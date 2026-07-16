Myuller Angliya terma jamoasining xatosini aytdi: «Aqlimga sig‘maydi»

·60·Sport
Myuller Angliya terma jamoasining xatosini aytdi: «Aqlimga sig‘maydi»

Angliyaning Argentinaga qarshi yarimfinaldagi mag‘lubiyati keskin tanqidlarga sabab bo‘ldi. Germaniya terma jamoasining sobiq hujumchisi Tomas Myuller inglizlar hisobni ochganidan keyin nega himoyaga chekinganini tushuna olmayotganini bildirdi.

«Qanday qilib bunga yo‘l qo‘yishdi?»

Ochiq manbalarda Myullerga nisbat berilgan bayonotda u Angliyaning goldan keyingi harakatlarini qattiq tanqid qilgan. Uning fikricha, jamoa tashabbusni raqibga topshirib, Argentinaga qanotlardan bemalol hujum qilish imkonini yaratgan.

«Bunga ishona olmayapman va tushuna olmayapman — Angliya gol urgandan keyin qanday o‘ynay boshladi? Qanday qilib ular Argentinaga qayta-qayta qanotdan uzatmalar qilishga yo‘l qo‘yishdi? Har safar juda qulay vaziyatda to‘p oshirish imkonini berib qo‘yishdi. Buni aqlimga sig‘dira olmayapman!» — dedi Myuller.

Uning tanqidi asosan Angliyaning hisobni saqlash maqsadida haddan tashqari orqaga chekinganiga qaratildi.

Bir goldan keyin o‘yin butunlay o‘zgardi

Entoni Gordon 55-daqiqada hisobni ochgach, Angliya finalga yaqinlashgandek ko‘rindi. Ammo shundan so‘ng Argentina katta bosim o‘tkazib, o‘yin nazoratini deyarli to‘liq o‘z qo‘liga oldi. Gordonning golidan Lautaro Martinesning g‘alaba to‘pigacha bo‘lgan 37 daqiqada Angliya to‘pga atigi 12 foiz egalik qilgan.

Argentina raqib jarima maydoniga qanotlardan ko‘plab to‘plar uzatdi. Angliya esa qarshi hujum qilish va to‘pni raqib maydonida ushlab turish imkoniyatini yo‘qotdi.

85-daqiqada Enso Fernandes hisobni tenglashtirdi. Qo‘shib berilgan vaqtning ikkinchi daqiqasida esa Lionel Messining qanotdan uzatmasini Lautaro Martines bosh bilan darvozaga yo‘llab, Argentinaga 2:1 hisobidagi g‘alabani keltirdi.

Tuxel ham jamoa juda passivlashganini tan oldi

Uchrashuvdan keyin Angliya bosh murabbiyi Tomas Tuxel ham jamoa goldan so‘ng haddan tashqari passiv harakat qilganini yashirmadi.

Murabbiyning aytishicha, Angliya raqibga ko‘plab zarbalar va qanotdan uzatmalar amalga oshirish imkonini bergan. Tuxel himoyachilar sonini oshirishga uringanini, ammo qabul qilingan qarorlar kutilgan natijani bermagani uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishini aytdi.

Shu tariqa Myullerning tanqidi Angliya murabbiyining uchrashuvdan keyingi tahlili bilan hamohang bo‘ldi: jamoa oldinga intilish o‘rniga ustunlikni saqlab qolishga urindi va oxir-oqibat tashabbusni butunlay boy berdi.

Angliya uchun so‘nggi imkoniyat qoldi

Yarimfinaldagi mag‘lubiyatdan keyin Angliya Jahon chempionatida uchinchi o‘rin uchun Fransiyaga qarshi maydonga tushadi. Argentina esa finalda Ispaniya bilan chempionlik uchun kurashadi.

Angliya uchun bronza medali turnirni ijobiy natija bilan yakunlash imkoniyati bo‘ladi. Biroq Argentinaga qarshi so‘nggi daqiqalardagi chekinish va boy berilgan g‘alaba hali uzoq vaqt muhokama qilinishi aniq.

Sizningcha, Angliyaning mag‘lubiyatiga futbolchilarning passivligi sabab bo‘ldimi yoki Tomas Tuxel noto‘g‘ri taktika tanladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

7 ta oltin va jamoaviy g‘alaba: O‘zbekiston terma jamoasi Osiyoda tengsiz7 ta oltin va jamoaviy g‘alaba: O‘zbekiston terma jamoasi Osiyoda tengsizBugun, 16:35Robert Lewandowski MLSga oʻtdi: Polshalik yulduz nima uchun Yevropada qolishni istamadi?Robert Lewandowski MLSga oʻtdi: Polshalik yulduz nima uchun Yevropada qolishni istamadi?Bugun, 16:15JCH-2026 finali: Argentina va Ispaniya to‘qnashuvida imkoniyatlar qanday?JCH-2026 finali: Argentina va Ispaniya to‘qnashuvida imkoniyatlar qanday?Bugun, 15:45Jud Bellingem va Lionel Messi oʻrtasidagi dahanaki jang: Angliyalik yulduz nima dedi?Jud Bellingem va Lionel Messi oʻrtasidagi dahanaki jang: Angliyalik yulduz nima dedi?Bugun, 15:17JCH-2026dagi eng buyuk natija: Messi kechagi g‘alabadan so‘ng mutlaq rekord o‘rnatdi!JCH-2026dagi eng buyuk natija: Messi kechagi g‘alabadan so‘ng mutlaq rekord o‘rnatdi!Bugun, 14:54Bellingemning og‘riqli murojaati: «Bizni kechiring»Bellingemning og‘riqli murojaati: «Bizni kechiring»Bugun, 14:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi