Google Play doʻkonidan VK va Max messenjeri olib tashlandi

·28·Texno
Google Play doʻkonidan VK va Max messenjeri olib tashlandi

Rossiyaning eng yirik texnologik kompaniyalaridan biri boʻlgan VK oʻzining asosiy ilovalari, jumladan, VK ijtimoiy tarmogʻi va Max messenjeri Google Play platformasidan gʻoyib boʻlganini maʼlum qildi. Ushbu oʻzgarish Android operatsion tizimi foydalanuvchilari uchun kutilmagan yangilik boʻldi, biroq kompaniya vaziyat nazorat ostida ekanini taʼkidlamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Avvalroq Max messenjeri Apple kompaniyasining App Store katalogidan ham chiqarib tashlangan edi. Endilikda Google Play doʻkonida ham ushbu ilovalarni qidiruv orqali topishning imkoni yoʻq. Mutaxassislarning fikricha, bu kabi cheklovlar xalqaro sanksiyalar paketining navbatdagi bosqichi bilan bevosita bogʻliq boʻlishi mumkin.

VK matbuot xizmati bergan rasmiy maʼlumotga koʻra, foydalanuvchilarning qurilmalariga allaqachon oʻrnatilgan ilovalar odatdagidek ishlashda davom etadi. Xizmatlardan foydalanishda hech qanday texnik cheklovlar koʻzda tutilmagan, barcha funksiyalar va xavfsizlik tizimlari barqaror holatda saqlanib qolmoqda.

Muqobil yuklab olish yoʻllari

Rossiya kompaniyasi foydalanuvchilarga ilovalarni yangilash va qayta oʻrnatish uchun muqobil doʻkonlardan foydalanishni tavsiya qilmoqda. Xususan, VK va Max ilovalarini quyidagi platformalardan yuklab olish mumkin:

  • RuStore doʻkoni;
  • Huawei AppGallery;
  • Samsung Galaxy Store;
  • Xiaomi GetApps.
Shuningdek, Android qurilmalari egalari bildirishnomalar (push-notifications) olishda davom etadilar. Bu xabarlar, qoʻngʻiroqlar va ijtimoiy tarmoqdagi muhim hodisalar haqida oʻz vaqtida maʼlumot olish imkonini beradi. Ilovalarning yangilanish mexanizmlari ham ichki tizimlar orqali ishlashda davom etishi bildirilgan.

Sohaga oid bir qator manbalar, jumladan, ixbt.com nashrining xabar berishicha, Google Play doʻkonidan nafaqat VK, balki "Odnoklassniki" ijtimoiy tarmogʻining ilovasi ham yoʻqolgan. Bu Rossiya segmentidagi eng ommabop servislar uchun raqamli bozorlardagi bosim kuchayayotganidan dalolat beradi.

Vaziyatning siyosiy tomoniga toʻxtaladigan boʻlsak, dushanba kuni Yevropa Ittifoqi VK kompaniyasi va uning shoʻba korxonasi boʻlgan "Kommunikatsionnaya platforma"ga qarshi rasman sanksiyalar joriy etdi. Gʻarb regulyatorlari ushbu tuzilmani Max messenjerining yuridik egasi va boshqaruvchisi deb hisoblamoqda. Aynan shu sanksiyalar Google va Apple kabi texnogigantlarning oʻz doʻkonlaridan ushbu dasturlarni oʻchirishiga asosiy sabab boʻlgan.

Google PlayVKMax MessenjeriSanksiyalarAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk dunyodagi eng yirik chip zavodini qurmoqda: ASML unga moslashishni boshladiElon Musk dunyodagi eng yirik chip zavodini qurmoqda: ASML unga moslashishni boshladiBugun, 17:24CATL Yevropada ulkan natriy-ionli energiya omborlarini barpo etadiCATL Yevropada ulkan natriy-ionli energiya omborlarini barpo etadiBugun, 16:59Aina startapi AI agentlarni boshqarishga moʻljallangan yangi qurilmalar uchun 5,5 mln dollar jalb qildiAina startapi AI agentlarni boshqarishga moʻljallangan yangi qurilmalar uchun 5,5 mln dollar jalb qildiBugun, 16:55Meta oʻsmirlar xavfsizligi uchun yangi tizimni ishga tushirdi: Sunʼiy intellekt nazoratdaMeta oʻsmirlar xavfsizligi uchun yangi tizimni ishga tushirdi: Sunʼiy intellekt nazoratdaBugun, 16:24Huawei sanksiyalarga qaramay oʻsishda davom etmoqda: 2026-yil uchun ulkan rejalarHuawei sanksiyalarga qaramay oʻsishda davom etmoqda: 2026-yil uchun ulkan rejalarBugun, 15:57SpaceX aksiyalari keskin arzonlashdi: Kompaniya kapitallashuvi 1 trillion dollarga kamaydiSpaceX aksiyalari keskin arzonlashdi: Kompaniya kapitallashuvi 1 trillion dollarga kamaydiBugun, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi