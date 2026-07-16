Liftdagi shafqatsizlik autizmli bolaning hayotini o‘zgartirdi
Ozarbayjonning Boku shahrida sodir bo‘lgan ayanchli hodisa ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Kuzatuv kameralariga tushib qolgan videoda noma’lum erkakning 11 yoshli autizmga chalingan bolaga nisbatan qo‘pol munosabatda bo‘lgani aks etgan.
Tasvirlarda erkak bolaning liftga kirishga uringan paytida uni avval ikki marta qo‘pollik bilan itargani, so‘ng esa uchinchi urinishda kuch ishlatib liftdan tashqariga chiqarib yuborgani ko‘rinadi. Mazkur video qisqa vaqt ichida internetda tarqalib, jamoatchilikning keskin noroziligiga sabab bo‘ldi.
Bolaning onasi voqeadan keyin farzandi kuchli ruhiy zarba olganini ma’lum qildi. Uning aytishicha, hodisadan so‘ng 11 yoshli bola mutlaqo gapirmay qo‘ygan va hozirda mutaxassislar nazorati ostida reabilitatsiya jarayonini o‘tamoqda.
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o‘tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida ushbu holatda gumon qilinayotgan 29 yoshli erkak qo‘lga olingan. Ayni paytda voqea yuzasidan tergov harakatlari davom etmoqda.
Mazkur hodisa ijtimoiy tarmoqlarda nogironligi bo‘lgan bolalarga nisbatan mehr-shafqat va hurmat bilan munosabatda bo‘lish zarurligi haqidagi muhokamalarni yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi.
…