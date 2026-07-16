Google Play doʻkonidan VK va Max messenjeri olib tashlandi
Rossiyaning eng yirik texnologik kompaniyalaridan biri boʻlgan VK oʻzining asosiy ilovalari, jumladan, VK ijtimoiy tarmogʻi va Max messenjeri Google Play platformasidan gʻoyib boʻlganini maʼlum qildi. Ushbu oʻzgarish Android operatsion tizimi foydalanuvchilari uchun kutilmagan yangilik boʻldi, biroq kompaniya vaziyat nazorat ostida ekanini taʼkidlamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Avvalroq Max messenjeri Apple kompaniyasining App Store katalogidan ham chiqarib tashlangan edi. Endilikda Google Play doʻkonida ham ushbu ilovalarni qidiruv orqali topishning imkoni yoʻq. Mutaxassislarning fikricha, bu kabi cheklovlar xalqaro sanksiyalar paketining navbatdagi bosqichi bilan bevosita bogʻliq boʻlishi mumkin.
VK matbuot xizmati bergan rasmiy maʼlumotga koʻra, foydalanuvchilarning qurilmalariga allaqachon oʻrnatilgan ilovalar odatdagidek ishlashda davom etadi. Xizmatlardan foydalanishda hech qanday texnik cheklovlar koʻzda tutilmagan, barcha funksiyalar va xavfsizlik tizimlari barqaror holatda saqlanib qolmoqda.
Muqobil yuklab olish yoʻllariRossiya kompaniyasi foydalanuvchilarga ilovalarni yangilash va qayta oʻrnatish uchun muqobil doʻkonlardan foydalanishni tavsiya qilmoqda. Xususan, VK va Max ilovalarini quyidagi platformalardan yuklab olish mumkin:
- RuStore doʻkoni;
- Huawei AppGallery;
- Samsung Galaxy Store;
- Xiaomi GetApps.
Sohaga oid bir qator manbalar, jumladan, ixbt.com nashrining xabar berishicha, Google Play doʻkonidan nafaqat VK, balki "Odnoklassniki" ijtimoiy tarmogʻining ilovasi ham yoʻqolgan. Bu Rossiya segmentidagi eng ommabop servislar uchun raqamli bozorlardagi bosim kuchayayotganidan dalolat beradi.
Vaziyatning siyosiy tomoniga toʻxtaladigan boʻlsak, dushanba kuni Yevropa Ittifoqi VK kompaniyasi va uning shoʻba korxonasi boʻlgan "Kommunikatsionnaya platforma"ga qarshi rasman sanksiyalar joriy etdi. Gʻarb regulyatorlari ushbu tuzilmani Max messenjerining yuridik egasi va boshqaruvchisi deb hisoblamoqda. Aynan shu sanksiyalar Google va Apple kabi texnogigantlarning oʻz doʻkonlaridan ushbu dasturlarni oʻchirishiga asosiy sabab boʻlgan.
…