Berlindagi dahshat: jabrlanuvchilar hatto zo‘rlanganini bilmagan

·90·Dunyo
Berlindagi dahshat: jabrlanuvchilar hatto zo‘rlanganini bilmagan

Germaniyaning Berlin shahri prokuraturasi 68 yoshli erkakka nisbatan zo‘rlash bilan bog‘liq jinoyat ishi yuzasidan rasmiy ayblov e’lon qildi. Tagesschau nashrining xabar berishicha, gumonlanuvchi uzoq vaqt davomida onlayn tanishuv ilovalari orqali ayollar bilan tanishib, ularga nisbatan og‘ir jinoyatlarni sodir etib kelgan.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, elektrik bo‘lib ishlagan erkak internet orqali ayollar bilan tanishgan. Uchrashuvlar davomida u jabrlanuvchilarga spirtli ichimliklar va uyqu keltiruvchi dorilar berib, ularni behush holatga keltirgan. Shundan keyin esa ayollarni zo‘rlab, sodir etgan jinoyatlarini videotasvirga olgan.

Eng dahshatli jihati shundaki, jabrlanuvchi ayollar o‘zlariga nisbatan jinoyat sodir etilganini umuman bilmagan. Ular voqealardan faqat tergov harakatlari davomida xabardor bo‘lgan.

Hozirga qadar 68 yoshli erkak 14 nafar ayolni zo‘rlaganlikda ayblanmoqda. Biroq prokuratura ma’lumotiga ko‘ra, uning qurbonlari soni ancha ko‘p bo‘lishi mumkin. Tergovchilar jami 58 nafar ayol jabrlangan bo‘lishi ehtimolini istisno qilmayapti. Ayni paytda ulardan 30 nafarining shaxsi aniqlangan bo‘lsa, qolgan ehtimoliy jabrlanuvchilarni aniqlash ishlari davom etmoqda.

Ma’lum qilinishicha, Berlin politsiyasi mazkur erkakka 2025 yilda xuddi shunday jinsiy jinoyatlarda gumon qilingan boshqa shaxs bo‘yicha tergov jarayonida chiqqan. Shundan so‘ng huquq-tartibot idoralari uning uyida tintuv o‘tkazib, turli elektron ma’lumot tashuvchi vositalarni musodara qilgan.

2026 yil fevral oyida ushbu qurilmalar o‘rganilganda, ularda jinsiy jinoyatlarga oid videotasvirlar aniqlangan. Bu dalillar asosida tergov yanada kengaytirilgan va 2026 yil mart oyida gumonlanuvchi hibsga olingan. Hozirda ish bo‘yicha qo‘shimcha holatlar hamda ehtimoliy boshqa jabrlanuvchilarni aniqlash ishlari davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Taksi ustiga quvurlar qulab tushdi, haydovchi omon qoldiTaksi ustiga quvurlar qulab tushdi, haydovchi omon qoldiBugun, 16:41Liftdagi shafqatsizlik autizmli bolaning hayotini o‘zgartirdiLiftdagi shafqatsizlik autizmli bolaning hayotini o‘zgartirdiBugun, 16:29Tehron markazidagi keskin surat: Tramp tobutda tasvirlandiTehron markazidagi keskin surat: Tramp tobutda tasvirlandiBugun, 16:16Qozog‘istonda sahnada diplomini yirtib tashlagan yigit tarmoqlarda bahs uyg‘otdiQozog‘istonda sahnada diplomini yirtib tashlagan yigit tarmoqlarda bahs uyg‘otdiBugun, 16:10Noodatiy “junli kruassan”lar ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otmoqda!Noodatiy “junli kruassan”lar ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otmoqda!Bugun, 16:03Belarusda o‘zbeklar uchun «yashil yo‘lak»: 5 ming ishchiga uy-joy, maktab va bog‘chalar va’da qilindiBelarusda o‘zbeklar uchun «yashil yo‘lak»: 5 ming ishchiga uy-joy, maktab va bog‘chalar va’da qilindiBugun, 13:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi