Myuller Angliya terma jamoasining xatosini aytdi: «Aqlimga sig‘maydi»
Angliyaning Argentinaga qarshi yarimfinaldagi mag‘lubiyati keskin tanqidlarga sabab bo‘ldi. Germaniya terma jamoasining sobiq hujumchisi Tomas Myuller inglizlar hisobni ochganidan keyin nega himoyaga chekinganini tushuna olmayotganini bildirdi.
«Qanday qilib bunga yo‘l qo‘yishdi?»
Ochiq manbalarda Myullerga nisbat berilgan bayonotda u Angliyaning goldan keyingi harakatlarini qattiq tanqid qilgan. Uning fikricha, jamoa tashabbusni raqibga topshirib, Argentinaga qanotlardan bemalol hujum qilish imkonini yaratgan.
«Bunga ishona olmayapman va tushuna olmayapman — Angliya gol urgandan keyin qanday o‘ynay boshladi? Qanday qilib ular Argentinaga qayta-qayta qanotdan uzatmalar qilishga yo‘l qo‘yishdi? Har safar juda qulay vaziyatda to‘p oshirish imkonini berib qo‘yishdi. Buni aqlimga sig‘dira olmayapman!» — dedi Myuller.
Uning tanqidi asosan Angliyaning hisobni saqlash maqsadida haddan tashqari orqaga chekinganiga qaratildi.
Bir goldan keyin o‘yin butunlay o‘zgardi
Entoni Gordon 55-daqiqada hisobni ochgach, Angliya finalga yaqinlashgandek ko‘rindi. Ammo shundan so‘ng Argentina katta bosim o‘tkazib, o‘yin nazoratini deyarli to‘liq o‘z qo‘liga oldi. Gordonning golidan Lautaro Martinesning g‘alaba to‘pigacha bo‘lgan 37 daqiqada Angliya to‘pga atigi 12 foiz egalik qilgan.
Argentina raqib jarima maydoniga qanotlardan ko‘plab to‘plar uzatdi. Angliya esa qarshi hujum qilish va to‘pni raqib maydonida ushlab turish imkoniyatini yo‘qotdi.
85-daqiqada Enso Fernandes hisobni tenglashtirdi. Qo‘shib berilgan vaqtning ikkinchi daqiqasida esa Lionel Messining qanotdan uzatmasini Lautaro Martines bosh bilan darvozaga yo‘llab, Argentinaga 2:1 hisobidagi g‘alabani keltirdi.
Tuxel ham jamoa juda passivlashganini tan oldi
Uchrashuvdan keyin Angliya bosh murabbiyi Tomas Tuxel ham jamoa goldan so‘ng haddan tashqari passiv harakat qilganini yashirmadi.
Murabbiyning aytishicha, Angliya raqibga ko‘plab zarbalar va qanotdan uzatmalar amalga oshirish imkonini bergan. Tuxel himoyachilar sonini oshirishga uringanini, ammo qabul qilingan qarorlar kutilgan natijani bermagani uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishini aytdi.
Shu tariqa Myullerning tanqidi Angliya murabbiyining uchrashuvdan keyingi tahlili bilan hamohang bo‘ldi: jamoa oldinga intilish o‘rniga ustunlikni saqlab qolishga urindi va oxir-oqibat tashabbusni butunlay boy berdi.
Angliya uchun so‘nggi imkoniyat qoldi
Yarimfinaldagi mag‘lubiyatdan keyin Angliya Jahon chempionatida uchinchi o‘rin uchun Fransiyaga qarshi maydonga tushadi. Argentina esa finalda Ispaniya bilan chempionlik uchun kurashadi.
Angliya uchun bronza medali turnirni ijobiy natija bilan yakunlash imkoniyati bo‘ladi. Biroq Argentinaga qarshi so‘nggi daqiqalardagi chekinish va boy berilgan g‘alaba hali uzoq vaqt muhokama qilinishi aniq.
Sizningcha, Angliyaning mag‘lubiyatiga futbolchilarning passivligi sabab bo‘ldimi yoki Tomas Tuxel noto‘g‘ri taktika tanladimi?
…