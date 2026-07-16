Meta oʻsmirlar xavfsizligi uchun yangi tizimni ishga tushirdi: Sunʼiy intellekt nazoratda
Meta korporatsiyasi oʻzining Meta AI chatbotidan foydalanadigan oʻsmirlar xavfsizligini taʼminlash maqsadida muhim yangilikni eʼlon qildi. Endilikda, agar voyaga yetmagan foydalanuvchi sunʼiy intellekt bilan muloqotda oʻziga nisbatan zarar yetkazish yoki suitsid haqida soʻz ochsa, tizim bu haqda darhol ota-onani ogohlantiradi. Bu qadam texnologik gigantlarning yosh avlod ruhiy salomatligiga taʼsiri borasidagi xalqaro tanqidlar fonida amalga oshirilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, oʻsmirning xatti-harakatlarida xavf belgilari aniqlangan taqdirda, maxsus bildirishnoma ota-onalar uchun moʻljallangan nazorat paneliga yuboriladi. Meta ushbu jarayonni yanada aniqroq qilish uchun maxsus sunʼiy intellekt modelini ishlab chiqqanini bildirdi. Mazkur tizim muloqot mazmunini tahlil qilib, xavfli kalit soʻzlarni aniqlashga ixtisoslashgan.
Inson omili va xavfsizlik choralariGarchi tizim avtomatlashtirilgan boʻlsa-da, Meta xatoliklarning oldini olish uchun qoʻshimcha tekshiruv bosqichini joriy etgan. Ixbt.com nashri xabariga koʻra, sunʼiy intellekt tomonidan bayroqcha qoʻyilgan barcha shubhali chatlar ota-onaga yuborilishidan oldin mutaxassislar tomonidan qoʻlda koʻrib chiqiladi. Agar oʻsmirning maqsadi noaniq boʻlsa ham, kompaniya ehtiyot chorasi sifatida ota-onani xabardor qilishni afzal koʻradi.
Hozirda ushbu funksiya AQSH, Buyuk Britaniya, Avstraliya va Kanadadagi Instagram Parental Supervision (Ota-ona nazorati) foydalanuvchilari uchun ochiq. Yil yakuniga qadar mazkur tizim butun dunyo boʻylab, jumladan, Oʻzbekistondagi foydalanuvchilar uchun ham bosqichma-bosqich joriy etilishi rejalashtirilgan. Bu mahalliy foydalanuvchilar uchun ham farzandlarining raqamli muloqotini xavfsizroq qilish imkonini beradi.
Tezkor yordam va kontent cheklovlariMeta faqat ogohlantirish bilan cheklanib qolmay, favqulodda vaziyatlarda tezkor choralar koʻrishni ham maqsad qilgan. Agar foydalanuvchi (xoh u oʻsmir, xoh kattalar boʻlsin) hayoti xavf ostida ekani aniqlansa, kompaniya tegishli qutqaruv xizmatlariga murojaat qilish mexanizmini ham takomillashtirmoqda. Bunday amaliyot avvalroq Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlaridagi postlar uchun amal qilgan boʻlsa, endi u bevosita Meta AI chatlariga ham tatbiq etiladi.
Bundan tashqari, oʻsmirlar uchun Meta AI imkoniyatlari cheklangan rejimda ishlaydi. Tizim quyidagi mavzularda muloqot qilishdan bosh tortadi:
- Jinsiy yoki romantik xarakterdagi suhbatlar;
- Alkogol va boshqa zararli moddalar boʻyicha muhokamalar;
- Zoʻravonlikni targʻib qiluvchi kontentlar.
…