham kuzatib borishlari mumkin boʻladi. Bu esa oilada ishonchli muloqotni yoʻlga qoʻyish va yuzaga kelishi mumkin boʻlgan muammolarni erta aniqlashga yordam beradi.

MetaInstagramSunʼiy IntellektXavfsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk dunyodagi eng yirik chip zavodini qurmoqda: ASML unga moslashishni boshladiElon Musk dunyodagi eng yirik chip zavodini qurmoqda: ASML unga moslashishni boshladiBugun, 17:24CATL Yevropada ulkan natriy-ionli energiya omborlarini barpo etadiCATL Yevropada ulkan natriy-ionli energiya omborlarini barpo etadiBugun, 16:59Aina startapi AI agentlarni boshqarishga moʻljallangan yangi qurilmalar uchun 5,5 mln dollar jalb qildiAina startapi AI agentlarni boshqarishga moʻljallangan yangi qurilmalar uchun 5,5 mln dollar jalb qildiBugun, 16:55Google Play doʻkonidan VK va Max messenjeri olib tashlandiGoogle Play doʻkonidan VK va Max messenjeri olib tashlandiBugun, 16:28Huawei sanksiyalarga qaramay oʻsishda davom etmoqda: 2026-yil uchun ulkan rejalarHuawei sanksiyalarga qaramay oʻsishda davom etmoqda: 2026-yil uchun ulkan rejalarBugun, 15:57SpaceX aksiyalari keskin arzonlashdi: Kompaniya kapitallashuvi 1 trillion dollarga kamaydiSpaceX aksiyalari keskin arzonlashdi: Kompaniya kapitallashuvi 1 trillion dollarga kamaydiBugun, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi