Liftdagi shafqatsizlik autizmli bolaning hayotini o‘zgartirdi

·65·Dunyo
Liftdagi shafqatsizlik autizmli bolaning hayotini o‘zgartirdi

Ozarbayjonning Boku shahrida sodir bo‘lgan ayanchli hodisa ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Kuzatuv kameralariga tushib qolgan videoda noma’lum erkakning 11 yoshli autizmga chalingan bolaga nisbatan qo‘pol munosabatda bo‘lgani aks etgan.

Tasvirlarda erkak bolaning liftga kirishga uringan paytida uni avval ikki marta qo‘pollik bilan itargani, so‘ng esa uchinchi urinishda kuch ishlatib liftdan tashqariga chiqarib yuborgani ko‘rinadi. Mazkur video qisqa vaqt ichida internetda tarqalib, jamoatchilikning keskin noroziligiga sabab bo‘ldi.

Bolaning onasi voqeadan keyin farzandi kuchli ruhiy zarba olganini ma’lum qildi. Uning aytishicha, hodisadan so‘ng 11 yoshli bola mutlaqo gapirmay qo‘ygan va hozirda mutaxassislar nazorati ostida reabilitatsiya jarayonini o‘tamoqda.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o‘tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida ushbu holatda gumon qilinayotgan 29 yoshli erkak qo‘lga olingan. Ayni paytda voqea yuzasidan tergov harakatlari davom etmoqda.

Mazkur hodisa ijtimoiy tarmoqlarda nogironligi bo‘lgan bolalarga nisbatan mehr-shafqat va hurmat bilan munosabatda bo‘lish zarurligi haqidagi muhokamalarni yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi.

BakuOzarbayjon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Taksi ustiga quvurlar qulab tushdi, haydovchi omon qoldiTaksi ustiga quvurlar qulab tushdi, haydovchi omon qoldiBugun, 16:41Berlindagi dahshat: jabrlanuvchilar hatto zo‘rlanganini bilmaganBerlindagi dahshat: jabrlanuvchilar hatto zo‘rlanganini bilmaganBugun, 16:27Tehron markazidagi keskin surat: Tramp tobutda tasvirlandiTehron markazidagi keskin surat: Tramp tobutda tasvirlandiBugun, 16:16Qozog‘istonda sahnada diplomini yirtib tashlagan yigit tarmoqlarda bahs uyg‘otdiQozog‘istonda sahnada diplomini yirtib tashlagan yigit tarmoqlarda bahs uyg‘otdiBugun, 16:10Noodatiy “junli kruassan”lar ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otmoqda!Noodatiy “junli kruassan”lar ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otmoqda!Bugun, 16:03Belarusda o‘zbeklar uchun «yashil yo‘lak»: 5 ming ishchiga uy-joy, maktab va bog‘chalar va’da qilindiBelarusda o‘zbeklar uchun «yashil yo‘lak»: 5 ming ishchiga uy-joy, maktab va bog‘chalar va’da qilindiBugun, 13:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi